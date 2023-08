Hojas de papel | Chéjov o la nostalgia como un suspiro

Yona es un viejo cochero que permanece tiritando bajo un farol de tenue luz a la espera de clientes en una noche muy fría y nevada de alguna ciudad rusa. Es el siglo XIX. La carrosa está cubierta, el pescante no.

Está en silencio. Callado. Un poco encorvado. Con las manos descubiertas sostiene la rienda, aunque las protege con sus rodillas. Su caballo también está temblando, atento y silencioso, también a la espera. En la obscuridad, a distancia, se perciben algunas pequeñas luces del alumbrado público, lo que hace aún más densa la imagen de Yona, su carruaje y su caballo. Se percibe el vaho del aliento.

Yona lleva apenas un viejo abrigo y un sombrero de fieltro y una bufanda que le cubre el cuello y parte del rostro…La espera es larga. Ha pasado mucho tiempo y no ha ganado nada.

Yona recibe a una pareja de clientes que le exigen que los lleve a tal lugar; Yona intenta hacer plática para establecer comunicación con ellos; es rechazado, guarda silencio. Otro cliente más, y lo mismo: indiferencia. El tercero y lo mismo: displicencia. Y así avanza la noche y la más profunda soledad en aquella densidad dolorosa. Yona quería platicar con cualquiera de ellos. Decirles algo. Decirles cualquier cosa… no fue posible. Detiene el carro en algún lugar.

Nadie pone atención a un pobre y viejo cochero. Nadie quiere saber lo que quiere decirles. En la soledad y de madrugada Yona baja del pescante y acaricia a su caballo. Platica con él. Él sí lo escucha. Es que esa noche Yona tiene una enorme tristeza; una profunda e interminable tristeza… Un gran dolor.

No hay en el relato de Chejov adjetivos que suavicen o enaltezcan el momento ni la imagen. No hay condolencias ni reproches. Simple y sencillamente hechos, imágenes, detalles, sencillez. La noche es obscura y así se dice, no hay adornos; hay una botella rota en el camino, y así se dice.

… Es la austeridad verbal la que predomina, y el frío de la noche, la indiferencia de todos, la soledad de Yona que se adivina y el único al que puede decirle su pena es a su compañero y amigo: su caballo.

Y ya se sabe, el estilo es personalidad y Chéjov es un acendrado lacónico y aparentemente inexpresivo escritor, sin tramas complejas. En sus historias se resaltan las atmósferas poéticas que el autor crea con base en los más sutiles pensamientos de sus personajes. Son ellos los que crean la historia y su entorno. Los que dicen y los que callan. Porque en Chéjov el silencio es parte esencial de la historia y la minucia es el universo.

En Chéjov no hay mensajes ni consejos; mucho menos moralismos ni intención pedagógica propia de muchos escritores rusos de su época.

Así, “La tristeza” es uno de los muchísimos relatos que ejemplifican el carácter, la intensidad, la hondura y la melancolía humana puesta en literatura; y es de uno de los más grandes escritores rusos y de la literatura mundial: Antón Pávlovich Chéjov.

El escritor ruso que nació en Tangarog, Rusia, en 1860. Y ya se sabe que infancia es destino, así que desde muy niño tuvo una profunda intuición de la tristeza. De la tristeza de la vida, porque la suya no fue una infancia fácil.

Provino de una familia de costumbres sencillas y escasos medios. La cabeza de los Chéjov fue el comerciante Pavel, nieto de un siervo de la gleba.

Pronto tuvo que asumir la responsabilidad de ayudar a la familia con trabajos distintos. Eran muy pobres. Su padre lo tuvo como ayudante en su tienda, luego algunos trabajos sencillos y, joven aún, por su intensa vocación por escribir, comenzó a publicar relatos humorísticos en periódicos locales.

Esto de escribir relatos breves, cuentos, textos mínimos pudo tener como origen el que su madre les contaba a él y a sus hermanos muchas historias “de antes”. Él escuchaba atento y percibía que el mundo no terminaba en su breve entorno sino que, gracias a la imaginación, todo él está a la mano. Pero sobre todo entendió que el espíritu humano es el que le da sentido a la vida.

Estudió medicina en Moscú. Pero a esta inclinación por la salud humana se sobreponía otra más intensa y más querida: la de escribir. La de contar historias. La de hacer literatura. Y al final predominó la vocación por las letras y a eso dedicó su vida.

Como en el caso de muchos escritores que sin ser conocidos comienzan a escribir, para Chéjov no fue fácil. Le ayudó en algo que ya había comenzado a pergeñar su estilo en sus publicaciones en aquellos diarios. Pero no era suficiente. Él no se percibía como escritor. Sí apenas un escribano.

Por entonces hizo una profunda amistad con el escritor Grigorovich y con Suvorin, el director del periódico Novoe vremja (“Tiempo nuevo”). Con éste mantuvo toda su vida una cordial y sincera amistad. Fueron ellos quienes lo impulsaron a convertirse en escritor en sentido riguroso.

Chéjov no dudo en asumir esta responsabilidad toda vez que para 1888 ya era muy conocido por el público, tanto por su obra jocosa como por la de alcance más profundo. Es entonces que desarrolla una incisiva descripción de las miserias y la existencia humanas, sin desdeñar los recursos humorísticos.

A golpe de palabras, ideas e imaginación desarrolló su estilo. Escribía día y noche. Sin descanso. En soledad. Era su manera de asumir el martirio de la palabra exacta, las letras, las ideas, la intención, la técnica, la intensidad, la emoción y el látigo de la novedad permanente. Fue un escritor prolífico.

Pero sobre todo desarrolló una especial vocación por el cuento y el relato breve, en los que con frecuencia el final no es lo importante, sino la trama, la intensidad del pensamiento de sus personajes, sus situaciones, la hondura del juicio humano y la capacidad para que cada uno de ellos tuviera sentido dentro del relato.

Su escritura es la sencillez pura, absoluta, cristalina, como agua que corre indiferente en su cauce; sin complicaciones verbales o barrocas: Nada de más. Nada de menos. El punto exacto.

Pero no, no nos vayamos con la idea de un escritor sobrio, denso, amargo: No, para nada. Chéjov es un enorme escritor porque supo crear obras que son jocosas, alegres, cargadas de luz y de alegría. En contraste encontró que la vida no es blanco y negro y es en los matices de la existencia humana en donde encuentra la veta literaria.

Desarrolló su propia técnica de escritura a la que llamó de “acción indirecta”: Diseccionaba los detalles del entorno y de la acción de los personajes más que el argumento. “En una obra de teatro de Chéjov muchos acontecimientos dramáticos importantes tienen lugar fuera de la escena y lo que se deja sin decir es muchas veces más importante que las ideas y sentimientos expresados.”

En vida fue muy reconocido. Sobre todo a partir de la puesta en escena de su obra de teatro “La gaviota” (1896). A esta obra siguieron grandes triunfos: “El tío Vania” (1898-99); “Tres hermanas” (1901) y “El jardín de los cerezos” (1904)

Pero la plena conciencia mundial del valor artístico de la obra de Chéjov llegó tarde. Tolstoi y Gorki nunca dejaron de reconocer su grandeza. Él prefería la soledad de la creación. Apenas unos años antes de su muerte se casó con la actriz Olga Knipper en 1898. Falleció en 1904 en Badenweiler, Alemania, a causa de la tuberculosis que padeció durante toda su vida. Tenía 44 años de edad.

Por entonces el número de sus narraciones era enorme. Hizo su fama como escritor de humor pero también como representante del espíritu de su época: “Mi vida”, “La sala número 6”, “Relatos de un desconocido”, “El monje negro”, “Una historia aburrida”, “La dama del perrito”, “El beso, y otros cuentos”: mucho más. Era el alegre melancólico, según lo definió Korolenko.

“El caballo, inmóvil, come heno. -¿Comes? -le dice Yona, dándole palmaditas en el lomo-. ¿Qué se le va a hacer, muchacho? Como no hemos ganado para comprar avena hay que contentarse con heno… Soy ya demasiado viejo para ganar mucho… A decir verdad, yo no debía ya trabajar; mi hijo me hubiera reemplazado. Era un verdadero, un soberbio cochero; conocía su oficio como pocos. Desgraciadamente, ha muerto…

“Tras una corta pausa, Yona continúa: -Sí, amigo… ha muerto… ¿Comprendes? Es como si tú tuvieras un hijo y se muriera… Naturalmente, sufrirías, ¿verdad?… El caballo sigue comiendo heno, escucha a su viejo amo y exhala un aliento húmedo y cálido. Yona, escuchado al cabo por un ser viviente, desahoga su corazón contándoselo todo.”