Hojas de papel | ¡Ay calor, ya me volviste a dar!

Aquel páramo que recorrí hace años era el vil infierno. Un largo camino que me llevaría a San Juan Guichicovi, en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, a donde me envió mi director de aquel UnomásUno para hacer un reportaje especial.

Íbamos el fotógrafo y yo caminando sobre aquella terracería seca, inhóspita, solitaria, a pleno sol ardiente, y decir ardiente allá es lugar común, pero real, y bajo un cielo azul turquesa sin nubes.

A nuestro paso, desde aquellos árboles resecos y sin floresta, se escuchaba el rechinido metálico de las cigarras que imploraban algo ¿qué? No lo sé. Era una especie de “¡Ay!” de dolor. Los correcaminos cruzaban a toda prisa frente a nosotros.

El sudor nos bañaba. El sofoco era grande. Pero había que avanzar en el por entonces abandono total: ‘Desierto arriba; desierto abajo’.

De pronto, como fantasma apareció un ser humano que caminaba hacia nosotros, como forma humeante. Era un campesino con machete en mano. Nos miramos y pensamos que en aquel lejano y solitario lugar “ya nos cargó el payaso” …

Pero no: Era un campesino que iba a trabajar sus tierras -según nos dijo- porque esto no es de si se quiere o no: es obligación… Nos sonrió y nos dijo que ya pronto llegaríamos a Guichicovi… Y ya encaminado volteo y con una sonrisa casi burlona nos dijo: “Ta fuerte el calorcito ¿verdad?” …

En otra ocasión fue en Villahermosa, Tabasco. Abril. La feria de Tabasco en el Parque de La Choca. Era el medio día. Por todos lados había algarabía. Casetas muy bien adornadas en las que se mostraban los productos de los 17 municipios de la entidad.

La música estaba en su punto. La de Pepe del Rivero… “Si quieres ver las estrellas más lindas del firmamento, ven a Tabasco que ahí te espera el sol ardiente, la luna bella, el agua fresca y la tierra buena: ven-ven-ven; ven-ven-ven: vamos a Tabasco que Tabasco es un edén…” (Y sí, aunque Tabasco no tiene la culpa…); pero eso, la fiesta estaba en su punto.

Pero ahí arriba estaba el maravilloso sol que todo lo ve y todo nos lo da: Fuerte. Recio. Directo. De frente. Por algo, para los antiguos mexicanos, el sol era la deidad principal en la vida del ser humano: dador de vida y permanencia y vitalidad y casa-comida-sustento. Ya luego sustituido durante la catequización, pero él siempre ahí, Semper fidelis.

Y nosotros, entonces, caminando y disfrutando de la fiesta tabasqueña de cada año. Pero de pronto, luego de un rato de andar bajo el sol comienza un poco de mareo, un poco de nauseas, un poco de temblor en las manos y en las piernas. Las palabras que decimos no son nuestras, parece que es otro ser en nosotros quien las pronuncia.

La vista se aletarga y llueven estrellas a nuestros ojos… Desguanzo y miedo. Sudor frío. Habla lenta. Corrí hacia la habitación asignada y caí en la cama con la vista hacia el techo que se movía como en remolino. Tenía la boca seca. La temblorina no paraba.

Y de pronto una necesidad urgente de dormir… ‘dormir… dormir… que canten los gallos de San Agustín’… Y eso: eran las cuatro de la tarde; el despertar fue a las 9 de la noche, con un enorme cansancio. El médico a un lado diagnosticaba: ‘golpe de calor’ - ‘insolación’. El calor-la calor habían hecho lo suyo en la naturaleza humana frágil como es.

Por estas razones, y muchas más que son asimismo del anecdotario reporteril, se sabe la grandiosidad del sol redondo y colorado que nos lanza su radiación ultravioleta e infrarroja y toda la gama rayística que nos envía y que por lo mismo da vida al planeta tierra y que nutre de fortaleza y energía el día a día para el día siguiente… Como siempre.

Por estos días mexicanos de “¡Qué pinche calor se siente!” las cosas están del cocol… y otros panes mexicanos. Resulta que de pronto a la mayor parte del territorio nacional le ha caído el chahuistle, el mal de ojo y le bilis negra con esa famosa onda de calor que no nos deja ni a sol ni asombro.

Resulta que las temperaturas se han elevado de forma alarmante, sobre todo en lugares en los que no es usual este tipo de ‘calores’, y en donde el hábitat no está hecho para soportar estos ‘sofocos’. El sol parece quemar como pocas veces antes. Las ciudades -sobre todo la Ciudad de México- están como en comal caliente. El estado de ánimo, en consecuencia es de enojo.

La gente busca refugio a como se pueda. Muchos que tienen que ir a trabajar buscan la manera de evadir los calores sofocantes y los medios días rechinantes de ondas caloríferas. Algunas escuelas de educación básica han suspendido clases en algunos lugares del país debido al riesgo para los niños de estas ondas de calor intensas.

Se habla ya del fallecimiento de personas en México por los famosos ‘golpes de calor’. El agua es indispensable. La alimentación -dicen- debe ser cuidada para evitar que se descomponga rápidamente y enferme a quien la consuma…

En el país no habla de otra cosa… O si, aparate de la violencia cotidiana que nos agobia, de la crisis económica, de los pleitos y dimes y diretes entre el gobierno federal que día a día lanza amenazas y recriminaciones a diestra y diestra…, se habla del calor insoportable…

Por su parte, el Metro de la Ciudad de México es un horno del que salen los pasajeros humeantes y húmedos a modo de diablillos por el sudor que significa deshidratación y falta de consideración de los encargados del metro porque el aire acondicionado de los vagones nunca funciona…

En las calles ardientes transitan vehículos cuyos conductores muestran el rostro del mal humor y de “no me mires porque te madreo”…

Y muchos le echan la culpa al sol por estos calores infernales. Dicen: “¡Qué fuerte está el sol!” “¡no se aguanta el sol!” “¡El sol está que arde!” “¡El sol está enojado!”…

Pero la verdad -y lo dice la ciencia- el sol tiene muy poco que ver con estas alteraciones climáticas extremas y antes desconocidas por los seres humanos.

El cambio climático no es culpa del sol. Si de los seres humanos. Los científicos del mundo dicen que luego de serios estudios solares y atmosféricos, el sol influye en el clima de la tierra pero que no pueden echar al astro la culpa del rápido aumento de temperaturas medias que empieza a registrarse en el planeta y que será más evidente aún en las próximas décadas.

Y, ojo: De este rápido cambio climático sí es responsable la actividad del hombre, la de cada uno de nosotros, por las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y por la contaminación de ríos, lagunas, mares… por la criminal tala inmoderada y más: hasta que la tierra deveras se fastidie y diga: “¡Hasta aquí llegamos!”.

Y es que gobiernos, funcionarios, entidades responsables de controlar estas emisiones y estos daños poco hacen para resarcir pronto y urgente lo que se ha perdido y esa transformación que podría ser irreversible y que sufrirán los hijos de hoy y más los nietos que llegarán…

El sol ha variado poco en sus emisiones a lo largo de los años recientes. "Hay un objeto que brilla y emite radiación, y esa radiación varía, ya sea visible, ultravioleta o flujo de partículas, y tiene una influencia en nuestro planeta. Pero es clarísima la huella humana en el calentamiento global, la huella de los gases de efecto invernadero", afirme el físico solar español Manuel Vázquez.

El hombre, el ser humano, el de hace unos cuantos años a hoy, somos responsables del daño que le hacemos al planeta, a su naturaleza, a su vida. No existe en México un programa nacional de “Sembrando oxígeno”, para sembrar miles, millones de árboles en todo el país en donde la tierra lo permita y les de vida. Hace falta garantizar el agua, no es novedad decir que próximas conflagraciones serán por el agua, el líquido que cada día escasea y nos amenaza.

Pero eso: el sol no tiene la culpa de los calores y sinsabores que vivimos ya en la tierra y que hoy, como pocas veces, resentimos en México.

La culpa es del ser humano y de las políticas públicas cómplices que poco hacen para solucionar el gran problema de vida y muerte, y que no toman el asunto con seriedad y con rigor para salvar a la especie humana de su posible desaparición. “O será hasta cuando les arda la cola…”

“Sol redondo y colorado como una rueda de cobre, de diario me estás mirando, de diario me miras pobre…” … “Sol, no salgas tan pronto y deja la luna con su blanca luz: sol tu dorada aurora, hará que termine mi noche feliz…” (Ejem).