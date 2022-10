Hablar de la muerte 

Moisés Montiel, productor audiovisual en Nosotrxs





Hace algunas semanas me estaba preparando mis típicas quesadillas de espinaca, mientras buscaba algún video en YouTube que me acompañara para cenar. La realidad es que mi algoritmo ya tiene de todo, desde reseñas y análisis de películas que no he visto y escenas épicas de algún anime hasta vídeos con “las 10 leyendas urbanas más escalofriantes del metro de la CDMX” o alguna entrevista nueva de Yordi Rosado. Decidí buscar el canal de Islas Vlogs porque necesitaba reírme un rato y así fue como llegué al video que se titulaba: “¿Qué te daba pena de tu ex pero nunca le dijiste?”.

En ese momento encontré la felicidad. Me di cuenta de que necesitaba llenar mi tanque de chisme porque hubo confesiones de todo tipo, pero tampoco voy a mentir, una parte de mí también se preguntaba si yo le daba pena a alguna de mis exparejas y nunca me lo dijeron para evitar pláticas incómodas.

En el video se mencionó el mal olor de pies, fetiches o personas mostrando el meñique sugiriendo que tal vez el tamaño sí importa. Sin embargo, de todos los testimonios hubo uno que me dejó pensando toda la noche y es que mencionó que sus últimas dos exparejas habían fallecido y que no había algo como tal que le diera pena.

No mencionó el motivo de la muerte, pero yo lo relacioné con la Covid-19. Y es que una de las reflexiones que tuve fue que justamente, hoy por hoy, no sé con profundidad cómo se encuentran algunas de las personas, pero también me ha dado mucha pena e incomodidad preguntar el típico “¿cómo estás?” sabiendo que tal vez, todas las personas hemos estado en situaciones complicadas por la pandemia y necesitamos catarsis.

Dentro de mi experiencia y después de casi tres años desde que se declaró la pandemia, varios familiares y personas muy cercanas a mí han muerto. Y es a lo mucho, lo único que también conozco de amigas y amigos con quienes compartí la carrera, fiestas y trabajos.

Se ha hablado de regresar a la normalidad con el principal objetivo de reactivar la economía. Abrir restaurantes y tiendas para generar empleos e incluso, se incentiva el emprendimiento con historias de éxito de personas que aseguran que la pandemia fue casi casi un regalo para su vida. Y aunque esto último es muy debatible tomando en cuenta los índices de pobreza en México y la gran brecha de desigualdad y oportunidades que se visibilizó con la pandemia, pienso que se nos está olvidando preguntarnos cómo estamos realmente.

Hoy en esta nueva normalidad, no sabemos si las niñas o niños que regresan a clases tienen que trabajar en las tardes para ayudar con los gastos de la casa. No sabemos si los puestos de tacos, tlacoyos o tortas que estaban sobre las calles cercanas a nuestros hogares, dejaron de estar porque quien atendía falleció de Covid. No sabemos si las personas que regresan a sus trabajos ahora tienen que poner una fotografía de su expareja en el altar de día de muertos.

Y aunque todas estas situaciones ya existían antes de la pandemia porque la pobreza no inició con el virus, la realidad es que estamos parados en un suelo muy distinto al de años anteriores y parecería que las prioridades de México y el mundo siguen siendo la gasolina, la riqueza, la productividad, las guerras o la militarización. Al final de cuentas, el mundo y la vida tienen que avanzar.

Sí, es importante reactivar la vida con empleos, educación, turismo y demás actividades que forman parte de nuestro día a día, pero también es importante comprender el tipo de vida que ahora queremos. Entender que ya no podemos seguir con empleos precarizados, tomar en cuenta que es necesario hablar de la muerte, de quienes no nos pudimos despedir y de las dificultades que hubo para conseguir medicamentos o tener una despedida digna.

Comprender que nadie la ha tenido fácil, que últimamente todo ha estado peor y que tal vez también sea un momento para volvernos a mirar y acompañarnos.