Historia de una trabajadora del hogar 

Por Ana Laura Huerta, coordinadora de Trabajo del hogar en Nosotrxs

@NosotrxsMX





En el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, queremos homenajear a todas aquellas personas que realizan un trabajo fundamental para muchas familias, pero que a menudo se ve minimizado o invisibilizado. Para ello, hemos hablado con Carmen, una trabajadora del hogar que lleva más de 10 años dedicándose a este oficio.

Pregunta: Carmen, cuéntanos un poco sobre ti y cómo empezaste a trabajar como trabajadora del hogar.

Respuesta: Bueno, yo soy del estado de Puebla y llegué a la Ciudad de México hace unos 15 años cuando apenas tenía 18 años de edad. Empecé a trabajar en cosas diferentes, pero nunca encontraba algo estable que me permitiera cuidar de mi hijo pequeño. Fue entonces cuando una amiga me habló del trabajo como trabajadora del hogar. Al principio no estaba muy segura, pero decidí probar suerte y resultó ser una buena opción.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de este trabajo?

R: Lo que más me gusta es el contacto con la gente, especialmente con las personas mayores. Me gusta sentir que les ayudo a llevar una vida más cómoda y agradable. También me gusta la variedad de tareas que hago, desde la limpieza hasta la cocina o la ayuda con la medicación. Nunca me aburro.

P: ¿Y lo que menos te gusta?

R: Pues como en todo trabajo, hay cosas que no son tan agradables. A veces las tareas son muy pesadas, o hay que lidiar con personas que no son muy amables. Pero creo que lo peor de todo es que mucha gente no valora el trabajo que hacemos. Piensan que limpiar o cuidar a alguien es algo que cualquiera puede hacer, pero no es así. Se necesita dedicación, paciencia y cariño, y eso no siempre se reconoce.

P: ¿Crees que la pandemia ha cambiado de alguna manera tu trabajo?

R: Sí, sin duda. Durante la pandemia, muchas de las personas a las que ayudo han tenido que quedarse en casa, y eso ha significado que he tenido que adaptarme a nuevas rutinas y horarios. También ha habido que extremar las medidas de higiene y seguridad, algo que antes no era tan importante. Pero creo que lo más difícil ha sido el aislamiento social. Muchas de las personas mayores con las que trabajo no pueden ver a su familia o amigos, y eso ha sido muy duro para ellas.

P: ¿Crees que se valora suficientemente el trabajo de las trabajadoras del hogar?

R: No, creo que no. A menudo se nos considera como un gasto más que como una inversión en bienestar y calidad de vida. Se piensa que somos un lujo que solo se pueden permitir los más ricos, cuando en realidad muchas familias necesitan nuestro apoyo para poder conciliar el trabajo y la vida familiar. Además, muchas veces se nos paga muy poco y no se nos dan los derechos laborales básicos, como días de vacaciones o seguridad social. Eso tiene que cambiar.

P: Por último, ¿qué mensaje te gustaría dar en este Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar?

R: Me gustaría decir que somos un colectivo muy importante, que hacemos una labor muy importante y que es gracias a nuestro trabajo que muchas personas pueden estudiar, trabajar y tener una vida social fuera de casa.

Desde Nosotrxs y Mi Trabajo Cuenta, queremos recordar a todas las personas que el trabajo del hogar es fundamental para el bienestar de muchas familias y es por ello que merece ser valorado y reconocido como tal. Garanticemos el bienestar de las personas trabajadoras del hogar y respetemos sus derechos.