Hojas de papel | Circo, maroma y teatro

A muchos en el mundo les gusta. A muchos no. Como en todo, hay gustos para cada cosa o para cada evento o hazaña del hombre y la mujer que retan a la naturaleza, a la ley de gravedad, a la tristeza… En todo caso sus promotores modernos le llaman “el espectáculo más grande del mundo”.

Y lo es. Por su magnitud. Por su larguísima historia y porque es una forma teatral de presentar la vida desde una perspectiva humorística y sorprendente; también cargada de añoranza y tristeza.

Fui muy pequeño por primera vez al circo. De la mano dura y callosa del abuelo campesino. “¡No me sueltes la mano, hay mucha gente, no te vayas a perder!” decía y me apretaba la mano que ya estaba dolorida, pero contenta. No me gustó el circo, a pesar de los saltimbanquis, de los payasos, de los trapecistas, de los maromeros, de los mimos… No, porque olía a descuido animal.

El circo era de pueblo. Trashumante. Una tienda de lona sostenida con muchos maderos gigantescos, lo que le daba una cierta forma de quiosco muy colorido. Banderolas de distinto color festivo en el techo. Estaba fuerte y segura la tienda-circo. Las puertas asimismo de lona se abrían al paso de cada uno luego de entregar el boleto a precios distintos, para adulto o para niño.

Y sí. Era bonito cuando empezaba la presentación de los grandes artistas ‘traídos para ustedes desde los más recónditos lugares del mundo’. Tambores festivos que anunciaban lo que habría de ser la exhibición de juegos-malabares, caídas de payasos, levantadas y carcajadas… Y de pronto: taratatatatatata -tambores rugientes- “¡Nuestros trapecistas harán el salto de la muerte, tres vueltas en el aire y sin red de protección!”.

Había que guardar absoluto silencio “para no desconcentrar a los artistas” … redoble de tambores… Era la señal. Silencio.

De pie, uno a cada lado en su plataforma, y a una altura de unos cinco metros ahí estaban, los osados hombre y mujer con sus trajes relucientes de brillo luminoso… Y se mecían una y otra vez, ahora con las manos apretando al trapecio y los pies al aire, hasta que cobran fuerza…

… Y los trapecios alcanzan gran velocidad para que, en un momento ella, la trapecista, suelta su propio columpio y gira una-dos-tres veces en el aire y sus manos caen de forma exacta en las manos del otro trapecista que ya la espera con los brazos extendidos y sostenido por las piernas en su barra. La gente lanza un suspiro de alivio. Él toma vuelo y de nuevo la lanza con fuerza para que ella retome su trapecio. Aplausos, aplausos, aplausos. Nos miramos atónitos por la magnitud del peligro y la salvación. Fue bonito…

De todos modos el olor animal persistía en el ambiente. Una especie de hedor. Animales que poco a poco llegaban a la pista. Primero los caballos briosos montados por jinetes coloridos que hacían piruetas sobre ellos. Luego un oso que hacía el oso, ya tocando el tamborcillo o montando una escoba o bailando a lo oso. Y los leones en una jaula: flacos como ellos solos.

El domador sacude el látigo frente a un león que bosteza trepado en una pequeña plataforma. El domador insiste. El león fastidiado levanta una mano y muestra que no tiene garras. Ruge furioso, porque tiene que rugir. Le dan de comer para que ruja cual fiero rey de la selva. El domador lo hace dar dos o tres vueltas en la jaula y sugiere una amenaza del indómito guardián de la selva. Nada. Todo bien. De nuevo aplausos-aplausos-aplausos ¿para el león o para el domador?...

Y los payasitos que entre acto y acto hacen reír a la concurrencia mientras un narrador nos lleva de la mano para explicarnos lo que habremos de ver a cada momento… Termina la función y, tomados de la mano, salen todos los artistas del teatro que es un circo.

Ya en la juventud fui al circo que estaba en terrenos cercanos a la estación de trenes en Buenavista. Igual, una enorme -esta sí enorme- tienda de lona, carros de colores. Luces de colores. Banderines de colores: todo un derroche de colores y de emociones: y lo mismo, el aroma-hedor a los animales.

Y la última vez, que es la más entrañable, fue igualmente en un pueblo: San José de Gracia, en Michoacán. Durante toda la mañana de aquel sábado se anunció recorriendo las calles del lugar con un elefante y un león enjaulado, payasines sonrientes, trapecistas a modo del acto teatrical. Mujeres vestidas de colores que harán de bastoneras y algunas piruetas….

La cita es a las cinco de la tarde. La carpa está montada. El espectáculo iniciará puntual. Y ahí don Bernardo González Cárdenas y yo sentados en un palco. Somos los únicos espectadores en todo el circo. ¿Por qué? Era una hora inapropiada para gente ranchera que por esas horas termina su jornada y ese día a los jornaleros les toca su paga. El circo a esa hora, vacío…

Pero es ahí en donde pude reconocer la emoción del circo a la vista de unos artistas que aman su profesión, que aman su arte, que no se amilanan por nada porque es su vida misma la que está ahí, en la pista, en donde son reyes, príncipes, princesas, diosas… y en donde está el espectáculo más grande del mundo porque es eso: un espectáculo que es en sí mismo, que necesita de espectadores que también son parte de ese Circo y que si no están de todos modos: “la función tiene que continuar” …

Y los animales, la tristeza y soledad de los animales que estaban ahí para ser parte de la emoción de vida o muerte, que caminan aletargados, cansados, melancólicos porque extrañan el mundo del que vienen, en donde eran libres, felices, con toda la naturaleza y el mundo a su disposición… Pero ahora estaban ahí y ahí habrían de seguir hasta que un día se cierre el telón de sus ojos entristecidos y adormecidos hace mucho.

Y estaba ahí ese circo al que ahora entendí en su magnitud y en su creación artística. En su propio mundo. En su propuesta de salir para hacer felices a los demás, aunque sólo fuera por unas horas, unos minutos, unos segundos de alegría y emoción y terror. Una fiesta feliz y trágica. Ese es el espíritu del circo. Uno y miles que recorren el mundo. A fin de cuentas el circo es un espectáculo que lo mismo es fiesta como melancolía.

Y ahora la gota gorda; lo dicen los libros: La palabra “circo” proviene del latín circus, o sea “círculo”, empleado en la Antigua Roma para las edificaciones redondas y monumentales, con una larga explanada central llamada “arena”, y en las que se llevaban a cabo carreras de carros a caballo.

‘Se tienen antecedentes de algo parecido al circo en un mural descubierto en una tumba de Beni Hassan, en el Egipto Medio, fechada en el 2,040 a.C., en él aparecen representados unos acróbatas’.

En la Edad Media, las artes circenses y acrobáticas adquirieron mayor importancia, y las compañías recorrían las ciudades danzando al son de la música y realizando juegos malabares. Durante el Renacimiento, las compañías ambulantes legalizaron actividades y su llegada era esperada con gran expectación cuando instalaban sus carpas en las plazas y recorrían las calles de los pueblos.

Pero es hasta 1768 cuando se sientan las bases de lo que será el circo moderno. ‘Fue fundado ese año por el acróbata británico Philip Astley (1742-1814) en un pequeño recinto al sur de Londres que llamó Riding House (“Casa de carreras”). Luego seguiría el Astley’s Amphitheatre (“El anfiteatro de Astley”), donde exhibía animales amaestrados, acróbatas y payasos… y de ahí en adelante las artes circenses evolucionaron en sus capacidades monumentales, artísticas y sofisticación de sus actos cada vez más complicados, vistosos, festivos y aun peligrosos. Hoy, en muchos países, se prohíbe el uso de animales para espectáculos de circo.

El Circo es un espectáculo que ha cautivado a muchos artistas, ya de la plástica, la música, el teatro y, sobre todo, el cine, con películas que tratan el tema en su festividad, emotividad y hasta romance.

“La vida de un artista circense es poco común. Ellos no conocen los muros de ladrillo de una casa, no tienen un patio ni un jardín. Atrás del escenario, el payaso, el acróbata, el domador y todos aquellos que siguen la caravana de circo y que viven de él, tiene su hogar. Lo dice el artista Luján Segura. “Los artistas de circo creo que estamos hechos de una genética diferente; no tenemos una casa, pero sí tenemos un hogar”.

¿Vacaciones? Dice: “si me la paso recorriendo el mundo”. “Para ella eres un pobre payasito… la haces sonreír si triste está… “