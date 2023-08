Hacer política es educar, y educar es hacer política

Por Leobardo García Orrante

La definición de Gramsci es útil para precisar la política como ciencia del Estado. Es un cliché pensar que la política son las maniobras o estrategias del clientelismo electoral para obtener votos en una campaña. La imagen se concreta en politicastros ayunos de teoría, pero entrenados en la gesticulación, la genuflexión y el equilibrismo.

El plan de la nueva escuela mexicana y su nuevo modelo dice la 4T surgió en consultas con el Magisterio. Muy discretos fueron los cambios a los libros de texto gratuito (LTG). Se critica que son de tendencia comunista, de ideología de izquierda etc. El presidente anuncia que se revisaran, después de haber declarado que lo cambios irían porque irían, y estar preparado para debatir con los que se opongan, faltó decir un barniz de lucha de clases.

No es la primera oposición en tal sentido. En 1973hubo protestas a la inclusión en los LTGa la orientación sexual y reproductiva.la extrema derecha se alarmócon foco de resistencia en Puebla y Monterrey. allí sectores medios y Empresariales en su mayoría aceptaron, su inmersión en la economía así los posicionó. Últimamente los grupos del Pin parental se opusieron a las vacunas y a cualquier hecho de autoridad que vean injerencia en la familia, califican una intromisión a lo que consideran derecho natural. Mas o menos el creacionismo y origen divino en Norteamérica.

La educación ha sido uno espacio principal para sostener la legitimad del poder. Lo hace todo Estado o nación. La legitimidad construye la hegemonía del grupo al mando. La clase o grupos en el poder son proclives a dominar ideológicamente. En el capitalismo avanzado la ideología dominante logra el consenso cultural y político de los dominados. Son reglas y valores de la democracia, principios morales, ideas, símbolos, Estado de derecho, con el objetivo de asegurar un statu quo.

Por ejemplo, los republicanos y demócratas hacen enmiendas continuas sobre de apoyo a los pobres o la inmigración, debaten teorías sociales y económicos en pro y en contra según el Partido y su ideología. El problema de nosotros es queno tenemos partidos.

Hay un debate a medias porque la 4T reservó e hizo confidencial por 5 años la elaboración de contenidos de los LTG, no se pudo debatir, increíble, y eso que no son iguales. La intención es un ideal rudimentario, contrarrestar el impulso del merito y el individualismo del neoliberalismo, la consigna del que quiere puede sin importar las condiciones sociales. Se quiere una orientación que reduzca la separación entre el individuo y el ambiente social. De una inducción socioemocional que dosis de holismo, de la vida del todo sobre las partes sin sacrificar los cualidades y facultades individuales. La 4T no plantea, no sabe argumentar, la relacionamos con una tesis importante de H. Habermas: somos diferentes en lo individual e iguales en lo ciudadano.

Son etiquetados los cambios a los LTG,si la escuela debe ser un eslabón de familia y la comunidad, la intención será infructuoso. La educación es un medio para legitimar al gobierno y avanzar en su llamada 4T. La mala educación ha facilitado el control ideológico por la televisión, el consumismo y el clero político. La 4T dice los actuales LTG están desfasados, es cierto, la información digitalizada, las redes y el internet la tienen de las orejas. Se critica repetir símbolos anémicos del pasado, que los cambios hacen leyenda de la historia e ignoran ciencia. tarde se dio cuenta el presidente que no educar sus bases para hacer política de desarrollo con ciencia e ideas, no le permitió una reforma electoral desde el principio, no poder contra el outsourcing y la violación de los derechos laborales, la salud pública, la educación o la violencia de crimen organizado.





EL SOL DE DURANGO