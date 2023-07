Hojas de papel | Futbol, pasión, locura, desencanto

Así que México perdió en futbol soccer ante Estados Unidos por 3 a 0 en un juego de Concacaf en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Y de pronto, esa misma noche del 15 de junio de 2023, el comentarista de un importante programa de televisión, en su hora estelar de noticias, desgranó enojo-indignación-coraje-ira-berrinche…:

“Lo que vimos fue ‘mierda’; una ‘vergüenza’, una ‘humillación’: pero la culpa –seguía el comentarista indignado- es de los directivos y de los empresarios que sólo ven al deporte del futbol como negocio, como ventaja, como forma de manipulación económica… y zaz…zaz…zaz…

Y una vez más México perdía frente a un equipo que hasta hace no mucho –dicen los que saben- era un equipo menor en la zona de influencia futbolística mexicana. Y lo peor, es que esta vez México perdió con un equipo suplente de la selección de futbol de EUA. Y lo más peorsísimo: perdía con el equipo de un país con el que hay viejas rencillas, memoria sin olvido… historia…

Esto hizo crecer más la indignación de todos. Uno cambiaba de canal para ver otra información y en la mayoría de ellos estaban los comentaristas utilizando el mismo tono de reproche y coraje.

Y eso es el futbol: Pasión, locura, desencanto-pasión-locura-fiesta… Todo junto y en muchas partes del mundo en donde este juego es como el alimento más condimentado que se pueda probar. Por este juego se han encumbrado figuras emblemáticas del mundo futbolero (i.e. Alfredo di Stéfano, Edson Arantes do Nascimento: Pelé; Diego Armando Maradona…).

Pero también han ocurrido tragedias como aquel dramático juego entre El Salvador y Honduras del 26 de junio de 1969 que derivó en una guerra entre ambos países por razones políticas. Ambos ya se traían en salsa, así que todo fue que se enfrentaran sus equipos para la clasificación hacia la Copa Mundial de Fútbol de 1970. El nombre de “Guerra del futbol” lo acuñó el reportero polaco Ryszard Kapuściński en su libro con ese nombre.

No hace mucho hemos visto cómo en los estadios ocurren enfrentamientos entre Barras-porras-fanáticos de distintos equipos hasta llegar a la tragedia. O la huida despavorida de estadios en los que la avalancha humana ha cobrado vidas. Alguna vez en un juego sudamericano un futbolista fue muerto por un fanático de equipo contrario…

O las históricas trifulcas entre aficionados o entre aficionados y futbolistas o contra los guardias del orden, de todo hay como, por ejemplo, el 5 de marzo del 2022 en un juego entre Querétaro y Atlas. El encuentro inició a las 5 de la tarde.

El primer tiempo finalizó con una victoria parcial para el Atlas de 1-0, sin embargo, todo cambiaría a partir del minuto 60 cuando aficionados de ambos equipos comenzaron a golpearse entre ellos, luego hubo invasiones a la cancha y una pelea campal en el estadio Corregidora. El partido se dio por terminado al minuto 63 con aficionados mallugados, ojos moros, huesos tronando como ejotitos… y así. ¿Es locura o pasión?

Una pasión cierta y que es estimulada por distintas vías, pero sobre todo por los mismos propietarios y directivos de los equipos de futbol para obtener ganancias derivadas de esa “pasión devoradora”. Hay hogares en los que el futbol es el juego sacralizado, venerado, idolatrado, con esa idolatría que también construye ídolos: Messi, Cristiano Ronaldo…

Y eso de las agresiones a futbolistas también es cierto; por ejemplo los casos de Albert Ebossé (2014) de la liga argelina, quien falleció en pleno partido al recibir una piedra lanzada por los “hinchas” de su club, que impactó en su cabeza y le provocó un traumatismo craneoencefálico.

O Andrés Escobar (1994), tras la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, el defensa anotó un autogol que eliminó a Colombia del mundial. Días después fue insultado en un bar de su país. Decidió retirarse sin responder a los insultos, sin embargo, en el estacionamiento fue interceptado por tres hombres, uno de los cuales le disparó en seis ocasiones.

El futbol es un juego de disciplina, de coordinación, de uno para todos y todos para uno. Es una distracción. Es también un arte. Es una campaña de iguales frente a iguales para ganar el mejor, para dar el triunfo al país, a la región, al equipo del que se ostenta el uniforme.

Y hay adictos al futbol, ya como jugadores profesionales, como amateur, como integrante de equipos cuyo objetivo es el ejercicio y el deporte por sí mismo… árbitros… De todo hay: el juego llanero, el juego callejero, el de terrenos baldíos… Hay villamelones también.

Muchos tienen en la mente los resultados históricos de tal o cual equipo, jugador o temporada. Hacen apuestas. Cuando están frente al televisor viendo el partido, junto con familia y amigos, exultan, gritan, atropellan, maldicen, odian, adoran… Todo en una hora y media –o más- de juego entre equipos de distinto amanecer.

O los hay que somos ignorantes del futbol. Aquellos que no lo vimos crecer con nosotros o no lo vimos emocionarse en la vida junto a nosotros o nosotros junto al futbol, que somos incapaces en la cancha, pero también sabemos disfrutar el arte del futbol.

Durante la primaria aquella de Guadalupe Inn, inolvidable “Centro escolar Guadalupe Victoria”, al sur de la ciudad de México, había un enorme terreno terregoso adicional al patio de juegos. Ahí se permitía llevar a cabo partidos de futbol que eran organizados por quien luego sería un jugador famoso: Leonardo Cuéllar.

Del mismo grupo él escogía a 11 de cada equipo. Les asignaba posición –ya por su propio sentido común o porque el alumno-jugador lo pedía.

Tendríamos unos diez años y por entonces la pasión de “Cuéllar” como le decíamos, era ferviente y jugaba bien, dirigía, driblaba, corría, pasaba la bola, pedía la bola, anotaba goles ante un portero que casi siempre volaba por los aires para pescar la pelota y caer al terreno a modo de costal de papas.

Fui escogido por Cuéllar en dos ocasiones de por lo menos treinta juegos. Lo hice tan mal que decidió mirar a otro lado cuando yo levantaba la mano para ser elegido por su sabiduría futbolística: nada.

Y lo malo en el juego de futbol no se me quitó con el paso de los años. Ya en secundaria, aquella 68 de Tlacopac, el maestro de deportes organizó juegos de futbol. Todos –dijo- teníamos que participar y jugar y correr y saltar y tener la pelota, pasarla, recibirla y anotar a gol… Sí, pero no.

Resulta que luego de muchos intentos míos por ser el “Chava Flores” del equipo o el “Teto Cisneros”, o el “Isidoro Gómez” o el “Toño Carbajal”, pues nada… nada de nada…

… Y al ver con tristeza y desencanto que éste, hoy servidor del periodismo nacional, no jugaba a la altura de sus expectativas, el maestro decidió un día llamarme a un lado, llevarme con la mano al hombro, decirme que me sentara en una banca de piedra que había ahí…

… Me ofreció refresco… Era “Jarrito” de mandarina (‘Jarritos que buenos son, eso nadie lo discute: de tamarindo-limón-mandarina o tutifruti…’); gritó a los jugadores que siguieran y enseguida me miró con ojos que querían ser paternales-hermanables-francos-sinceros y sin mácula de maldad:

Mira –me dijo contrito- yo lo que creo es que mejor me hagas un trabajo escrito sobre las olimpiadas. ¿Sí?...Pos sí… Me dio una palmada en la cabeza y me alejé entristecido, cabizbajo, meditabundo. Y ahí terminó mi carrera como jugador de futbol y mis sueños de ser ‘el cinco copas mundial’. El trabajo sobre las olimpiadas me salió bien: tuve diez.

Pero eso del futbol es alimento y vitamina para millones de seres humanos en el mundo. Se organizan torneos en los que participan distintos equipos para luchar por una copa de tal o cual calibre. La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) lleva a cabo muchos de ellos. Además de los torneos locales, estatales, municipales y cascaritas honorables.

Y cada cuatro años un mundial de futbol en distintos países. Por ejemplo el que se llevó a cabo el año pasado en Qatar y en el que México le dijo adiós al técnico, Tata Martino porque simple y sencillamente nomás fue el equipo nacional a hacer desfiguros: y eso no se perdona.

Pero también hay sacrificados: casi siempre el técnico al que le cargan el muertito de los fracasos. Claro: si gana muchos partidos es un dios; pero si pierde los partidos y eliminan al equipo al que dirige simple y sencillamente lo mandan a volar y casi siempre aterrizan en otro equipo y así.

Pero nada empañe el gusto por el futbol soccer. Nada nos haga mirarlo con ojos que da pánico soñar. Nada. Que sea el futbol una pasión-locura-encanto, que sea para todos y de todos. Que los empresarios y directivos se hagan a un lado y nos dejen ser felices… que ‘jugar es bailar con los pies’.