Google | Este es el momento para que las Pymes vendan en línea

La pequeñas y medianas empresas son el corazón de la economía. Estos negocios impulsan a sus localidades, dan la mayor cantidad de empleos en el país y suman a la cultura. También son los que más impacto han recibido con la pandemia de Covid-19.

Estos últimos cinco meses han representado cambios que serán duraderos, y uno de esos es que las personas están cada vez más acostumbradas a comprar en línea.

Aunque poco a poco las ventas en tienda vuelvan a subir, el e-commerce llegó para quedarse y es momento de que los pequeños negocios también lo adopten. De acuerdo con un estudio de Ipsos, encargado por Google, uno de cada tres mexicanos dice que Covid-19 ha cambiado drásticamente la manera en la que compran. Por ejemplo, más de la mitad seguirá pidiendo el super a domicilio y comprando comida en línea en los próximos seis meses, como lo ha hecho últimamente.

Pero esto no son malas noticias, al contrario. Este estudio reveló que uno de cada cuatro mexicanos está comprando marcas que no consumía anteriormente porque las descubre en línea. Esta es la oportunidad de las Pymes porque 47 por ciento de los consumidores mexicanos dicen que comprar a pequeñas y medianas empresas en línea les ha resultado retador. Esto habla de que existe el interés del cliente, pero los negocios no han evolucionado a la misma velocidad.

Hoy, todos los negocios son emprendedores digitales. Incluso si éste no nació en el mundo digital, ahora es el momento de arrancar en internet, porque es donde están los consumidores. El primer paso es tener una presencia en línea. Si aún no se tiene un sitio web este es el momento de hacer uno, incluso es posible desarrollarlo de manera gratuita en 10 minutos usando Google Mi Negocio. El segundo paso es entender el comportamiento del consumidor y si ahora no es el momento de invitarlo a pasar a la tienda, hay que pensar en otras opciones. Si el servicio a domicilio aún no es factible, la opción de recoger afuera de la tienda se ha vuelto muy popular. De hecho, 45 por ciento de los compradores mexicanos prefieren recoger sus productos sin entrar a un establecimiento.

Una vez que se tiene presencia digital y la logística para atender las necesidades de los clientes es momento de voltear a ver a la nube. De acuerdo con IDC, Google Cloud ayuda a las PyMEs en tres puntos: 1. Escalar para atender la demanda y los cambios del consumidor. 2. Hacer negocios más rápido. 3. Reducir costos y registrar mayores ganancias. Al trabajar en la nube hay herramientas que hacen posible optimizar un sitio de e-commerce para que sea rápido y resista un tráfico alto de usuarios, analizar la información para tener el inventario adecuado a lo que se está demandando en el momento y mejorar la productividad al interior del negocio, teniendo a los colaboradores conectados y con la información que necesitan actualizada en todo momento.

La temporada de compras está acercándose y se espera que las ventas en línea sean protagonistas este año. Por ello, este es el momento para que las Pymes volteen a ver al mercado digital y vendan en línea. Innovar siempre ha estado en el ADN de los emprendedores y es ahora cuando se necesita sacar ese espíritu de emprendedor digital.

Gerente de Comunicación de Negocio