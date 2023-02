Historia de la Ciudad de México Parte II.

“... salió Montezuma de un adoratorio le dijo a Cortés cansado estás de subir a nuestro gran templo que él y nosotros no nos cansábamos en cosa alguna […] le tomó por la mano y le dijo que mirase su gran ciudad y todas las más ciudades que había dentro del agua y otros muchos pueblos alrededor de la misma laguna, en tierra; y que si no había visto muy bien su gran plaza, que desde allí la podría muy mejor, y así lo estuvimos mirando, porque desde aquel grande templo vimos las tres calzadas que entran a México, que es la de Ixtapalapa, que fue por la que entramos hacía cuatro días, y la de Tacuba, que fue por donde después salimos huyendo la noche de nuestro gran desbarate, cuando nuestro señor nos echó de la ciudad, como adelante diremos, y la de Tepeaquilla. Y veíamos el agua dulce que venía de Chapultepec, de donde se proveía la ciudad, y en aquellas tres calzadas, los puentes por donde entraba y salía el agua de la laguna… Veíamos en aquella gran laguna tanta multitud de canoas, unas que venían con bastimentos y otras que volvían con cargas y mercaderías; y veíamos que cada casa de aquella ciudad y todas las ciudades estaban pobladas en el agua, y de casa a casa se unían por puentes levadizos hechos de madera, adoratorios a manera de torres y fortalezas[…] en la gran plaza la multitud de gente unos comprando y otros vendiendo con el rumor y zumbido de las voces y palabras […] entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo, y en Constantinopla, y en toda Italia y Roma, y dijeron que plaza tan bien compasada y con tanto concierto y tamaña y llena de tanta gente no la habían visto.” - Bernal Díaz del Castillo (Historia verdadera de la conquista de la Nueva España).

La llegada de la Colonia española, más allá de las discusiones históricas e ideológicas, dieron como resultado, posterior a varias transformaciones, nuestra nacionalidad mexicana.

El nacimiento de una nueva cultura que el mestizaje dio, una raza única, que nace precisamente en la gran Ciudad de México, donde también emerge el país entero. A fuerza de sangre los colonizadores fueron despojando a los aztecas de la creencia de Huitzilopochtli y el purépecha Curicaveri, más allá de la fuerza con sangre, a rezar a la iglesia católica y hablar español. Fue la presencia colonizadora, más nunca la conquista.

El centro político de nuestro país fue y es: la Plaza Mayor, en el pasado prehispánico de ahí surgieron las expediciones a otros pueblos en búsqueda de prisioneros de guerra, en algunos casos destinados a los ritos de sangre. También, en la época colonial, de ahí partieron las misiones para ensanchar la presencia española en las distintas latitudes de lo que hoy es nuestra Patria mexicana. Ese centro político también lo fue del comercio y de la relación internacional que llegaba hasta Japón, China, la Costa Americana del Pacífico, e incluso Alaska.

Nuestra Plaza Mayor ha visto ondear en terribles y dramáticas ocasiones banderas no mexicanas como la francesa y la estadounidense, que fueron izadas a golpe de cañón. Nuestra Enseña Patria en episodios históricos sangrientos siempre regresó a donde pertenece a la fecha. En esta Plaza Mayor se concentran los grandes anhelos y esperanzas tanto sociales como económicas y políticas.

El Templo Mayor es el monumento más representativo de la civilización azteca, lleno de religiosidad y de poderío, donde la sumisión de los pueblos vecinos se lograba en ese lugar, hoy ubicado a un costado de la Catedral y el Palacio Nacional, antes las calzadas de Ixtapalapa y Tlacopan; luce Huitzilopochtli y Tláloc, dioses de la guerra y del agua, como gran esperanza de adoración. En el gran Teocalli se realizaban sacrificios humanos. En total son más de 78 edificaciones que se han venido descubriendo como parte de lo que fue la gran Plaza Mayor, encima de ella, como parte del mensaje de la presencia española, fueron construidos los edificios coloniales que hoy engalanan el Zócalo capitalino, más nunca se olvidará la gran ciudad fundada por Tenoch.

Parte del material del Templo Mayor es lo que hoy sostiene a la primera Catedral del país, las que se hunden recordando el terreno lacustre y la historia de la vital agua que siempre regresa a su lugar. Así nuestra Ciudad de México resurge de toda afrenta, historia que nunca debe olvidarse como una de lucha y reconquista. En la siguiente columna hablaremos de la ciudad colonial.