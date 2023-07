Hojas de papel | Beatles… y los muchachos de los 70 aquellos

A México le tocó la ‘Beatlemanía’ por ahí de 1964, cuando estalla como polvorín aquella rola que decía poco, pero que al mismo tiempo decía mucho: ¿contradicción? No. La letra parece insustancial pero la actitud era la de la rebeldía, la de la novedad, la de la revolución musical y humana: “Quiero estrechar tu mano”… Así de simple.

Por entonces el país mexicano venía de momentos críticos en política. A finales de los cincuenta y principios de los sesenta, durante los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, ocurrieron movimientos de gran impacto político y social en un país en donde todo parecía estar hecho para obedecer y callar.

La lucha de los ferrocarrileros de 1958-59 encabezados por Valentín Campa y Demetrio Vallejo, dos líderes convencidos de la fuerza de la organización del Sindicato en contra de las arbitrariedades patronales de gobierno o empresariales. Hubo refriegas y represión. Ambos dirigentes fueron a dar a la cárcel pero la semilla de la organización sindical y la libertad para exigir se había sembrado.

Por el mismo rumbo iba el problema magisterial de 1958, que se expresó en una serie de huelgas y reclamos sociales, en los que participaron maestros, intelectuales, obreros y profesionistas, encabezado por Othón Salazar, Iván García Solís, Paula Martínez Díaz… y más.

El 12 de abril de 1958 se desbordó el descontento. Los maestros de primaria invadieron el Zócalo. La respuesta del gobierno fue la agresión, hubo varios muertos y decenas de heridos. El 8 de septiembre fueron reprimidos nuevamente y Othón Salazar fue detenido y torturado para investigar sus supuestas “conexiones con la Unión Soviética.”

Entre 1964 y 1965, los médicos y trabajadores de salud se levantaron por primera vez en la historia de México para defender sus derechos. Convocaron al primer paro nacional del ramo el 26 de noviembre de 1964. La movilización se mantendría en pie hasta septiembre de 1965…

Como se ve, el camino de la indignación y del reclamo estaba trazado. Tres años después surgió uno de los movimientos sociales más importantes en la historia de México: El movimiento estudiantil de 1968 en el que los jóvenes de entonces exigían ajustes de gobierno, seguridad y libertad. Eso: libertad. Costó caro aquel reclamo que se volvió masivo y que derivó en la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

Luego de todo esto, México ya no sería igual. Sabía exigir y reclamar. Pero para conseguirlo costó muchas vidas y muchos sufrimientos y sí: “Sangre, sudor y lágrimas”.

En el entorno, la música era el refugio de aquellos muchachos. Una música nueva y revolucionaria ajena ya a aquellas rancheras de toda la vida, los boleros, las danzoneras, los tríos y el rock melódico o hasta romántico…

De pronto los gritos de “Twist and shout” ya estaban aquí. Era la expresión con la que se pedía ver al mundo desde otra perspectiva, de otro modo y de la mano de los jóvenes de entonces que ya estaban dispuestos a dar la batalla del “aquí estamos” o de aquel “amor y paz”.

Para mediados de los sesenta Los Beatles ya tenían una enorme presencia internacional. Sus éxitos impactaban en el gusto juvenil y en la formación de grupos musicales de muchachos que lo mismo hacían ‘covers’ de canciones gringas como también europeas así como sus propias creaciones.

En México estaban grupos como Los Teen Tops, Los Rebeldes del rock… aunque poco a poco derivarían hacia un rock más consecuente con esos momentos y las circunstancias. Los Beatles les ofrecían otro rumbo musical y más libertad.

La “Beatlemanía” creció en los sesenta, desde que en 1964 estalló su primer gran éxito en Estados Unidos: “Love me do”, luego “She loves you” y por supuesto “I want to hold your hand”. El mundo vivió entonces una “Invasión británica”. Los Beatles primero; The Animals, The Who y por supuestísimo Los Rolling Stones.

Los jóvenes ya tenían mucho de dónde escoger, pero todo era a su modo y a su gusto. Sin trabas y sin remilgos. Así que los Beatles inundaban el panorama musical de los sesenta con rolas como “Mientras llora mi guitarra”; “Julia”, “Happiness Is a Warm Gun" o “Revolution” y naturalmente la muy pop pero alegre “Ob-bla-di, Ob-bla-da"…

[Y por supuesto “And I love her” en la que expresan su innovación creadora a una melodía que podía ser del tipo romántico lineal, pero que ellos dotan de una novedosa composición musical en la que subyace una profunda tristeza al mismo tiempo que la voz de Paul suena como un lejano eco íntimo. Una guitarra clásica y los bongos arenosos de Ringo añaden una ternura indescriptible.]

Por entonces sus presentaciones eran multitudinarias. La locura juvenil estaba dispuesta a escuchar sus gritos y exigencias musicales. Había una buena combinación creativa entre John Lennon y Paul McCartney. El primero más progresista, el segundo un poco más hacia lo pop, pero también innovador y revolucionario. George Harrison hacía aportaciones de tiempo en tiempo y Ringo hacía lo suyo con la batería.

Y a lo largo de los ocho años de vigencia creativa del grupo desgranaron éxitos que hoy son clásicos de la música de la generación de mediados del siglo XX:

“Let it be”; “Here comes the sun”; “Hey Jude”; “Yesterday”; “Help”; “All you need is love”; “Yellow Submarine”; “Lucy in the sky with diamonds”; “Come together”; “Love me do”…

Su música -con ellos- habría de evolucionar. Aunque ya con ciertos reparos. En primer lugar decidieron detener ya sus presentaciones personales porque –acusaban- les aturdían y les impedían su trabajo creativo. ‘No podía estar tranquilos en medio de tal barullo y locura.’

Así que comenzaron a producir obra de estudio que propició temas que convirtieron al grupo en un clásico del siglo pasado. Surgió entonces una de sus obras maestras, un disco excepcional y para muchos el mejor de todo lo que hicieron Los Beatles. Un disco que resume la experiencia con la creación y el arte y recopila su espíritu innovador:

A saber: “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” es su octavo álbum de estudio. Grabado el 26 de mayo de 1967. Se alejó mucho del pop rock e incluyó elementos no comunes y divergentes: música hindú; psicodélica; music hall y sobre todo influencias sinfónicas.

Con Sgt. Pepper's, la banda mejoró muchísimo la calidad en la producción y experimenta con nuevas técnicas de grabación además de que George Martin, el productor del disco, ideó incluir una orquesta sinfónica y a partir de este disco más conceptual surgió una nueva corriente que más tarde marcó la personalidad de Pink Floyd, por ejemplo.

“Estábamos cansados de ser The Beatles. Realmente odiábamos ese peinado mop-top inmaduro. Ya no éramos chicos, sino hombres… y nos veíamos a nosotros mismos como artistas y no como simples cantantes.” Paul McCartney.

“El álbum comienza con el sonido de una orquesta afinando sus instrumentos, para luego dar paso a la canción “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”, la cual presenta a la banda. Al terminar la canción de obertura, suenan voces coreando el nombre de Billy Shears, dando comienzo a la canción “With a Little Help from My Friends”. Y comienza el clímax del álbum: “A Day in the Life”.

El resultado se expresa en “Strawberry Fields Forever”, “When I'm Sixty-Four” y “Penny Lane” Y entre ésta y “Carnival” hay un collage musical muy vanguardista de catorce minutos con sonidos distorsionados. El disco fue un éxito rotundo. Fue incluido como el número 1 de los mejores álbumes en la historia de la música…

Pero… para 1970 ya no se aguantaban. Había discrepancias día a día. Y para acabarla de amolar ya en 1967 había muerto Brian Epstein, su representante histórico y el único que en base a un gran cariño los ponía en orden. La separación tardó tres años, pero ocurrió. John Lennon comenzó a publicar obra como solista con ayuda de Yoko Ono a quien atribuyen la separación del grupo.

Pero nada: todo había acabado. El 8 de diciembre de 1980, un desquiciado asesinó a John Lennon afuera del edificio Dakota, en Nueva York, EUA; el 29 de noviembre de 2001 murió George Harrison por cáncer; Paul McCartney tiene ahora 81 años y sigue haciendo presentaciones.; Ringo Starr tiene 82 años con pocas presentaciones personales…

“Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say: "Hello"