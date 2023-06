Hacia una nueva economía energética global

Por Esperanza Ortega Azar





Este año la inversión global en energía limpia, y específicamente la solar, por vez primera superará la inversión dedicada a los hidrocarburos.

Para encontrar eficiencia en las fuentes alternativas de energía es claro que el mundo se mueve a pasos agigantados.

Pero ¿qué cree? México parece no ver ese sentido de urgencia, aún y cuando la energía solar fotovoltaica tiene un crecimiento espectacular en otras partes de nuestro planeta.

La energía renovable, es, sin duda, un componente inequívoco para preservar nuestro medio ambiente. No es exagerado recordar que cuando no hay equilibrio terminan fracturándose nuestros ecosistemas, y no es cosa menor.

Otro de los componentes tiene que ver con las inversiones para México a través del impulso que ya debemos reforzar mediante las nuevas tecnologías. Hablamos, sí, de plataformas y condiciones que nos lleve a un mayor y sólido crecimiento económico.

Y volvamos a la importancia de las energías limpias como binomio de ese crecimiento, y es que hay datos y escenarios que no podemos, ni debemos ignorar para afianzar la arquitectura de una nueva economía energética global.

Hay condiciones, por supuesto que las hay. Así lo ponen de manifiesto los datos y proyecciones contenidas en la actualización del mercado de energía renovable, dados a conocer hace una semana por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Y mire usted, mi estimado lector, es que esta agencia proyectó que en este 2023 crecerá la capacidad renovable global a 107 gigavatios (GM), el mayor aumento absoluto de la historia; que equivale a más de la capacidad total de energía instalada en Alemania y España juntas.

La AIE, sostiene que las adiciones de capacidad renovable en el planeta, en un escenario acelerado, podría llegar hasta los 550 GW en 2024, rebasando en casi 20 por ciento más las proyecciones de su escenario principal.

De esta manera, en términos generales se proyecta que la capacidad mundial acumulada de energía renovable supere los cuatro mil 500 GW a finales de 2024, lo que equivale a la capacidad energética total de China y Estados Unidos.

Y a propósito… Le comparto que a finales de mayo una comitiva de empresarios de Canacintra me acompañó a la República Popular de China, invitados por Huawei, empresa líder en tecnología a nivel mundial.

La trasnacional presentó su concepto de gestión de micro redes eléctricas con un sistema de almacenamiento de energía, que ofrece grandes ventajas para fortalecer la calidad, estabilidad y disponibilidad de energía eléctrica.

En el marco de esta misión comercial, asistimos a la Expo-SENEC 2023 en Shanghái, la exposición de tecnología fotovoltaica más grande de Asia.

También visitamos las Oficinas Centrales de Huawei en Shenzhense, y el mundialmente famoso Centro de Investigación y Desarrollo, en la ciudad de Dunggan, para conocer los sistemas de generación fotovoltaica y almacenamiento de energía, y saber más sobre las bondades de las micro redes eléctricas.

En esta misión comercial, sostuvimos una reunión de Alto Nivel, con Héctor Dorbecker, Consejero de Asuntos Económicos, Tecnología, nuevas industrias y servicios financieros de la Embajada de México en China, y el Cónsul General de México en Guangzhou, Julián Adem Díaz de León.

Tuvimos la oportunidad de invitar al Vicepresidente Global de Relaciones Gubernamentales de Huawei, Austin Zhang a que el gigante tecnológico participe en la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales a celebrarse en la Ciudad de Querétaro para octubre próximo.

Otra de la cosas que vale mencionar es que suscribimos un convenio de colaboración con Huawei, instrumento que nos permitirá generar oportunidades de crecimiento a la industria mexicana.

El vicepresidente Zhang, destacó que Huawei ha apostado por instalar un Centro de Asistencia Global justamente en Querétaro y también propuso desarrollar con CANACINTRA proyectos piloto para diferentes sectores industriales. Para tal, se formalizó una mesa de cooperación para avanzar en la creación de modelos de integración de productos que beneficien a los afiliados a la Cámara. Hasta la próxima…