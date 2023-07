Hojas de papel | Beatles: Quiero estrechar tu mano…

¿Quién lo iba a decir? Aquellos muchachos, recién salidos de la adolescencia, querían hacer música; querían expresarse mediante uno de los lenguajes más transparentes y hermosos que el hombre ha creado para comunicar su dicha y el desahogo de su desdicha: la música.



Y es cierto lo que dice Cervantes en El Quijote: “Donde música hubiere, cosa mala no existiere”. La música, algo de lo mejor del ser humano, es su sueño, su ideal, su ilusión, su contraste entre la vida y el sueño de una vida…

… Es la ventana a un mundo extraordinario, a un mundo sonoro y visual en el que todo es perfecto y en el que se está bien y se encuentra lo mismo la alegría, como el regocijo, la tristeza, el lamento, el llanto, el consuelo y el júbilo, la comprensión pero, sobre todo, en la música está inserto un sentimiento profundo e inolvidable para todo ser humano: el amor.

Así que a finales de los cincuenta, un joven nacido en Liverpool, Inglaterra, guitarrista y compositor decidió organizar un grupo musical, muy a la moda del momento y muy a tono con su idea de lo que quería decir por medio de la música.

En 1956 John Lennon (1940) creó el grupo musical “The Quarry Men” junto a su amigo Peter Shotton (1941), que lo abandonó al poco tiempo. Pronto se unieron Paul McCartney (1942), George Harrison (1943) y Stuart Sutcliffe (1940).

Eran al mismo tiempo jóvenes británicos seguidores de otros grupos británicos de rock pero también atentos al que venía de Estados Unidos, especialmente seguían a Chuck Berry, Little Richard y Jerry Lee Lewis, pero en particular a Elvis Presley, muy a la vista entonces.

Pronto decidieron buscar otro nombre más accesible y sonoro: Eligieron ser “The Silver Beatles”, en un juego de palabras entre el estilo musical que llevaban a cabo, el Beat, y el insecto Beetle (escarabajo). Esto porque admiraban al grupo “The Crickets” (Los grillos). Pronto le quitaron lo de Silver y quedaron como se les conoció desde entonces: The Beatles.

Bajo este nuevo nombre se unió el baterista Pete Best. Así los cinco comenzaron a ensayar temas de moda y a actuar en obscuros clubes de Liverpool y Hamburgo. No pasaba gran cosa aunque sí se escuchaba por ahí su nombre y algo de su música. Pero nada tronante aun. En 1961, impacientes, Sutcliffe dejó la formación al igual que Pete Best, quien fue sustituido por Ringo Starr (1940).

Mientras tanto en el mundo la gente se debatía entre la música de las grandes bandas surgidas en Estados Unidos desde los treinta e imperando hasta los cincuenta y principios de los sesenta: Duke Ellington, Fletcher Henderson, Benny Goodman, Don Redman, Artie Shaw, Lionel Hampton, Bob Crosby & Casa Loma Band, Jimmy Lucenford, Harry James, Earl Hines, Bobby 'Blue' Bland, Brian Setzer, Cole Porter.

A finales de los cincuenta y principios de los sesenta el ambiente mundial era aun de posguerra. Los resabios de la Segunda Guerra Mundial se percibían en lo social, en lo económico, en lo político y, por supuesto, en las artes y la cultura: La música estaba impregnada de ese sentimiento de triunfo pero también de fracaso: la guerra, al final de cuentas, resulta en esa ambigüedad.

La recuperación era lenta. El estado de ánimo era de pesadumbre pero también con muchas ganas de olvidar la tragedia. Según la Enciclopedia Británica, se estima que entre 40 y 50 millones de personas murieron durante la gran conflagración. No era para menos la sensación de incertidumbre en tiempos de ‘guerra y de paz’ porque EUA aún mantenía la guerra de Vietnam (1955-1975).

Pero también los sesenta surgían con un gran ímpetu. La humanidad quería recuperar el tiempo perdido y es esa década cuando inicia un cambio de formas de vida, de actitudes, de enfrentamiento a los grandes problemas. Se dan en esa década algunos de los más importantes adelantos científicos, tecnológicos y médicos, que provocaron una nueva forma de concebir la sociedad y la vida, creando un antes y un después en la historia del siglo XX.

Pero también surgieron propuestas de vida. Por un lado terminaba aquel tiempo meloso y carameloso de la música para dar paso al ímpetu juvenil. Una nueva propuesta musical aparecía a fines de cincuenta e imperaría durante los sesenta y en adelante. El rock.

Y lo dicho, el nacimiento de este nuevo lenguaje musical se debe en gran medida a Chuck Berry, Little Richard y Jerry Lee Lewis. En adelante ya nada sería igual. Este lenguaje musical estaba dirigido a la gente joven. Que se entendía en otro momento y quería romper con un pasado sombrío. Era un ritmo frenético al mismo tiempo que un grito sonoro, apasionado, enloquecido y profundo.

En México ya se escuchaban aquellos ritmos enloquecidos que muchos no entendían. Elvis Presley ya se oía con el famoso “Rock de la Cárcel”. Y aparecían grupos de rock inauditos que despertaban el interés de la chaviza de entonces –hoy momiza-. Y en esas estábamos cortando rábanos cundo apareció por ahí un grupo musical que ya tenía fama en Europa y en EUA: Los Beatles.

Una de las primeras rolas que se les escuchó por aquí fue en 1964: “I wanna hold your hand…” (“Quiero estrechar tu mano”), cuya letra muchos no entendían pero sí ese lenguaje universal que es la música y que penetró en el espíritu joven y nueva sangre de México. ¿Quiénes eran ellos?...

La propuesta era la de la cordialidad, la del amor y la de la libertad. Sus letras hablaban de igualdad, paz y cómo hacer un mundo mucho mejor para todos: Ideales progresistas de los nuevos tiempos.

Pero no era la rola nadamás. Era la actitud y era la irrupción. Era la rebeldía. Era el ser uno mismo y la circunstancia –que dijera Ortega y Gasset--. Era decir al mundo que los muchachos, los jóvenes, ellas y ellos, tenían voz y tenían vida. Y comenzó entonces la ola nueva que junto con aromas del “Rebelde sin Causa” (1955) de Nicholas Ray con James Dean, dieron forma al reproche de entonces: “Es un rebelde sin causa”.

Era un calificativo al tiempo que una advertencia de los padres: no permitirían que los hijos –sus hijos- se perdieran en ‘ese mundo de desorden y vicio’, y hacían berrinche y regañaban. Los hijos gritaban a los cuatro vientos que tenían derecho a su libertad de ser, estar, vestir, actuar, vivir….

Comenzaron a copiar aquellas melenas de Los Beatles, cabello largo, ropa holgada y en desorden… besos y arrumacos al aire libre. Sexar ya no era pecado.

Los Beatles trajeron esos aires de libertad. Pero al mismo tiempo ellos luchaban por mantener su unidad y su concepto musical: John Lennon y Paul McCartney aportaban letras y música: con su estilo cada uno y, al mismo tiempo, con el ideal de un mundo mejor que les particularizaba. George Harrison componía algo, no tanto. Ringo estaba en su batería, casi fuera de órbita, pero ahí.

Eran ya un fenómeno mundial. Eran el momento crucial. Eran la señal de nuevos tiempos que darían paso luego al fenómeno hippie y al Mayo del 68. Los muchachos estaban incontenibles. Eran ellos y era su voz ahora fuerte y definitiva. Tomaban el ritmo de la vida individual y colectiva. La de sí mismos y la de su país. México 68 fue tragedia, pero también principio.

Y todo esto viene al caso porque para algunos de los beatle-fanáticos de la memoria sin olvido, el 16 de enero es el Día Internacional de The Beatles, porque un día como ese se inauguró el Cavern Club, lugar en que hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Pero para otros Beatles-fans el Día de The Beatles es el 6 de julio, cuando se conocieron Lennon y McCartney los fundadores de la banda. Otros dicen que la fecha es el 10 de julio, considerado también como el Día de Los Beatles porque fue ese día de 1964 cuando la banda regresó a Liverpool triunfante de su gira por EUA para rodar su película “A Hard Day's Night”… A ver, a quién hacerle caso.

Mientras tanto, aquella historia del grupo musical más impactante de los años sesenta y cuya música es ya parte de la cultura universal y aportación de nuestros años a la historia de la música, todavía habría de seguir un “Largo y sinuoso camino”… Lo platicaremos. “Beatlemanía habemus”

“When I get older, losing my hair, many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me: When I'm sixty-four?”