Hacia una cultura de paz | La derecha hacia la izquierda 

La sociedad ya cambió. Las nuevas generaciones son más progresistas y visionarias que las anteriores, tendientes a defender los nuevos derechos y rechazar el “conservadurismo”. Históricamente ha habido una “guerra” para definir quién es de derecha y quien de izquierda, imponiendo etiquetas a las personas para encajarlas dentro de estos conceptos. La diestra como siniestra tienen señas de identidad en diferentes grados cada uno. La izquierda tradicionalmente se ha centrado reducir las desigualdades, proteger los derechos fundamentales, la reivindicación de la sociedad en términos de igualdad y defender los “nuevos derechos” como la despenalización del aborto, matrimonios del mismo sexo, eutanasia y los nuevos conceptos de familia. En la derecha encontramos a los de corte liberal en cuanto a la economía y derechos, y a los ultraconservadores que se refugian en la moral y la religión (estos últimos me asustan). Pareciera que su baluarte es una manta con la Virgen y no la bandera de México. Recordemos hace unos años la invitación al Senado de la República por parte de la bancada del PAN al partido ultraconservador español VOX y el escándalo que esto ocasionó por los valores que representan. Le dice Sabina Bremen a Santiago Creel en entrevista que el PAN se opuso al divorcio, a la pastilla anticonceptiva, a la del día siguiente y al aborto, a los matrimonios gay y ha sido el obstáculo del feminismo. Le pregunta que, si de llegar presidente apoyará que el aborto gratuito y seguro se expanda a todo el país, sobre los matrimonios homosexuales, el cambo de género y la eutanasia. Se le dilataron las pupilas, la cara se le desdibujó (tal como está el PAN ahorita), se le ahogaron las palabras y forzadamente contestó que sí. Dijo que él mismo redactó el artículo 1 de la constitución relativo a los derechos humanos, que formó Conapred y el INMUJERES, como prueba de que está centrado en combatir la discriminación, sin embargo, una cosa es hablar desde el dolor y otra, desde la teoría política. Luego viene todo el “show” de las alianzas con los partidos del “otro lado”. Dice el dicho que “no necesitas que te peguen en los testículos para saber que te va a doler”, pero a menos de que te hayan golpeado, podrás realmente empatizar con el dolor del otro. Bastantes saben que ya se necesita una derecha moderna que se tiene que reinventar. La lucha por prevalecer en un bando u otro continúan, pero las etiquetas ya no capturan la realidad actual. La premisa de que todos los que se dicen ser de Morena son de izquierda y los del PAN son todos unos religiosos clasistas, racistas y moralistas, ya no es tan cierta. El mismo AMLO que es de “izquierda” a veces se muestra más de derecha que algunos panistas. Pareciera que paulatinamente, lo que se busca es coincidir en la defensa de las libertades y las cuestiones sociales en torno a derechos humanos más allá de las creencias. Lo cierto es que vivimos en un México complejo profundamente desigual. Se necesita encontrar a alguien donde todos y todas, se sientan identificados y mejor representados con los acaeceres del día presente.