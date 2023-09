Hojas de papel | Independencia: A la orilla de la historia

Hay fechas saladas. Días enmascarados. Hechos y años que es mejor no recordar, o que se quieren olvidar, o hacer de lado. Las fechas y hechos que se quedaron a la orilla de la historia.

Son acontecimientos fatales. Dramáticos. Trágicos o de plano dañinos. O son aquellos días en la vida de una persona en que le ocurrieron cosas que le llenaron de tristeza, desasosiego, dolor, quebranto. “De eso mejor ni te acuerdes” o “Mejor olvídalo” … Esto en lo personal. En lo que tiene que ver con nuestras puertas cerradas y con candado.

Lo mismo pasa con algunas fechas en la historia de una comunidad, un estado, un país. Pocos las conocen o no las quieren conocer. No las enseñan en las escuelas de educación básica, por ejemplo, la fecha en la que Texas declaró su independencia de México (marzo de 1836).

Esto ocurrió a instancias del presidente Andrew Jackson, de Estados Unidos de América, quien provocó una migración masiva a territorio mexicano -por entonces Texas pertenecía al estado mexicano de Coahuila…-- El chiste es que estos gringos afincados en territorio texano -que en realidad era una invasión--, exigieron su independencia en 1836 y diez años después obtuvieron la anexión a Estados Unidos. Así nomás. Fecha salada, pues.

O cuando México perdió más de la mitad del territorio nacional. Por medio del Tratado Guadalupe Hidalgo ocurrido el 2 de febrero de 1848, el que en realidad era un acuerdo de paz después de la guerra que enfrentó a nuestro país con la invasión estadounidense:

El famoso Tratado, que en realidad fue una rendición, ratificado el 30 de mayo de 1848, estableció que México cedería a EUA poco más de la mitad de su territorio: la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Así nomás.

Fechas así. Al mismo tiempo inolvidables, pero que se borran del calendario cívico mexicano, de su memoria que, en estos casos, quiere ser olvido.

Así que como ya hemos visto en días pasados, las fiestas patrias mexicanas se refieren al inicio de la lucha por la Independencia de España. Fernando VII había sido depuesto de la corona española por la invasión napoleónica a territorio español.

Las noticias de esta invasión y la salida del rey llegaron pronto a México y aunque ya se tenía el gusanito de la Independencia desde años antes (1808, Melchor de Talamantes) la verdad es que a la oportunidad la pintan calva y los criollos y mestizos de entonces hicieron lo propio.

El dilema era, o formar un gobierno provisional que esperara la reposición de Fernando VII -la posición de Ignacio Allende—o de plano la Independencia. Y aunque Hidalgo le dio cuerda a Allende en el sentido de que estaba con él, al final decidió luchar por la Independencia total.

Y así, adelantando la fecha prevista, el 16 de septiembre de 1810, que era domingo, instó a los feligreses que acudieron muy temprano a misa, para que le echaran la mano en lo que habría de ser la lucha contra el gobierno virreinal. Y de aní en adelante, once años. Muertes. Traiciones. Abusos. Y al final, si, la independencia…

Porque el inicio de la lucha por la Independencia mexicana no ocurrió el 15 de septiembre en la noche, ni se dio el grito de independencia a las 23 horas. Esto se hizo así porque en esta fecha se celebraba el bautizo católico de don Porfis. Había que celebrar y hacer la pachanga en grande. Así que de ahí viene “la noche del grito”.

Y se dejó para el día 16 el desfile militar, para orgullo de los mexicanos pues fue y ha sido una institución de defensa de la soberanía mexicana y de la salvaguarda de los mexicanos, aunque ahora asuma responsabilidades que no le tocan.

Y esto es lo que nos enseñaron en la escuela. Respetar la fecha en la que un cura decidió iniciar la gesta para conseguir la independencia de este enorme territorio que por entonces pertenecía en su gobierno y en su riqueza a la corona española. Los novohispanos de entonces, españoles, criollos, mestizos e indígenas y demás secciones eran, de alguna manera, “súbditos”.

Así lo dejó en claro el virrey Carlos Francisco de Croix (1766-1771) quien en 1767 –al más puro Despotismo Ilustrado--, cumpliendo el real decreto de Carlos III de España, llevó a cabo la expulsión de los curas de la Compañía de Jesús, los famosos “Jesuitas” siempre críticos y sabios…

… Esto provocó motines en San Luis de Potosí, Guanajuato y otras provincias. Hubo hechos violentos y disturbios que mandó a sofocar y mediante la emisión de un ‘Decreto’, leído desde el balcón principal del Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, y que a la letra decía:

“… Pues de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir, ni opinar en los altos asuntos del gobierno.” (Parece que no ha pasado el tiempo desde entonces).

Y decía ahí: “…Estando estrechamente obligados todos los vasallos de cualquiera dignidad, clase, y condición que sean, a respetar y obedecer las siempre justas resoluciones de su soberano, deben venerar, auxiliar, y cumplir esta con la mayor exactitud, y fidelidad; porque S.M. declara incursos en su real indignación a los inobedientes, o remisos en coadyuvar a su cumplimiento, y me veré precisado a usar del último rigor, o de ejecución militar contra los que en público, o secreto hicieren con este motivo, conversaciones, juntas, asambleas, corrillos, o discursos de palabra o por escrito.” [No, no es hoy en México-2023, fue en 1776 en este mismo territorio]

Y, bueno, esto es parte de esas fechas y hechos que ocurrieron aquí mismo, en lo que hoy es nuestra casa nacional, pero que no queremos recordar ni como lección de vida, para no repetir los errores del pasado, según decretara Heródoto, el padre de la historia.

El 27 de septiembre de 1821 es otra de esas fechas saladas. Fue cuando se consumó la independencia de este territorio que ya habría de llamarse México, o República Mexicana, o Estados Unidos Mexicanos, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de América.

Así que, en tono de brevedad que me exige mi editora: Luego de que los criollos retomaron la lucha por la Independencia de México, el coronel realista Agustín de Iturbide intentó derrotar al insurgente Vicente Guerrero. No pudo. Pero le propuso una alianza para lograr la Independencia. El insurgente aceptó reunirse con el fin de obtener la independencia absoluta de España.

Así que en febrero de 1821, se reunieron en Acatempan, Guerrero, y se dieron el apapacho de Acatempan. Y se acordó el Plan de Iguala, en el que se estableció la declaración de Independencia, bajo la tutela de la Corona española, así como el respeto de la religión católica.

Y para su cumplimiento se creó el Ejército Trigarante. Estaban ahí dos bandos distintos, unidos en su intención de crear un nuevo país con distinta a forma de gobierno: para Guerrero, una República, para Iturbide, una monarquía.

Luego, los Tratados de Córdoba, firmados en la Villa de Córdova el 24 de agosto de 1821, entre don Juan O´Donojú, teniente general de los ejércitos de España, y don Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército imperial mexicano de las tres garantías.

Y aunque los Tratados son desconocidos por España, en el primer momento Iturbide se declara emperador de México, lo que no cuadra con los insurgentes.

En el Acta de Independencia firmada el 28 de septiembre de 1821, se establece que México sería reconocido como Imperio. Luego de la caída del emperador Iturbide en 1823, el acta fue renovada y en lugar de decir “Imperio”, se estableció el término “República”. Por eso México cuenta con dos actas de independencia. El primer presidente de México fue Guadalupe Victoria de 1824 a 1829.

Ya había Independencia mexicana. Pero también de ahí la idea de no celebrar un acontecimiento extremadamente importante: la concreción de la lucha iniciada en 1810. Nunca una monarquía aquí. Si una República.

El país reconoce la Independencia, pero no a quien la firmó. Y está bien. Sería cosa de precisar origen, razones, modos, formas, gobierno… y todo eso que lo hace espurio, pero que en historia fue y cuyo resultado es nuestra independencia soberana. Sin embargo esa es otra fecha que se queda a la orilla de la historia.

“Se levanta en el mástil mi bandera, como un sol entre céfiros y trinos, muy adentro en el centro de mi veneración, oigo y siento contento latir mi corazón…”