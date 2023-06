Grupo Wagner y el neoliberalismo 

El neoliberalismo se basa en la disminución del Estado y la privatización de los beneficios de lo colectivo. Esta idea política y económica perniciosa dista mucho de estar muerta y es una amenaza vigente para el mundo que deriva en dos resultados: una gran exclusión para la mayoría y la concentración de capital para unos pocos; y por otro lado la disminución de las capacidades del gobierno frente a las empresas. Si en un lugar esto ha sido particularmente brutal y cruel, es sin duda en Rusia, donde el poder se ha concentrado en unos pocos oligarcas y la otrora poderosa URSS se encuentra mermada.

El ejemplo más claro de esto es el grupo Wagner, que es un ejército mercenario de los más grandes en el mundo; para dar una idea, este grupo ruso tiene más de 50 mil efectivos, mientras que países como Ecuador tienen menos de 40 mil, es decir, esta organización de mercenarios tiene más poder militar que un país entero, y es liderado por Prigozhin, quien pasó de vender hotdogs a tener uno de los ejércitos privados con más activos.

Yevgueni Prigozhin ahora amenaza a quien sin duda es uno de los hombres más poderosos del mundo: el presidente de Rusia, Vladimir Putin; y si bien puede ser una estrategia militar o incluso una farsa, para entrar a Bielorrusia y acercarse a Kiev, el puro hecho de que este engaño sea creíble, implica que una empresa privada puede tener un poder descontrolado al grado de amenazar a uno de los países militarmente más grandes del mundo.

Todo esto viene al caso porque hace unos días el grupo Wagner acusó al gobierno ruso de atacar una de sus instalaciones, por lo que marcharon por varias ciudades y amenazaron incluso tomar Moscú, aunque ello significara desatar una guerra civil en la capital rusa. Sin embargo, se llegó a un acuerdo de exiliar a Prigozhin a Bielorrusia, lo cual terminó la rebelión armada en tan solo 24 horas.

Y en México viene al caso ya que el escenario no fue diferente, muchísimos servicios fueron entregados a particulares, como telecomunicaciones, ferrocarriles, bancos, aeropuertos, luz y hasta el petróleo. El grupo Wagner nos muestra los riesgos de que el Estado ceda soberanía y potestades a particulares cuando no tienen controles constitucionales. La ruta de dejar al mercado no solo es la renuncia a lo público, significa entregarlo a intereses privados, habrá que estar atentos a lo que pase en Rusia y que estos excesos no se repitan en otras latitudes.





