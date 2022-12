Guardia Nacional sustituyendo a fuerzas locales, ¿es una buena noticia? 

Por: Alejandro Vasquez





El pasado 27 de noviembre, en el marco de sus festejos por cuatro años de gobierno, el presidente mencionó, entre sus logros, que la Guardia Nacional (GN) cuenta con más elementos que las policías estatales en 19 estados de la República. ¿Es esto realmente una buena noticia? Creemos que no lo es, pues no se pueden comparar el tamaño de las corporaciones estatales en seguridad pública con el de la GN, pues esta no es una fuerza policial, ni ejerce labores policiales. Pero, la consecuencia de no tener claro que se trata de dos tipos de fuerzas distintas es inhibir la formación de fuerzas policiales civiles profesionales y certificadas.

Los elementos de la GN no son policías. Según ha venido documentando el Observatorio de la Guardia Nacional (OGN) , la amplía mayoría de los elementos de la GN son miembros de la SEDENA y la SEMAR que han sido transferidos, al igual que toda su estructura de mando. Si bien al ser transferidos deben cumplir un programa de formación inicial, este es de la mitad de extensión que el que cursan los integrantes de nuevo ingreso; ello a pesar de que su formación previa no guarda relación con las labores policiacas.

El mismo Observatorio recalcaba que para febrero de 2022, solo el 30% de los elementos de la GN contaban con el Certificado Único Policial (CUP). Este es un requisito indispensable en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para ejercer labores de policías y que entre sus requerimientos incluye la evaluación de competencias básicas, la evaluación de confianza y evaluaciones de desempeño.

En segundo lugar, los elementos de la GN no ejercen labores policiales. Aunque su ley rectora le brinda prácticamente todas las funciones policiales, también le brinda una serie de funciones que rebasan la función policial y en las que están enfocados un número importante de elementos, como en las tareas de persecución de los migrantes.

A pesar de contar con esa amplitud de funciones legales, en la realidad la GN no ejerce las labores policiacas, no realizan investigación ni persecución del delito. Usando datos de INEGI se puede saber que durante 2021 las policías estatales reportan haber realizado un total de 200,418 puestas a disposición frente al ministerio público y las municipales reportaban 172,149, la GN había detenido a 7,419 presuntos responsables –el 99% en flagrancia y no como resultado de procesos de investigación. Es decir, las policías estatales realizan 27 veces más detenciones que la GN.

Desconocer que la GN ni es ni funciona como policía lleva a pensar que puede sustituir la construcción de policías estatales profesionales. Si bien el artículo 7o. transitorio del decreto que creó la GN representaba la promesa de que, a la par de su construcción, se establecerían los mecanismos de fortalecimiento y coordinación con las policías locales; el mismo Observatorio identifica que no hay evidencia de que esto se esté cumpliendo en la mayoría de los estados.

Por el contrario, el enfoque centrado en la GN ha reducido el presupuesto federal transferido a estados y municipios para el desarrollo policial al desaparecer el FORTASEG y solicitar, en el último Consejo Nacional de Seguridad Pública, que los recursos del FASP se distribuyan también a los municipios. De hecho, en 2021, entre el presupuestado original y las adiciones, el presupuesto ejercido por la GN superó el presupuesto de las secretarías de seguridad pública estatales; la primera ejerció por lo menos 85 mil millones de pesos, mientras que las secretarías solo 70 mi millones. Esto a pesar de que el personal de estas duplicaba al de la GN al finalizar dicho año. Esto redunda en diferencias en las condiciones de trabajo, capacitación, acceso a los equipos y prestaciones que reciben los miembros de cada una de estas corporaciones.

En un contexto de abandono de las policías estatales y municipales, la extensión de la GN como fuerza sustitutiva NO es una buena noticia, sino todo lo contrario. La GN no está formada por policías, no está ejerciendo labores de policías e inhibe la formación de policías civiles.