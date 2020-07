“LA HIPOCRESÍA ES EL COLMO DE TODAS LA MALDADES.”





Moliere.





Lo único cierto, loable y de reconocimiento en todo lo sucedido en Washington, es el buen trabajo de la Cancillería; es verdad que hemos de reconocer la mesura y el respeto tanto del visitante, como del anfitrión, pero… sabemos que México entero –incluidos los paisanos migrantes-, estaremos siempre expuestos a ofensas e irreverentes declaraciones del Presidente estadunidense Donald Trump; sin embargo, en esta ocasión, el éxito radicó en la conciliación, diálogo y previsiones de los equipos de ambos lados, destacando el trabajo del Canciller Marcelo Ebrard y su equipo, así como de la embajada.

Remontando unos días, poco antes del arribo de Andrés López Obrador a Washington, Donald Trump, presumió una parte del muro fronterizo; las imágenes que compartió vía Twitter el pasado 23 de junio, de pie frente a la construcción y en busca de la reelección, declaró que la estructura ha servido hasta para frenar al Coronavirus.

Pues bien, luego de un largo viaje en vuelo comercial y clase turista, el miércoles 8 de julio los mandatarios de México -López Obrador- y de Estados Unidos- Donald Trump., en histórico evento celebraron el triunfo del Tec-Mec;pasada la reunión en el famoso despacho oval, en el Rose Garden ofrecieron un mensaje a los medios de comunicación, y concluyeron con la firma de una declaración conjunta: Trump fue el primero en tomar la palabra y tuvo el detalle de agradecer a su homólogo mexicano su elección para considerar a los Estados Unidos como el primer país para visitar como presidente de México: "La gente apostaba en contra de esta relación, pero esta jamás había sido tan estrecha como en este momento. Somos amigos, aliados y socios muy cercanos. Esta relación se basa en el respeto mutuo", clamó Donald Trump.

Por su parte, López Obrador celebro el encuentro y, al asegurar que ambas naciones optaron por marchar juntos hacia el porvenir, destacó que, aunque "hay agravios que no se olvidan, también hemos podido llegar a establecer acuerdos de cooperación y convivencia…"

A decir del Doctor Luis Ernesto Derbez, Ex canciller, ex Secretario de Economía y actual Rector de la Universidad Las Américas en Puebla, "lo que estamos viendo en este momento es la parte positiva… el presidente –López Obrador-, estaba preocupado de que el presidente Trump pudiera poner cualquier tipo de obstáculo al T-MEC. A decir de Derbez, Donald Trump siempre pensó en el beneficio de las palabras que,a su favor, diría Andrés Manuel López Obrador, en busca de su utilidad en el proceso electoral estadounidense. La parte buena para México es que, en los próximos cinco o seis meses en que sigue siendo presidente –el peligro se vislumbra en los resultados electorales del próximo 3 de noviembre-, el T-MEC está garantizado y no habrá preocupación en este tema...

Y vaya que no es un asunto menor. El propio Luis Ernesto Derbez, añadió que, tanto para el presidente López Obrador, como para México, esto es fundamental; tenemos que recuperar la economía, y la única fuente de recuperación potencial es exportaciones particularmente a Estados Unidos, por lo que el T-MEC es primordial en su plan al corto y mediano plazo.

Desde esta perspectiva la reunión, la relación y el resultado son positivos para los próximos seis meses… a corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo hay un gran riesgo al haberse entrometido en las elecciones norteamericanas, excesivos elogios a Trump en su relación con México, y con los mexicano-americanos. En ese contexto, los demócratas y su candidato Joe Biden están abiertamente enojados con México… y si llegaran a derrotar a Trump el ya muy próximo 3 de noviembre?

Hemos de resaltar la presencia de funcionarios e importantes líderes empresariales de México, seguramente convocados desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, lidereada por Marcelo Ebrard, a quien acompañó la secretaria de Economía Graciela Márquez Colín, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena; y el jefe de la Ayudantía de Presidencia, Daniel Asaf Manjarrez.

Por laotra parte, asistieron Patricia Armendáriz Guerra, de Financiera Sustentable; Carlos Bremer Gutiérrez, de Grupo Financiero Value; Daniel Chávez Morán de Grupo Vidanta; Bernardo Gómez Martínez, de Grupo Televisa; Francisco González Sánchez, de Grupo Multimedios.; Carlos Hank González, Grupo Financiero Banorte; Miguel Rincón Arredondo, de Bio Pappel; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas; Marcos Shabot Zonana de Arquitectura y Construcción; Carlos Slim Helú, de Grupo Carso, y Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Empresarial Ángeles.

Sin duda alguna, un escenario preparado para que fuera todo bonito y que logró enviar el mensaje de que los grandes empresarios mexicanos, y los grandes directores de empresas ó empresarios americanos están respaldando tanto al T-MEC, como a los mandatarios Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador".

Meritoria conciliación respecto al comportamiento de los característicamente espontáneos mandatarios que se limitaron a leer textos –muy bien hecho el de López Obrador-, aunque Trump por su parte lanzó su ironía al decir que “nunca ha tratado de imponernos nada”... Con amable hipocresía, todo fue “Miel sobre hojuelas”. Peligrosa falsedad…

gamogui@hotmail.com