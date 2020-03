Héctor Astudillo ante el Covid-19

La sociedad mexicana se encuentra preocupada ante la pandemia del coronavirus 19 (Covid-19) que ha sido declarada por la OMS. En los tiempos de redes sociales e Internet, gran cantidad de información fluye ante nuestros ojos, sin que seamos capaces del todo de discernir lo real de lo falso. No obstante, las y los mexicanos están dando una gran lección de prudencia, precaución y sobre todo de solidaridad y empatía.

Mientras negocios, escuelas y lugares de entretenimiento toman medidas de prevención y en algunos casos deciden cerrar, los gobiernos estatales han tomado grandes y oportunas decisiones en beneficio de su población.

Me refiero al caso específico de Guerrero, que es comandado por un político progresista, con mucha experiencia, capacidad y sabiduría popular. Por supuesto me refiero a Héctor Astudillo Flores, sobre quien amable lector ya he tenido la oportunidad de escribir en estas páginas.

No obstante, la oportuna y contundente actuación que ha tenido al frente de un Estado con tantas oportunidades y talentos como Guerrero, lo sitúan como un gobernante serio, responsable y receptivo a las demandas sociales.

Conocedor como pocos de su Estado, Héctor Astudillo ha caminado cada uno de los 81 municipios ubicados en las siete regiones para conocer esas demandas y crear las condiciones suficientes para satisfacerlas. Y el Covid-19 no es la excepción.

Con esfuerzo, tenacidad y eficacia, el gobierno de Guerrero ha tomado acciones oportunas de prevención, atención y remediación de la pandemia que azota a México a través de la línea telefónica en la que sí contestan y atienden a la población COVITEL (800-77-25-834), donde personal capacitado de la Secretaría de Salud estatal atiende y responde.

Héctor Astudillo es un gobernante de alianzas y de acuerdos y uno de los principales lo tiene con el sector turístico, que representa la mayor y mejor fuente de recursos para la entidad. De ahí que el gobernador ya esté concretando un programa económico que disminuya el impacto de la pandemia en el turismo y se brinde, in situ, de las mayores y mejores facilidades para que el turista se sienta seguro y atraído por destinos paradisiacos.

Siendo anfitrión de una edición más de la Convención Nacional Bancaria, Héctor Astudillo demostró a un público exigente y crítico que Guerrero está mejor que hace cuatro años, que el esfuerzo y tenacidad han permitido rescatar a las instituciones públicas y frenar la actividad delincuencial que sigue siendo uno de los principales pendientes en la entidad. Y lo logró.

Lo cierto es que las y los banqueros refrendaron su voto de confianza en Guerrero no sólo en términos económicos y financieros, sino también de salud, pues en la antesala del brote pandémico decidieron realizar la convención en el hermoso Puerto de Acapulco, obteniendo saldos positivos.

Es así como con apertura, sencillez, sinceridad y templanza Héctor Astudillo responde a los numerosos retos que de forma diaria se le presentan al frente de Guerrero, siendo portador del ánimo y visión que distingue a sus paisanos.

