Goles, pasiones y elecciones

“La mejor fórmula para ganar partidos es la denominada “G”, es decir los goles” dice el entrenador mexicano Don Nacho Trelles. Así como en el futbol se gana con goles —llamados orgasmos por el escritor uruguayo Eduardo Galeano— en las próximas elecciones de julio la única manera de ganar será con votos y no con likes o RT en las redes socio digitales. López Obrador es un beisbolista ponchado —perdón declarado—, José Antonio Meade es aficionado a los pumas y los toros; y Ricardo Anaya practica el yoga. Así son los precandidatos presidenciales, seguramente se han preguntado ¿cómo ganar un partido de futbol?, ¿cómo ganar una elección?, ¿cómo emocionar y enamorar a la afición y electores?, ¿será verdad que no importa que hayas recorrido todo el país y encabezar las encuestas, sino ganas una elección; así como no importa que hayas mantenido el liderato general, si pierdes la final?, pero mejor vamos por partes:

Día del partido. Un partido de futbol no se puede jugar sin zapatos, un balón, jugadores, un capitán, un portero descrito por el escritor ruso Vladimir Naborov como “un mártir, un saco de arena o un penitente”, también se necesita de un árbitro como el italiano Pierluigi Collina quien afirma que “el futbol no es perfecto. No comprendo porqué se quiere que el árbitro lo sea”. Al árbitro electoral (INE) le exigimos esa perfección de la que habla Collina, pero los partidos se quejan de las tarjetas amarillas y el cuestionamiento a la transparencia de sus recursos. Por último el futbol necesita de la afición —así como en las elecciones la participación— descrita inteligentemente por el guionista inglés Arthur Hopcraft como: “la multitud podrá ser vengativa y brutal, pero muy pocas veces se le puede engañar”. Actualmente la campaña muestra el voto de castigo al gobierno o el “No al PRI”, que se confunde como apoyo a “ya Chávez quién”.

El balón y la política. Muchos partidos del futbol mexicano fueron acompañados por la frase “el último minuto también tiene 60 segundos” de Don Fernando Marcos. Hoy 23 de enero los materialistas históricos celebran como un fanático la victoria anticipada de su equipo, antes de que comience el partido, y piensan —en sentido figurativo— que la elección ya está definida, algo así como cada inicio de torneo en la liga española donde se sabe que el Barcelona o el Real Madrid serán campeones. Pero la política como el futbol es una pasión que debe dar resultados y estos no son anticipados. Ya lo decía el humorista argentino Roberto Fontanarrosa “creo que si no se entiende que esto es una pasión, y las pasiones son bastante inexplicables, no se entiende nada de lo que pasa en el futbol” y en la política todavía más.

Emociones y elecciones. ¿Qué opinas? Algunas de las frases anteriores, y otras, se pueden leer en las paredes del museo MODO en la CDMX en la exposición "Goles y Pasiones", así como playeras, balones, audios y muchos otros accesorios de la historia del futbol; donde por cierto los visitantes —así como en las encuestas electorales— pueden responder a cuatro preguntas que inconscientemente se hacen el día de la elección: 1.— Del grito “Eeeh… ¡puto! estás, totalmente en contra, en contra, a favor, o totalmente a favor. La respuesta ganadora es a favor. 2.— ¿Qué te emociona más?, “que gane mi equipo”, un gol, una serie de penales, que pierda el equipo del otro. El gol es el ganador. 3.— ¿Qué te molesta más?, “que pierda mi equipo”, la violencia en un estadio, un jugador que finge una falta, las fallas arbitrales. En esta ocasión afortunadamente la violencia fue la ganadora 4.—¿Porqué equipo sientes más pasión?, la Selección Nacional, un equipo de la liga mexicana, un equipo extranjero o ninguno; la respuesta de la selección goleó a las demás.

Sueño de la afición. ¿Qué aficionado al futbol? o ¿cuántos de los más de 89 millones de electores que podrán votar? No quieren observar no solo en maquetas de juguetes —como se mira en Expo Playmobil Aventuras en el museo de la Fundación del Centro Cultural del México Contemporáneo en la CDMX— con ciudades modernas, hospitales con muchos médicos y pisos de especialidades, escuelas llenas de maestros y niños que sonríen, parques, zoológicos limpios. La mejor pregunta a los aspirantes es ¿cómo será México durante su mandato?, ¿cuál es la historia que quieren contar?

¿Amor a la camiseta? Estoy totalmente de acuerdo con el escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien aseguraba que “en su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol”. Vaya que en nuestro país muchos políticos no siguen al píe de la letra lo anterior: un día creaste el himno del PRI, después fuiste jefe de gobierno por el PRD, años más tarde renuncias porque no quisieron apoyar tu tercer candidatura a la prejidenjia; después creas tu partido político conservador al que quieres que le llamen de izquierda y la fortaleces con otro partido del pececito conservador, la obra se llama López Obrador. Las campañas electorales iniciarán el viernes 30 de marzo y lo que seguramente repetiría el cronista deportivo y necaxista Fray Pedro de Gúbar es “no les decimos adiós, sino hasta el próximo domingo… con la venia de Dios”. #Jap

Académico de la FCPyS—UNAM, IPN y consultor político

@gersonmecalco