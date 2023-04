Golpe letal a la certeza jurídica y la inversión en México

La iniciativa de reforma administrativa recientemente enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso con cambios a 23 leyes secundarias con los que, dice, pretende agilizar el avance de los proyectos gubernamentales, librándolos de trabas, y limitar lo que ve como prerrogativas de empresas privadas con las que suscribe contratos o a las que da permisos y concesiones, no fue presentada para escrutinio público, análisis y consulta de especialistas o actores afectados. Dice mucho de la forma de hacer política en México en estos años.

Básicamente, se busca la imposición, con sorpresa y ventaja, sin espacio para el diálogo. También es sintomática de por qué se ha ralentizado tanto la inversión.

Como también ha sido un patrón, es otro proyecto legislativo de dudosa constitucionalidad, tratando de hacer por la vía de enmiendas a las leyes secundarias lo que no pasaría como reforma a la Carta Magna. Y como en otros casos, todo conduciría a amparos y controversias constitucionales, con grave daño a la certeza jurídica para las actividades de las empresas y de los derechos ciudadanos mismos. Tal vez ya no haya tiempo para que se procese, dado que el periodo ordinario en el Congreso cierra con el mes, pero el riesgo y la señal están quedan.

Lo que dice la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de esta reforma es elocuente: contraria a principios constitucionales fundamentales, introduce un amplio margen de ambigüedad y discrecionalidad en la actuación de la Administración Pública Federal, a la que convierte en juez y parte. Todo ello en perjuicio de derechos adquiridos, el cumplimiento de contratos, el debido proceso y la certeza jurídica que debe regir en la relación entre el sector público y privado.

De pasar, los juicios de lesividad podrían ejercerse de manera bastante arbitraria. Supuestamente para evitar actos de corrupción, se busca quitarles el carácter de extraordinario para hacerlos un nueva regla. Este recurso ya existe; es promovido por autoridades para anular un acto o autorización cuando hubiese ilícitos de por medio. Sin embargo, su procedencia está limitada a casos donde lo anterior es acreditado claramente. Ahora, bastaría con que las autoridades señalen que el acto causa un perjuicio al Estado, o lesiona el interés público: en el reino de la subjetividad.

Esta legislación abre las puertas a la discrecionalidad, dejando en indefensión jurídica a quienes sostengan o suscriban contratos o tengan permisos o concesiones. En vez de combatir la corrupción, se le pueden dar alas.

Se plantea que las autoridades gubernamentales puedan recurrir a la revocación de actos administrativos por hechos supervinientes: señala que refuerza la contratación de bienes y servicios a nivel nacional e internacional mediante la inclusión obligatoria de la llamada “cláusula exorbitante”. Esta otorga prerrogativas a la administración pública sobre los particulares, por lo que ésta puede terminar la relación jurídica de manera anticipada y unilateral cuando así convenga al interés público, general o social.

Para hacerse una idea del golpe a la certeza jurídica, tanto para la inversión como para la actividad económica, en general, un hecho superviniente es aquel que las partes contratantes no conocían, o no existía: se da posteriormente a la firma de contrato y cuando ocurre modifica los términos. Tomando en cuenta causales tan indefinidas como las mencionadas, lo que se demandaría es una reformulación bilateral del contrato, no su abrogación unilateral.

Especialistas señalan que incluso en el código civil federal se establece que ninguna de las partes puede de manera unilateral determinar la nulidad del contrato. En la iniciativa se prevé la posibilidad de que las autoridades administrativas puedan anular un acto administrativo, previa garantía de audiencia, lo cual se contempla en el marco legal vigente, pero ahora, sin depender de lo que digan otras leyes sobre la regulación o casos para ese proceso: sería aplicable en cualquier materia.

Toda la carga y riesgos gravitarían contra el particular y todas las ventajas y prerrogativas para el Gobierno. Desde el punto de vista civil, eso sería improcedente, por patente desbalance en la relación contractual. Así, estos actos deberían ser impugnables con juicio de amparo y la Suprema Corte tendría que determinar su inconstitucionalidad en función de los principios de igualdad y seguridad jurídica.

Antes que eso: ¿Quién firmaría contratos con esas cláusulas exorbitantes, que limitarían indemnizaciones por incumplimiento o terminación anticipada e unilateral? A menos que haya otro tipo de acuerdos o “amarres” detrás de lo suscrito, lo que contradice el supuesto propósito de combatir la corrupción.

La iniciativa busca establecer límites a los montos de indemnizaciones por incumplimiento de contratos por parte del Estado y prevé que no procederá el resarcimiento de daños o perjuicios cuando se cumplan ciertas situaciones. Nuevamente en el reino de la ambigüedad y la discrecionalidad: si la terminación se motiva en el interés público, general o social, la preservación de bienes comunes, en la seguridad e integridad de las personas e instituciones nacionales o se considere que se ha recuperado la inversión. ¿Según quién? La autoridad como juez y parte. Y esto aunque haya un juicio o arbitraje nacional o internacional que condene al infractor del contrato.

Es decir, por si no fuera suficiente, esta legislación pretende de eliminar u obviar, de forma contraria a la Constitución, la protección a las inversiones acordadas en los tratados internacionales firmados por México.