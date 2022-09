Hibridismo constitucional (I)

El título de mi colaboración de esta semana reproduce el del trabajo que presentaré el próximo viernes en el XV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional a celebrarse en Arequipa, Perú, cuyos organizadores me hicieron el honor de invitarme a presentar una ponencia, cuyos rasgos principales comparto con mis lectores. El hibridismo, de acuerdo al diccionario de la Real Academia es “el carácter de híbrido”; y el término híbrido tiene entre sus principales acepciones las siguientes: si se refiere a una cosa, quiere decir que esta “es producto de elementos de distinta naturaleza”, y si se aplica a un individuo desde el punto de vista biológico, significa que este proviene “de padres genéticamente distintos con respecto a un mismo carácter”. A partir de estas apreciaciones gramaticales, considero que es válido sostener que la Constitución mexicana vigente está afectada de “hibridismo” pues a la largo de su evolución, la introducción de continuas reformas fue mezclando elementos de distinta naturaleza que, en sentido figurado, provienen de padres genéticamente distintos, lo cual genera contradicciones dentro del propio cuerpo normativo. Estas contradicciones dan lugar a una tensión constitucional generadora de incertidumbre jurídica, pues a partir del seguimiento de uno u otro de los criterios contrapuestos en ella se abre paso a interpretaciones judiciales contradictorias, ambas con razonables pretensiones de validez.

Las Constituciones, como enseñaba Lasalle, expresan al más alto nivel jurídico la posición de los factores reales de poder, entre los cuales juega un papel muy importante la ideología predominante que actúa como hilo conductor del contenido constitucional. En el caso de la Constitución mexicana de 1917 su inspiración ideológica original adoptó como valores orientadores el predominio del Estado sobre el mercado; de lo social sobre lo individual; de lo nacional sobre lo internacional; de lo seglar sobre lo clerical y del positivismo sobre el jusnaturalismo.

La Norma Suprema mexicana es una de las de más larga vigencia en el mundo, pero pese a esta continuidad, ya no es hoy la que antaño fue. Si bien sigue siendo la misma porque no ha sido formalmente sustituida por otra, en su seno se han ido introduciendo elementos que obedecen a una genética ideológica radicalmente diferente a la primigenia, los cuales coexisten en una continua tensión. Gradualmente, pero con mayor intensidad a partir de la fuerza alcanzada por la corriente neoliberal en el mundo desde los años ochenta del siglo pasado, la Constitución ha adquirido el carácter híbrido al que me he referido. A la concepción económica en la que el Estado juega un rol principal, se opone la filosofía neoliberal; la preponderancia del interés social resiente la exacerbación del individualismo; el nacionalismo que protege los recursos del país se diluye frente a las influencias globalizadoras; las restricciones a las iglesias impuestas por razones históricas se van borrando ante la reincorporación de los intereses clericales, y la visión positivista de la que deriva la concepción de la propiedad como un derecho otorgado por el orden jurídico y no por la naturaleza, pretende ser desplazada por el retorno al jusnaturalismo.

Se dirá que los tiempos cambian y también la influencia de los factores reales de poder. Es verdad, pero eso no resta valor al análisis teórico del hibridismo como fenómeno constitucional en tanto las oposiciones valorativas no resueltas, hacen de la interpretación constitucional un ejercicio ideológico que puede inclinarse caprichosamente a uno u otro polo en detrimento del riguroso examen jurídico que debe prevalecer en el control de constitucionalidad. Se argumentará que toda interpretación jurídica implica una tendencia ideológica y es cierto, pero el hibridismo abre un espacio inconmensurable a los posicionamientos políticos con visos de validez constitucional.

Un ámbito en el cual se manifiesta de modo más evidente la confrontación entre concepciones divergentes es el del modelo económico constitucional. Este supone la vinculación de conceptos y principios de naturaleza económica enfocados al marco normativo que rige la organización del Estado y el ejercicio de su poder, de manera que es válido definirlo como el conjunto de conceptos y principios económicos básicos relacionados entre sí, que orientan la regulación normativa aplicable a las relaciones entre los factores de la producción y entre las distintas funciones económicas.

La ideología inspiradora de nuestros primeros textos constitucionales impuso a estos un modelo liberal, en el que el mercado desempeña el papel central en la regulación de la actividad económica. Este modelo se modificó en razón de los abusos que cometían contra los débiles quienes tenían el poder económico, aprovechando su capacidad de imponerse en un mercado totalmente libre y surgieron los derechos sociales para corregir esas desigualdades. (Continúa). eduardoandrade1948@gmail.com

