¿Habrá desarrollo metropolitano con Encinas?

En los nombramientos realizados por Clara Brugada para su gabinete podemos destacar que la Secretaría de Movilidad será conducida de nuevo por un político tras el fracaso de los seudo técnicos; la de Desarrollo Urbano y Vivienda se divide en dos, una que retoma la parte más olvidada de Seduvi, la Vivienda, a cargo del actual secretario Inti Muñoz; y otra que asume atribuciones Metropolitanas, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, a cargo de Alejandro Encinas.

La trayectoria de Encinas le da mucha fuerza a su secretaría y abre oportunidades: el ex Jefe de Gobierno inició hablando de lo que espera hacer en la dependencia. Una de las primeras referencias fue hacia la movilidad: la integración del Metrobús con el Mexibús y la expansión del metro al Estado de México. Los usuarios mexiquenses buscan zonas más céntricas y la integración de servicios los beneficiará.

Me agrada la idea del abordaje metropolitano. No es sencillo, en realidad el liderazgo lo debería asumir el Gobierno Federal. Ciudad de México no cuenta con los recursos para subsidiar el transporte en el Estado de México; éste no cuenta con los recursos para expandir el metro; la Federación no se ha interesado realmente en el problema que afecta la vida de 13 millones de mexiquenses, ni antes de 2018 ni ahora.

Alejandro Encinas planteó que la línea 3 del Metro crezca a Ecatepec. Me gusta la idea de crecer las líneas centrales hacia la periferia. Personalmente creo que la que debería crecer es la 4, luego de una renovación completa de sus instalaciones (volverla férrea), y alguna ampliación hacia el sur que le mejore la conectividad, y no crecer la 3, que está más cerca de su capacidad límite.

El desarrollo de una línea de Metrobús por Periférico exigirá también un sistema de transporte entre la Alameda Oriente y el Toreo, por la parte norte de este anillo, es decir, en el Estado de México. La perspectiva metropolitana beneficiará mucho a los usuarios: permitirá que los habitantes de Ecatepec, por ejemplo, puedan conectarse hacia el sur y el poniente mediante este servicio.

No obstante, el Metrobús tiene una limitante: 20 kilómetros por hora promedio cuando hay semáforos y 30, cuando no los hay. Traslados metropolitanos de 50 kilómetros se seguirán realizando en más de dos horas si no invertimos en trenes. De hecho, por eso creo que el rol de la Federación es importante. Crear una red de trolebuses en carril confinado beneficiará a viajes cortos, pero tendrá un impacto marginal en la movilidad metropolitana.

Me gusta el abordaje de Alejandro Encinas y la fuerza de su trayectoria, me parece que si pondrá los puntos sobre las íes en el tema metropolitano también deberá hablar fuerte a favor de los trenes suburbanos y en contra de seguir reemplazando sus proyectos por trolebuses. Los usuarios metropolitanos más pobres requieren velocidad en sus traslados, que los acerquen en menos tiempo a sus destinos y les den más tiempo familiar.

El Gobierno de la Ciudad de México, conducido por Clara Brugada, no podrá pagar el metro y el tren suburbano hacia los municipios metropolitanos, pero sí por lo menos podrá decir claramente que la estrategia actual es equivocada, haciendo frente común con la Gobernadora Delfina Gómez, para impulsar proyectos de la talla que requiere la ZMVM, no trolebusitos que terminen en los límites entre las dos entidades.