Hacia una genealogía de la violencia (IV)

¿Cuáles podrán ser las nuevas caras de la violencia en el futuro inmediato y mediato? ¿Será capaz la humanidad de continuar “inventando” nuevas formas de violencia, cada vez más lesivas y, al mismo tiempo, sofisticadas?

La respuesta es, categóricamente, afirmativa. Más ahora, que la humanidad atraviesa por una etapa de evolución regresiva, acorde con el signo cíclico que ha marcado su historia, de acuerdo con el cual a todo avance sucede un retroceso, siendo este mismo, en algunas ocasiones, un importante impulso para el ulterior avance. Cabe ahora una nueva pregunta: en este flujo dinámico del devenir humano ¿marcha al mismo tiempo toda la humanidad? No, y esto tiene consecuencias.

Por más que en Occidente se buscó consolidar una serie de conquistas en el ámbito jurídico internacional a partir de la posguerra, particularmente con relación al impulso y materialización del respeto irrestricto a los derechos humanos que buscó fueran reconocidos a nivel mundial, estas conquistas terminaron siendo insuficientes, no en balde el ser humano tiende por naturaleza a querer más. Lo más grave es que en el oikós mundial, más de la mitad de la población no sólo sigue viviendo regida por sistemas jurídicos a los ojos de Occidente altamente retardatarios (como en efecto lo son), esto es, haciendo tabla rasa y repudiando todo este capital civilizatorio; este segmento poblacional se ha volcado en una nueva e imparable oleada emigratoria hacia Occidente hasta lograr, hoy en día, lo que en el pasado nunca pudo: quedar enquistado en el seno mismo de la civilización occidental.

De ahí que apenas ha sido en los últimos años que estén comenzando a caer los velos bajo los que se cubrieron quienes, embozados, trajeron de regreso a Occidente otros credos de diferente naturaleza que nunca pudieron terminar de expandirse y permear en la conciencia social, solo que ahora la estrategia fue distinta: impulsaron un soterrado pero evidente proceso de creciente aculturación que está siendo cada vez más sanguinario, a tal grado que difícilmente tendrá reversión, desde el momento en que se ha inaugurado una nueva era de violencia intestina.

¡Cuánto se anunció desde hace décadas que nos encaminábamos hacia “el fin de la historia”! Sí, estamos en ese sendero y Occidente no quiso ni quiere terminar de despertar. No advierte que el fin de la historia occidental es inminente. Y cuando digo occidental es en el sentido, obviamente, de la historia fundamentada en los pilares de la cultura judeocristiana que el mundo clásico grecorromano terminó por hacerla suya hasta el grado de exportarla él mismo hasta los más remotos confines de lo que fueron sus espacios de expansión histórica.

¿Por qué este proceso deconstructivo pudo detonarse sin resistencia alguna? Porque la crisis existencial que comenzó a gestarse desde finales del siglo XIX en Occidente (Europa en particular), no solo no logró ser remontada, sino que se agudizó aún más, luego de las dos guerras mundiales, dejando como saldo a una humanidad descreída y extirpada de sus más profundos valores. Y cuando un ser o una comunidad carecen de rumbo y no tienen claro adónde ir, se convierten en los entes más vulnerables, a tal grado que en la actualidad justamente son los antivalores de aquellos que en otro tiempo Occidente propaló y por los que luchó los que hoy le tienen sojuzgado.

Antivalores todos ellos provenientes no sólo desde los reductos sociales que lograron inmigrar y que ya irremediablemente están imponiéndose sobre las comunidades originarias. En el seno mismo de Occidente, también estaban gestándose fuerzas de descomposición interna que contribuyeron y han contribuido a que estas fuerzas alóctonas, contrarias al sistema de valores que sustentó milenariamente a la civilización occidental, terminaran por contribuir a su propia precipitación.

De ahí que, en mayor o menor grado (según el contexto geosocial) sean las fuerzas externas, las olas internas o una mezcla de ambas las que prevalezcan, el hecho es que el mundo occidental es presa hoy de la violencia y no sólo en sus confines. Citar los conflictos que hoy aquejan al mundo es reducir y simplificar la crisis que nos aqueja. Una crisis en la que además de las noticias falsas, imperan la falta de valores y la manipulación político-ideológica. Aunado a ello, la ignorancia derivada del desconocimiento cada vez más profundo de la historia ha dejado a la mayor parte de la humanidad en un estado de profunda vulnerabilidad, tal y como en el futuro inmediato se podrá confirmar. Citar los ejemplos actuales, es no terminar, que nos basten Ucrania, Israel y Palestina que se desangran, y nuestro México que es una fosa viviente.

¿Qué le depara a la humanidad? La violencia seguirá siendo su eterna compañera mientras no sea capaz de revertir su naturaleza. Esta microscópica genealogía de la violencia es por tanto una trágica confirmación de que nuevos tiempos convulsos nos aguardan, y de que en ellos la violencia entrará a una fase de reconformación y recrudecimiento.

Sólo nos queda esperar que cuando más negro se ve el mañana, es porque comienza el amanecer.





