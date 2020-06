Google | Así se ha desarrollado el contenido drag en YouTube

En 2009, se estrenó RuPaul’s Drag Race, cambiando para siempre la visibilidad del drag. En los últimos años, la comunidad ha encontrado en YouTube un espacio para compartir sus pasiones y explorar su creatividad, además de acercarse a una audiencia que valora la apertura, no sólo de los creadores sino también de la plataforma.

En Latinoamérica, el contenido drag ha crecido de forma constante, teniendo cada año más presencia que el anterior, apelando no solo a la audiencia de su país, sino a conectar con personas alrededor de la región. En YouTube detectamos seis tendencias que se han manifestado en el contenido drag este año:

Contenido de RuPaul’s Drag Race: los videos de íconos del programa de RuPaul, como Trixie Mattel, son algunos de los más consumidos en Latinoamérica. Además, los momentos icónicos del show en la plataforma son muy relevantes.

Creadores de YouTube probando el maquillaje drag: algunos de los videos que sostienen la conversación sobre la comunidad drag, curiosamente provienen de creadores que no pertenecen a la comunidad. En México, por ejemplo, Luisito Comunica y Dhasia Wheska compartieron videos de sus transformaciones. Estos videos han tenido el objetivo de generar visibilidad a la comunidad al mismo tiempo que eliminan mitos y tabúes.

Shows drags en la plataforma: muchos reality shows llegaron a la plataforma hace algunos años, como es el caso de La Más Draga Oficial; sin embargo, este año, por las limitantes que ha traído el COVID-19, muchos otros shows han utilizado YouTube como medio. Tal es el caso del Corona Dragital o el más reciente Toma Mi Dinerita de los creadores Pepe y Teo.

Videos musicales y performances: sabemos que en RuPaul Drag Race una parte vital son los lipsyncs y los videos musicales. Latinoamérica no es la excepción con momentos como el de Sophia Jimenez en el capítulo final de La Más Draga 2, que continúa siendo uno de los videos más vistos de la comunidad. Además, los videos con altos niveles de producción destacan la estética del mundo drag, como el de Vanessa Claudio y Yari Mejía.

Formatos clásicos de la plataforma: varias drag queens han estado migrando del tutorial de maquillaje clásico para adaptar su contenido con las tendencias de formato más recientes. Las colaboraciones remotas a través de entrevistas y videos colaborativos como el Desafío Pass the Brush han sido adaptadas por diferentes canales como Fausto TV en Chile y Oh My Drag! en Colombia.

La intersección con la comunidad trans: algunos miembros de la comunidad trans han encontrado un espacio en el Drag, en donde pueden crear distintos personajes y desarrollarse de una manera más divertida. Canales como Genn Taft y Adicción al Labial comparten, desde su perspectiva trans, los aspectos más divertidos y emocionales de la transformación drag a través del maquillaje, el vestuario y la actitud.

El tiempo nos dejará seguir siendo testigos de cómo la comunidad drag aprovecha los formatos de la plataforma para compartir su creatividad, su arte y personalidad con una audiencia que crece año con año.