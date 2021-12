Héroes y heroínas de 2021

Hoy en día se tiene la creencia de que los héroes y heroínas son personajes que se consagran e incluso se sacrifican a causas sociales, personas u otros. En algunos casos los asocian al sufrimiento y abnegación, como su “deber ser” para entrar en esta categoría.

En la Iglesia católica cuanto más se entregue uno a los otros, más importante es la mirada del mundo. La Madre Teresa de Calcuta es ejemplo de ello, de su devoción y entrega radical a los pobres en la India, llevándola a ganar un Premio Nobel de Paz, a la canonización y a la Santidad. Pero, ¿son esas características de abnegación las que importan para nombrarla excepcional y no sus cualidades reales?, mismas que son muy cuestionables y polémicas. Me pregunto si las personas que conociesen lo “oscuro” de su historia, como el manejo de las finanzas, la baja calidad de atención a los pobres, oponerse al empoderamiento de la mujer y su fertilidad, su “oportunismo” y hasta decir que Dios no existe, la seguirían considerando como tal. No lo sé. A veces es preferible la ignorancia a quebrantar la imagen “pulcra” de quien alabamos.

En la mitología grecorromana los héroes eran hijos procreados de un dios o diosa con un mortal, como Aquiles, hijo de Peleo y de Nereida de Tetis. La palabra proviene del latín heros, ois y este a su vez del griego heros y en femenino, heroïne. En la épica de Homero, eran personajes ideales que reunían grandes virtudes como la areté espiritual (generosidad y serenidad) y la areté corporal (salud, fuerza y belleza). Eran distintos gracias a su inteligencia, valentía y valores fuera de lo normal. Realizaron grandes hazañas quedando plasmadas en mitos, que persisten hasta hoy. Ahora los “semidioses lamentablemente son personajes de ficción, políticos, futbolistas, boxeadores y cualquier otro que salga en la tele, sobre el o la que se proyectan deseos e intereses particulares. Son personas que admiramos, pero, ¿podrían ser héroes también los migrantes guatemaltecos que recientemente murieron en la caja de un tráiler en Chiapas? A este grupo de personas se les cataloga como víctimas y delincuentes, siendo objeto de discriminación y exclusión social; son la escoria que nadie quiere voltear a ver. Pocos hablan de la hazaña que se requiere atreverse a mejorar su calidad de vida y la de los suyos, aunque la pierda en el intento en este caso, en una tragedia en carretera.

PUBLICIDAD

En este tiempo de pandemia, los verdaderos héroes y heroínas son los migrantes que han logrado entrar (en camiones liderados por coyotes, nadando o a pie por el desierto) al país del “sueño americano” que mandan dinero, ayudando a sostener la economía mexicana. Sobre las remesas, éstas representan la segunda fuente de divisas en México. De acuerdo con Forbes, este 2021 alcanzaron el número histórico de 32,000 mdd durante los primeros ocho meses. Las condiciones de las personas en zonas marginadas se han mejorado con ello, “amortiguando” las consecuencias de la pandemia que el gobierno no ha podido solucionar. Quizás es tiempo de reconocer el esfuerzo y valentía de los migrantes, quitarles los juicios impuestos socialmente y reconocer que, sin su dinero, la estaríamos pasando muy mal. Algún día escucharemos los mitos de estas personas ante los peligros que se enfrentaron, para convertirse en héroes nacionales de este 2021, que ayudaron a que la economía no se desplomara.