Habemus Guardia

Por: María de los Ángeles Huerta

La aprobación de la Guardia Nacional en ambas Cámaras del Congreso nos muestra una nueva forma de procesar los acuerdos en tiempos de la 4a transformación. Iniciamos el camino con debates al interior de las comisiones y se hicieron foros en formato de parlamento abierto y plural de cara a la sociedad. Pudimos no coincidir en algunos temas, pero se escuchó con respeto a todas las voces: desde el comerciante que sufre extorsiones, hasta expertos académicos y especialistas quienes emitieron valiosas opiniones. Se optó por una amplia visión de estado, los mejores elementos de la sociedad en el proyecto de generar nuevas estrategias para combatir la inseguridad. Se conciliaron los puntos de vista y se realizó una reforma constitucional sin precedentes.

La premisa que fundamenta la idea de la Guardia Nacional es la de constituir un cuerpo policial de alta especialización, que cuente con una base organizativa y disciplina característica del ejército, pero con una capacitación formal y específica en materia de seguridad y respeto a los derechos humanos. En la Cámara de Diputados se definieron los elementos esenciales de la ley, y en el Senado, las formas de operación. El mando y estructura se acotan al marco constitucional y la participación de las fuerzas armadas se hará en estricto apego a disposiciones legales de carácter también internacional. La idea es cumplir en todos los sentidos con lo que nuestro presidente ha dicho en repetidas ocasiones: “Todo dentro de la ley, nada al margen de la misma”.

Andrés Manuel es un demócrata que cree en las instituciones; las quiere fortalecidas, pero de verdad, no sólo de membrete. Si él quisiera su guardia pretoriana, no hubiera reasignado el Estado Mayor Presidencial a la Secretaria de la Defensa Nacional; lo hubiera mantenido aumentando tal vez sus canonjías, como solía ocurrir en sexenios anteriores. No lo hizo. En vez de eso, solicitó la creación de una Guardia Nacional, esta nueva policía con mando civil especializada tanto en tácticas policiales de seguridad como en derechos humanos. Ése es nuestro presidente.

En todos los foros de expertos se resaltó la disciplina y compromiso tradicional de las fuerzas armadas en México. Algunas opiniones señalaron que en la conformación de un ejército, los soldados son entrenados para aniquilar a los enemigos de la patria, no para brindar seguridad. Pero en este tema es importante precisar que desde 2016, el Heroico Colegio Militar forma policías militares con capacitaciones adicionales y especializadas. Se les entrena no sólo para combatir a un posible enemigo, sino para proveer de seguridad a la sociedad acosada hoy en día por un franco desbordamiento de la delincuencia.

Desde el inicio del proyecto de la Guardia, se especificó de manera contundente que se contaría con el apoyo de los policías militares y navales, integrados a los cuerpos de policía civiles y con capacitación de policías profesionales. Y que todos los integrantes de la Guardia, estarán sujetos, en caso de faltas u omisiones, a las autoridades civiles superiores, no militares. Así, se conformaron los lineamientos para conciliar la necesidad de proveer seguridad con pleno respeto a los derechos humanos. Además, en el quinto transitorio se estableció que las fuerzas armadas continuarían apoyando a los mexicanos contra la delincuencia únicamente por los siguientes cinco años, plazo que se considera necesario para que la Guardia Nacional quede plenamente capacitada para operar en su totalidad.

La lección más importante que nos deja la primera gran reforma constitucional es que la forma de hacer política ha cambiado, en fondo y forma. El parlamento abierto instaurado por Morena sí funciona. Los temas son públicos y la ciudadanía informada, participa. La democracia va.