Hacia el fin de año

Usualmente, luego de las Fiestas Patrias, el ambiente social, se impregna de la inevitable conclusión del año en curso. Contribuye un clima, en general, propenso al frío, así como fechas de la temporada, sobre todo los días 1 y 2 de noviembre.

Pero por otro lado, en el ejercicio de los gobiernos, locales y federal, se aproxima también, la etapa de los balances y comparaciones. Por la desafortunada situación que acusamos en materia de Seguridad Pública, será evidente el señalar los negativos repuntes en los conteos de los delitos de alto impacto. Y los números de ninguna manera, son para fundamentar algún optimismo o expectativa de mejora.

Me he referido en anteriores entregas, a la propensión que hay en las campañas electorales para dar rienda suelta a ocurrencias y, en no pocas ocasiones, a auténticos disparates para intentar, eso sí, tratar de hacer frente la tormenta de violencia y criminalidad.

Las Fiestas Patrias, nos permiten e incluso obligan a reflexionar en torno a qué significa la Libertad, Independencia y Soberanía, cuando está en predicamento la paz y Seguridad Pública. Estas, en su adecuado funcionamiento y ejercicio, si la base sustancial de la democracia y la vigencia de las leyes, por lo tanto, de la justicia.

Feliz inicio del fin de año. Vayamos con ánimo a un proceso electoral, sí polarizado, pero también, con evidentes y viables propuestas. Sea cual fuere la materia.