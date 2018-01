Héctor Astudillo ¿factor de cambio?

Guerrero ha sido uno de los estados más azotados por la violencia de grupos delincuencias, que en su afán por hacerse del control de un territorio con importantes recursos naturales y de comercio, se enfrentan cotidianamente, poniendo en peligro la integridad de las familias guerrerenses. Y ante este hecho, ¿qué ha hecho el gobernador Héctor Astudillo Flores?

La reciente recomendación negativa emitida por el Departamento de Estado de la Unión Americana a sus connacionales, en el sentido de no visitar destinos como Acapulco, Taxco e Ixtapa Zihuatanejo, no ha sido bien tomada en el puerto, sin embargo, no deja de ser una realidad a la que se enfrenta la población, incluyendo al propio mandatario local, quien hace unos meses junto con su familia se encontró en medio de un fuego cruzado sin que hubiera heridos afortunadamente.

Efectivamente, se trata de una realidad que no es negada ni menoscabada por Héctor Astudillo, quien se ha esforzado por representar un factor de ayuda y apoyo, más que uno de división, enfrentamiento y controversia.

Y me parece que sí lo ha logrado, pues si bien Guerrero sigue enfrentando una situación difícil, dista mucho de aquélla en la que Astudillo Flores asumió el poder el 27 de octubre de 2015, tomando las riendas de una entidad sumida en la desesperación y el dolor.

El trabajo desarrollado por el gobierno local no se encuentra libre de obstáculos ni resistencias, pues es una verdad que hay intereses creados que no permiten que las cosas cambien.

Pero también es una realidad la vocación de servicio y firme voluntad del gobernador Astudillo por modificar el ambiente de intranquilidad en que viven las y los guerrerenses.

Y en ese sentido apuntan sus acciones de diálogo con las fuerzas políticas en el Estado, así como la cooperación y coordinación que ha entablado con el gobierno federal.

Ése es el papel que debe desarrollar un gobernador en un contexto de extrema complejidad para su Estado: ser un facilitador.

Y ello se refleja en logros tan palpables como el hecho de que durante la pasada temporada de invierno, Guerrero haya recibido durante tan sólo 18 días a un total de un millón 360 mil vacacionistas, quienes generaron una derrama económica de 4 mil 128 millones de pesos y con ello, una espléndida noticia para este destino paradisiaco.

Tales datos son superiores a los reportados en igual periodo de 2016.

El arribo de cruceros y vuelos internacionales representan una magnífica noticia para Guerrero, dando señales de que se avanza en la ruta correcta para lograr mejores condiciones de vida y de seguridad.

Y ese camino es el de un gobernador que acata y hace cumplir la ley, por más difícil que sea el contexto y encontrados los intereses.

Ésa es la mejor garantía para el futuro de un estado y de un país, que sus gobernantes sean los primeros en cumplir y observar el cumplimiento de la ley, y Guerrero avanza por ese sendero.

camachovargas@prodigy.net.mx

@jlcamachov