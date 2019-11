A la luz de los últimos acontecimientos de Bolivia, se aviva el concepto de golpe de Estado.

En términos simples, no es otra cosa que usar la posición privilegiada de la policía o del ejército para derrocar -con o sin el uso de la fuerza- a quien se encuentre ocupando el Poder Ejecutivo.

La historia nos muestra que México ha rechazado los gobiernos que se imponen después de un proceso de flagelar al Estado de Derecho, llevando a nuestro país a romper relaciones diplomáticas, como fue en 1973 con el golpe de Estado a Salvador Allende. Éste sufrió la traición del órgano militar, liderado por Augusto Pinochet y lamentablemente la sangre corrió en las calles de Chile.

Hoy, México decide rechazar el golpe de Estado en Bolivia ya que, si bien es cierto que Evo Morales renunció, también lo es que fue a causa de la presión militar de dicho país.

Hay quienes argumentan que no fue golpe de Estado porque el ahora expresidente renunció. Pero no se debe olvidar que no fue voluntario, sino fue resultado de la expresión tacita de las fuerzas armadas bolivarianas.

¿Asilo político?

Es cuando un gobierno otorga refugio y protección a un perseguido político.

En este caso, México lo ofreció y está cobijado por los diferentes instrumentos jurídicos internacionales.

Estemos o no de acuerdo, este suceso se apega a la legalidad.

