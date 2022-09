Flor Yáñez

Hacia una cultura de paz.

L'État, c'est moi.





Hace unos días escuché en la radio a un “experto en seguridad”, decir que seria bueno que las medidas represivas adoptadas por Bukele en El Salvador, se impusieran en México también, para acabar con la violencia y el narco; pero se atravesaba ese “detalle” de los derechos humanos. Son varias las persona que comparten este pensamiento, sin importar si se incurre en violaciones a estos derechos.

Bukele inició su periodo militarizando al país, posteriormente, impuso un estado de excepción este 27 de marzo para detener “arbitrariamente” a miles de pandilleros y meterlos a la cárcel. Los hacinó, les limitó la comida, les quitó las colchonetas para dormir y la luz, entre otras cosas. Hizo una amenaza pública a las pandillas en las calles de que, si continuaban con la violencia, las medidas iban a ser más represoras, sin importar lo que digan los organismos internacionales.

Para frenar la violencia de las pandillas, se incrementaron las facultades de la policía y del ejército, y se aumentaron las penas de prisión a pandilleros. Las medidas excepcionales resultan crueles e inhumanas. Se dice que diariamente sacan entre cinco y diez cuerpos de las prisiones y los tiran en una fosa común.

La “MS” se ha ido a las montañas para ocultarse y muchos otros, han abandonado el país, seguramente se vinieron acá a México, agravando el problema de la seguridad. Ahora el presidente salió con que también se quería reelegir, aún cuando fue crítico de las personas que lo hacían. Hace un par de años estuve en El Salvador y después de concluir una investigación sobre violencia y construcción de paz, me obsequiaron el libro “Cartas desde Zacatráz”, sobre esa cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca, que narra la violencia de las Maras en la historia sociopolítica reciente de El Salvador. Cada gobierno ha intentado fallidamente acaba con la violencia y la represión, es la única carta que se está jugando ahora para acabar con las pandillas. Esto me hizo recordar no sólo a gobiernos autoritarios, sino también a películas de Hollywood cuya trama era matar a la mitad de la población mundial para iniciar de cero con mejores condiciones, pues para ellos, esa era la mejor solución.

Para acabar con la violencia, AMLO quiere que la Guardia Nacional pase a la SEDENA, incluso si se viola la Constitución. En la práctica ya se hacía, pero que el senado apruebe la propuesta, significaría la militarización formal del país. El Artículo 21 indica que las instituciones de seguridad son civiles y el 129, les prohíbe a las fuerzas armadas tener participación en la sociedad en tiempos de “paz”. El presidente, caprichosamente desea que su idea se imponga, independientemente de las consecuencias y que sean aceptadas sin cuestionar. Este es un mensaje político delicado donde lo que se escucha primordialmente es: L'État, c'est moi, el “Estado soy yo” como dijera el rey absolutista Luis XIV en franca, y se hace lo que digo.

Levitsky y Ziblatt indican en su libro “Cómo mueren las democracias” que para identificar a una persona autoritaria, habría que observar si tolera y alienta a la violencia, restringe libertades (incluidos los medios de comunicación) y apoya leyes o políticas que limitan derechos. Bukele cumple los requisitos, habrá que ver en éstos próximos días qué sucede con la militarización en el país y si el deseo de imponer medidas represivas, como lo dijo esta persona en radio, se vuelve la “solución” para acabar con la violencia, aunque el asunto es más político que preocupación por la sociedad. Esperemos se les ocurra otra idea de seguridad pronto, que no implique violar los derechos humanos de las personas y busque el bien común.