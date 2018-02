Hablando de perfiles

Por la magnitud de los eventos que se perciben en el horizonte nacional es posible que todavía en estos días de “febrero loco” algunas personas estén tratando de desentrañar o adivinar cómo “pintará” el año. Se preguntarán ¿cuáles serán los “perfiles” de los diversos e importantes sucesos que en este año se darán y definirán en gran medida los caminos de la Nacion, su gente einstituciones?

¿Cuáles serán los rasgos peculiares que caracterizarán a los principales personajes, los sucesos políticos, sociales y económicos para el país y su entorno mundial? Algunos pensarán que para una correcta valoracion de las complejidades que se avecina habrá que esperar al final del año.



Para la mayoría queda claro que no podemos quedar esperando a que todo suceda; que es urgente y necesario que ante un próximo escenario habremos de actuar conal menos “nuestro granito de arena”, que nos corresponde como ciudadanos.



Destacan los retos de los procesos electorales. El revisar los perfiles de la trayectoria, vinculación social y rentabilidad electoral para nombrar candidatas y candidatos a los aspirantes a los distintos cargos públicos. Sin duda, el colectivo tiene, clara la percepción y comprensión que los pertinentes perfiles, salvo algunas excepciones, fortalecen un proyecto en lo político, económico y social.



En el calendario electoral el domingo 1º de julio, la oportunidad y compromiso de elegir en un escenario de libertad y oportunidades a 3,413 candidatos a nivel nacional.



Entonces, como en toda contienda electoral, el laurel de la victoria sería para3,413 candidatos ganadores. Por el contrario, uncálculo preliminar de experto señala, que más de 10,000 participantes no lograrían su objetivo. Vale recordar aquía dos pensadores: “Cuando pierdas, no pierdas la lección” (Dalai Lama) o bien “Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo; busca un nuevo camino para llegar a él” (Confucio).

Esto aplica en todas las demás esferas de la vida.Entonces, reconociendo que todo perfil contiene sus - fuerzas y debilidades - o también llamados los - positivos y negativos -lo significativo sería potencializar el todo de la personalidad, focalizando para cada proyecto y sus requisitos en las características específicas deseadas.

Así, se percibe de la importancia que los rasgos de personalidad pudieran apoyar a predecir de modo confiable la selección de rutas con sentido y competitivad. De los mejores señalizadores, convendrían estén alineados a la orientación vocacional en la juventud y los perfiles de puesto en la vida profesional.



Otros catálogos de perfiles son igualmente útiles desde la seguridad ciudadana. El tener la mira puesta en las acciones de prevención y acotar los perfiles de comportamientos de riesgo. Por ejemplo, en otras ocasiones hemos comentado del manejar con exceso de velocidad, el consumo desmedido de bebidas alcohólicas, la violencia en pareja y en el hogar que quebrantan el“ser mejores compañeros en este viaje llamado vida”.



Para concluir, apoyemos el construir perfiles para la sobrevivencia dinámica. Se medita que la empatía, competitividad y resiliencia, entre otros factores, quizá sean los más prioritarios. Apuntemos una última reflexión: “La especie más fuerte no es la que sobrevive, tampoco la más inteligente, sino la que se adapta mejor al cambio” (Charles Darwin).



