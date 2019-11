Una década de tendencias

KARLA AGIS Gerente de Cultura y Tendencias en Latinoamérica para YouTube

Estamos a tan sólo unas semanas de que el 2019 llegue a su fin, y con éste también termina una década en la que creadores de contenido y usuarios compartieron videos que se convirtieron en tendencias virales dentro de YouTube.

¿Quién no recuerda a Los Vázquez Sounds y su éxito viral haciendo un cover de Rolling in the Deep en 2011, o los retos virales que se convirtieron en la excusa perfecta para ayudar una causa social, como el Ice Bucket Challenge, tan solo unos años después? O cuando Luis Fonsi y Daddy Yankee hicieron de la música latina un fenómeno global con Despacito en 2017, curiosamente el mismo año que llegó a la plataforma el ASMR, mejor conocido como la respuesta sensorial meridiana autónoma, y ahora un fenómeno que mes a mes tiene mil millones de vistas.

Saltemos al 2019, el año en que conocimos también a Doña Ángela, que en menos de un mes se convirtió en una sensación viral con su canal “De mi Rancho a tu Cocina”, y vimos a Rosalía y J. Balvin entrar al club de las mil millones de visualizaciones en YouTube con el video Con Altura.

YouTube es un espejo de lo que nos llama la atención, despierta nuestra curiosidad o nos apasiona. Es un ecosistema único e irrepetible para quienes la utilizamos. Al estudiar los contenidos que se volvieron tendencias en el universo digital durante los últimos diez años me di cuenta de que si quieres alcanzar a una audiencia de millones, tu contenido tiene que ser:

*Personal: las experiencias de nicho han ayudado a hacer de los videos en la red un medio determinante de este siglo.

Este fenómeno impulsa las voces de millones de personas y define la cultura que nos rodea. Por ejemplo, Coreano Vlogs llegó a México y a través de su canal comparte su visión de la cultura, acercando a miles a experiencias únicas pero sobre todo muy personales.

*Auténtico y con personalidad: lo que vemos, lo que conecta con nosotros y lo que compartimos tiene su origen en lo que hemos vivido, nuestra perspectiva y relaciones individuales.

YouTube es un lugar donde los pequeños momentos se pueden convertir en cultura. Nancy Risol, por ejemplo, ha adaptado formatos clásicos de YouTube y los ha convertido en sátiras sociales, contándonos con humor sobre su vida en Ecuador.

*Interactivo: YouTube es tanto interactivo como colaborativo, aunque particularmente personal. Un gran ejemplo de esto son las tendencias como “100 preguntas en cinco minutos” que para existir requieren de la participación de los usuarios para enviar sus dudas y del creador que contestará lo que le acerquen sus seguidores.

*La plataforma ha dado espacio a una comunidad que respira vida propia y cambia día a día, redefiniendo la cultura popular en los últimos años.

No importa si eres emprendedor, estás en un equipo de Marketing o quieres empezar a ser creador de contenido, puedes usar estos tres ejes a tu favor y acercarte a una comunidad que está interesada en lo que tú quieres compartir.