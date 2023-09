Hacia un Sistema Integral de Cuidados 

Hace unos días, el Senador Juan Pablo Adame dirigió un emotivo mensaje desde la tribuna para hablar no sólo de su perspectiva de la vida, profundizada desde su caso personal, sino también para hacer la reflexión acerca de cómo su agresivo cáncer puede contribuir a conformar políticas públicas. Al cabo de su presentación entregó dos iniciativas de ley, una relacionada con el cuidado de personas con cáncer y la otra, con su atención médica.

Haré énfasis en la primera propuesta del Senador Adame, los cuidados a las personas con cáncer. Como él lo ha dicho, ha sido sometido a cirugías y a quimioterapias. Al cabo de los tratamientos ha tenido momentos difíciles que exigen que por lo menos una persona lo acompañe. Pero la perspectiva de los cuidados es mucho más amplia y profunda, no se limita sólo al cáncer.

En el Consejo Consultivo Ciudadano Pensando CDMX, del que se asiste Movimiento Ciudadano, una de las integrantes, Silvana Carranza, hizo una propuesta de conformación de un sistema integral de cuidados, en este caso enfocado a la Ciudad de México. La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México elaboró una iniciativa que, de manera coincidente con la propuesta de Juan Pablo Adame, fue presentada por Royfid Torres horas más tarde.

La base de este sistema es reconocer que existe un contexto de trabajo no asalariado ligado al hogar y que por lo regular recae en las mujeres: ellas suelen ser las que cuidan a los viejos, a los enfermos terminales, a los niños, los llevan al médico o, en el mejor de los casos, realizan un cuidado pasivo mientras ejecutan otra actividad.

La iniciativa de ley del Sistema Integral de Cuidados busca reconocer la labor de quienes brindan servicios de cuidado y a la vez construir un entorno de derechos y obligaciones para los actores participantes. De igual manera, da al sistema un entorno institucional con obligaciones y atribuciones a diversas secretarías del Gobierno de la Ciudad de México, a la propia Jefatura de Gobierno y al Congreso local.

Partamos de la idea de que todos en algún momento de la vida somos receptores de los cuidados de alguien más y en nuestro entorno inmediato distintos familiares o amigos, por múltiples razones, incluida la vejez, han requerido del cuidado o han sido ellos, más probablemente ellas, quienes los han brindado.

¿Cuál es la situación ideal como sociedad frente a una dependencia leve, una moderada o una severa? ¿Qué sucede cuando alguien ya no puede valerse por sí mismo y no tiene quién lo asista o alguien debe desatender otras actividades remuneradas para ello? Esa es la importancia de generar una política de cuidados.

Ambas iniciativas, la del Senador Adame y la del Diputado Torres, ponen el dedo en la llaga en un problema que se profundizará en los próximos años. Las familias son cada vez más chicas, cada vez habrá más personas sin cobertura de salud y sin familiares que las puedan cuidar. Vivimos más años y más solos.

El Sistema Integral de Cuidados tendría que ser tanto la tranquilidad de quienes seremos viejos en no mucho tiempo y también la esperanza de una sociedad con oportunidades equitativas para todas las personas donde los cuidados no sigan recayendo de manera general en las mujeres, al menos no en la forma de trabajo no remunerado.