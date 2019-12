Guerrero con Astudillo Flores

A 42 años de la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), que ensanchó la ruta democrática en México.





El que concluye ha sido un año de grandes retos para el país, enmarcados en el inicio de un nuevo Poder Ejecutivo Federal y con él, de un estilo personal de gobernar y de relacionarse con las otras autoridades.

Ello ha impactado de manera directa en cada una de las entidades federativas, pues si bien nuestra República es federal, lo cierto es que el centralismo se encuentra hoy más que nunca presente en la realidad de los Estados y Municipios.

De ahí la valía de contar con gobernadores que no sólo hayan recibido el voto ciudadana mayoritario para gobernar, sino que también posean cualidades personales y profesionales para responder a los numerosos y variantes retos que se presentan en el ejercicio del poder público.

En este sentido, Guerrero llama fuertemente mi atención debido a que su gobernador se ha distinguido por un alto grado de pragmatismo, guiado por el respeto y el trato igualitario, así como de una gran apertura e inclusión.

Me refiero a Héctor Astudillo Flores, político con largas horas de vuelo, que ha sido actor relevante de la vida de Guerrero desde hace varias décadas y que hoy, desde la gubernatura del Estado, guía exitosamente a las y los guerrerenses por mejores rutas de desarrollo y crecimiento.

Para nadie es ajeno que Guerrero enfrenta grandes retos en materia de seguridad, pero tampoco lo es que su gobernador está al píe del cañón en defensa de la población y de los cientos de mujeres y hombres que desde cuerpos de seguridad dan la pelea en contra de la delincuencia.

En ese sentido, el Estado muestra una tendencia delictiva a la baja resultado del trabajo que el gobernador, junto con su gabinete, gobiernos municipales y gobierno federal, desarrolla de manera permanente, coordinada y eficaz para combatir la inseguridad y abatir rezagos sociales.

Se dice fácil, pero Guerrero muestra una realidad geográfica muy cambiante en sus regiones, lo cual se hizo evidente cuando el gobierno federal pretendió entregar de manera directa fertilizante a miles de campesinos guerrerenses y fracasó.

Ello se debió a que no conocía el Estado. Pero las consecuencias de esa irresponsabilidad están aún por verse cuando miles de campesinos que no recibieron el fertilizante no hayan cultivado para el autoconsumo y el año entrante tengan problemas para alimentar a sus familias.

Por ello, además de todos los pendientes que está atendiendo, el Gobernador Héctor Astudillo ha tenido que corregir los fallos federales y garantizar a sus paisanos mejores condiciones de vida.

Se trata de un hombre que conoce a la perfección a su Estado, a su gente y a sus realidades, volviéndolo un actor central en la solución de los problemas. Y eso lo tiene muy presente Héctor Astudillo: ser parte de la solución, no de los problemas.

2019 está concluyendo y con él, un año de grandes triunfos para Guerrero que se avizora aumenten durante 2020 con Héctor Astudillo.

