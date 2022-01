Hablando de testamentos

López Obrador, en sus delirios de grandeza, reveló que tiene un testamento político. En estos días se ha escrito mucho sobre lo absurdo que resulta esta medida. Es un elemento de distracción de los graves problemas que enfrenta el país y una muestra del desmedido ego presidencial. Bastaría con decirle a este señor que trabaja de presidente, que no es necesario en una república como la mexicana su testamento. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala con detalle cuáles son los pasos a seguir en caso de qué el presidente falte. Por su parte, el proyecto de nación está también muy claro en la Carta Magna. Sin embargo, debemos aprovechar esta imprudencia del mandatario para hablar de la importancia legal de los testamentos para los ciudadanos de a pie.

Lo seres humanos estamos conscientes de nuestra finitud, sabemos que es seguro que algún día moriremos. Hablar de la muerte en nuestra cultura, es un tabú, un tema que se prefiere evitar. Algunos dirían, que eso no sucede con los mexicanos porque nos burlamos de la muerte con calaveras y diferentes festejos el 2 de noviembre. Pero no es así, esas manifestaciones culturales resultan una escapatoria al gran miedo que representa pensar nuestra muerte. Por eso, preferimos tener presentes a los que se han ido, que recordarnos que en cualquier momento dejaremos de existir nosotros mismos, aunque esta sea la única certeza que realmente tenemos.

Aunque nuestra muerte es un tema que tendemos a soslayar, recurrentemente aparece en nuestra conciencia. En esos instantes, una sombra de inevitabilidad se cierne sobre nosotros, pero en vez de profundizar en ese pensamiento para que nos lleve a terrenos más íntimos, espirituales o trascendentales, lo evitamos, tal vez porque nos confronta con nuestra propia vida y hayan cosas que no nos gusten, así que volteamos a la siguiente película, canción o tema de conversación insulso. Eso nos lleva a descuidar asuntos que tienen que ver con nuestras disposiciones para la muerte. Son pocas las personas que piensan en ordenar sus cosas antes de partir.

Mi amigo Eduardo Herrera, quien es un extraordinario maestro budista, recomienda poner en orden con la mayor claridad posible todos nuestros asuntos mundanos para que la conciencia parta con menos ataduras y sin desasosiegos. Por ello es recomendable preparar los siguientes documentos:

A)\u0009Testamento, el acto por el cual una persona llamada testador o autor de la herencia expresa libremente su voluntad de disponer de sus bienes, derechos y obligaciones, y los designa a determinadas personas para después de su muerte. A través de un testamento la persona podrá decidir exactamente qué bienes transmitir y a quién hacerlo, generando certidumbre y tranquilidad tanto para él como testador así como para los herederos.

B)\u0009Escritura de Voluntad Anticipada, a través de un documento jurídico una persona, encontrándose en una situación de enfermedad terminal o previendo esta situación, expresa su voluntad en una declaración, de manera anticipada, sobre lo que desea para sí en relación con el o los tratamientos y cuidados de salud respectivos, así como sus deseos en cuanto a donación o no de órganos.

C)\u0009Designación de Tutela Cautelar, es un acto jurídico ante Notario, que permite a una persona que no tenga ningún problema mental, tomar alguna providencia para que se nombre a uno o varios tutores para que en un momento dado se encargue de esa persona y de su patrimonio, esto si esa persona cayera en incapacidad, además, en esa escritura pública puede decir qué quiere que esos tutores hagan en relación a sus cuidados como persona incapacitada para cuidarse de sí misma.

D)\u0009Seguro de Incapacidad, para que en caso de tener alguna circunstancia incapacitante, se obtengan recursos que le permitan continuar con su nivel de vida y pagar los costos médicos de su condición.

E)\u0009Seguro de Vida, se contrata generalmente en el supuesto de querer dejar un mayor patrimonio a beneficiarios para que continúen con sus proyectos cuando la persona falte y no los pueda apoyar.

F)\u0009Carta de Voluntad Final, puede ser un documento escrito a mano, que se deje en un sitio específico, que conozca algún ser querido en el que se establezcan todos los detalles relacionados con la ubicación de los documentos legales, cuentas de ahorro, escrituras, facturas etc. Ahí mismo se pueden hacer los comentarios específicos sobre la ceremonia funeraria y la disposición de los restos, así como cualquier otro comentario de índole personal a los herederos y seres queridos.

Hablar así de los testamentos, tiene una utilidad específica que ayuda a las personas a partir de este mundo. También a sus sucesores para evitar discusiones que fragmenten familias. Pero en el país surrealista de López, ciudadanos de bien que no hacen más que vivir modestamente de su trabajo como José de Jesús Avilés, de Ocampo, Michoacán, pierden la vida en manos del crimen organizado, que lo mataron el pasado miércoles por no entregarles a ellos su cosecha de limones. Esto debería estar resolviendo el gobierno y no estar distraído en el “testamento” de AMLO. Pero no! la inseguridad y el aumento del precio del limón es culpa del pasado neoliberal.

Presidente de la Academia Mexicana de Educación.