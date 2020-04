Hablemos de peatones

Roberto RemesComo ustedes saben, en los últimos años me he dedicado no sólo a la movilidad y el desarrollo urbano, sino en particular al espacio público y la caminabilidad, es decir, los peatones. Fue así como surgió el concepto “Rey Peatón”, con el que se me identifica.

En ese marco, en mayo de 2014, una serie de activistas y analistas del tema peatonal nos dimos cita en Pachuca para el Primer Congreso Peatonal, a partir del cual se conformó una organización dedicada al tema, de la que fui entusiasta participante los siguientes dos años.

Entre las personas que acudimos al Congreso de Pachuca estaba Peatónito, un enmascarado que defiende los derechos de los peatones, lo mismo que la intrépida Caminatúbela.

Acompañados de niños del Teletón, anduvimos en silla de ruedas por el centro de Pachuca, para sensibilizar sobre los retos de quienes padecen una discapacidad y ciudades inaccesibles. Francisco Paillé hizo una amena presentación que comparaba la relación de los peatones con los autos, como los zombies de las películas apocalípticas: los protagonistas se refugian en el coche buscando la salvación pero no hay tal. Elías Agüero y Jorge Ruvalcaba nos hablaban del cierre sabatino de la calle de Morelos para organizar “Moreleando” en los momentos de mayor violencia de Torreón.

Lilian Sol Cueva nos abrió los ojos con la perspectiva de las peatonas y cómo la condición de peatón se transforma para las mujeres al tener que enfrentar dificultades y peligros adicionales.

En ese mismo congreso presenté el borrador de la “Carta Mexicana de los Derechos del Peatón”, para que la organización lo enriqueciera y publicara, tal como ocurrió en agosto de ese año. Muchos de los participantes iniciales de la Liga Peatonal nos hermanamos, hoy somos grandes amigos, discutimos nuestros temas y cada quién en su trinchera se ha mantenido congruente a lo largo del tiempo. Sin embargo, la organización se dividió, después de los congresos peatonales de Cholula y La Merced, que sobrepasaron por mucho la escala del de Pachuca, aunque no la profundidad de lo que representó el encuentro de 2014.

Hoy el encierro emerge como una oportunidad de retomar lo interrumpido. Hemos emprendido la organización de un Foro Peatonal Online “Peatonline”, con la idea de retomar algunas discusiones fundamentales. Se han sumado con nosotros decenas de organizaciones y ha generado entusiasmo y expectativas, lo que nos ha llevado ampliar el programa. Las conferencias se transmitirán en vivo a partir del 24 de abril, pero quedarán en la red. La información está disponible en el sitio peatonline.wordpress.com. El 30 de abril hablarán los niños y tendremos una mesa con pequeños caminantes.

En 2016, cambiando de avión en San Francisco en ruta hacia Hong Kong, el agente de migración americano me preguntó por el propósito de mi viaje: cuando expliqué que sería conferencista en un congreso internacional de peatones se sorprendió de que hubiera algo así y dijo “Todo el mundo camina”. Y es cierto, todos caminamos, pero hay tantas maneras de hacerlo, en tantos lugares y desde tantos zapatos, que hablar de peatones un poco es sólo el comienzo frente a los retos peatonales de nuestras ciudades.