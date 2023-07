Hojas de papel | Jaime Sabines y la luna a cucharadas

La poesía es más que una simple manifestación de belleza literaria; es también la altísima emoción de un poeta que se ve acosado por sus sentimientos de alegría, felicidad, tristeza, nostalgia, dolor, emoción… amor. Y lo expresa en palabras emocionadas, puestas en papel y tinta.

A la mayoría de los seres humanos nos gusta la poesía. Y uno se pregunta ¿por qué si es un género literario que extrema las emociones del autor pero también consigue extremar las nuestras cuando leemos a algunos de los grandes poetas que en el mundo han sido?

¿Quién en México no ha recitado, pensado, leído, o incluso parafraseado a Sor Juana, nuestra poeta mayor con aquellas redondillas en las que los hombres necios acusan a la mujer ‘sin razón, sin ver que son la ocasión de lo mismo que culpáis’.

O a nuestro Amado Nervo de “Vida, nada me debes, vida estamos en paz” … Y esto por mencionar a dos de nuestros más populares poetas, porque en México hay miles de enormes bardos de todo género y naturaleza, incluso de complicado verso, que nos abren al universo y nos muestran la faz de la tierra, sus entrañas y las entrañas nuestras de cada día: Octavio Paz, por ejemplo; José Emilio Pacheco… Carlos Pellicer… Macario Matus… Andrés Henestrosa… Homero Aridjis. Miles.

Y todos ellos han nutrido su verso con sus propias vivencias, sus emociones más intensas como sus explosiones de felicidad o de amor o de pasión o de deseo o del ‘acto supremo del amor’. También hay poesía social. Comprometida. Es poesía que ve por los demás antes que verse a sí, del poeta…

Hay en la poesía espacio para todo aquel que quiera entrar a esa casa de asombrosas maravillas, de luces resplandecientes y de cavernas inhóspitas. La ruta no es difícil si se quiere penetrar en un mundo de emociones y de belleza verbal.

Ya desde niños nuestros maestros en la escuela primaria nos mostraban la puerta de acceso a la poesía; nos enseñaban poesía patriótica, nacionalista, emotiva y de amor al país que nos vio nacer y ‘por el que entregaríamos la vida si fuera necesario’.

También hubo maestros maravillosos que sembraron la semilla en nuestra maceta y en nuestro corazón para reconocer otro tipo de poesía: “El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial…” aún resuena en aquel centro escolar en la voz grave del maestro bueno.

Pero, bueno. Eso de gustar o no de la poesía corresponde a cada uno, a la capacidad de entendimiento, de emoción y de pasión. Porque la poesía es pasión y locura de la buena.

Y lo dicho: hay poetas que buscan las profundidades más recónditas, como también los que saben que la poesía puede estar en cada piedra, en cada árbol, en cada sombra y luz que hay en el camino. Poetas de lo críptico los hay, digamos Paz; pero también los hay del hablar cotidiano, del hablar sin obstáculos y sin mirada super aquilina.

Es el poeta que escribe para ser leído sin complicaciones y sin remilgos. Hecho de dulzura, pero también de afirmaciones contundentes.

Es Jaime Sabines, un poeta de clasificación difícil. Fuera de tendencias exclusivas o de grupos intelectuales al uso; no se le ubica en cualquiera de las capillas literarias conocidas. Fue un poeta solitario y de la soledad.

‘Se mantuvo al margen del camino que recorrían sus contemporáneos. Hay en su poesía un sedimento de amargura que se plasma en obras de un violento prosaísmo, expresado en un lenguaje cotidiano, vulgar casi, marcado por la concepción trágica del amor y por las angustias de la soledad. Con una espontaneidad furiosa y gran brillantez. Dentro de lo conversacional.’

Y uno se pregunta. ¿Por qué la poesía de Jaime Sabines les gusta a todos… o a casi todos? ¿Por qué es tan popular su poesía?

Por supuesto los poetas y lectores exquisitos deploran esta popularidad; quisieran encasillar al lector en la poesía de difícil acceso y de honduras existenciales o pasionales como muestra del buen gusto poético, sin recordar que la poesía es expresión humana y que está dirigida a humanos: no a dioses o a demiurgos. Y está bien. Y lo dicho: Hay público para todo.

Sabines expresa su poesía tal y como le viene a la mente, a la intensidad y emoción de su propio instante. Esto no significa que fuera un improvisado o un diletante de las letras y de la poesía: hizo estudios en Filosofía y Letras de la UNAM, profundizó en la estructura y reglas de la poesía a través de lecturas profundas de Pablo Neruda o de Federico García Lorca.

Su obra –se ha dicho-- está cargada de pesimismo y de una actitud descreída y al mismo tiempo confesional; con una concepción trágica del amor y hecha de angustias.

Fue contemporáneo de Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Homero Aridjis y otras destacadas figuras de la poesía mexicanas. Su primer volumen de poesías, “Horal”, fue publicado en 1950.

En este libro ya se adivinaban las constantes de su obra total: la sinceridad. Virtud que se confirmarían a lo largo de su obra como “Recuento de poemas” de 1962; “La señal” de 1951; “Adán y Eva” en 1952, “Tarumba”, 1956; “Diario, semanario y poemas en prosa”, 1961 y más.

Pero hay de todo ello algunos de sus poemas que son releídos y cargados bajo el brazo o en la mente, si no es que en el corazón. Tres de ellos constantes en su promesa de estar cerca del sentimiento humano más popular y más condescendiente: el amor pasión, el amor fraterno, el amor filial…

“Los amorosos” es un poema del escritor chiapaneco que nació el 25 de marzo de 1926, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que dibuja la dulce pasión silenciosa del amor hecho de desafío, desgarro, soledad. Fue publicado en 1950 dentro de “Horal”:

“Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan.

“Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor.” …

En 1951, en “La señal” aparece otro de sus poemas más leídos por la conmiseración y el derecho humano a la felicidad, aunque no sea terrenal: “Tía Chofi”:

“Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a cien leguas de aquí estabas muerta con tus setenta años de virgen definitiva, tendida sobre un catre, estúpidamente muerta.

“Hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste, ya no tenías qué hacer y a leguas se miraba que querías morirte y te aguantabas.

“¡Hiciste bien! Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise a tu hora, en el lugar preciso, y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste.” …

Y, por supuesto, “Algo sobre la muerte del mayor Sabines”, que a su modo supremo, también hace lo de Jorge Manrique en sus “Coplas por la muerte de su padre”: “Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando;” …

En 1961 su padre fue diagnosticado con cáncer. Lo operaron de urgencia el 15 de junio de un pulmón. Se mantuvo en recuperación durante tres meses. Al final murió. Sabines escribió un poema a la muerte de su padre, el que publicó hasta 1973. Un poema terrible. Desgarrador. Doloroso. Intenso. Y presagio.

“Déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma para poder hablar, para poder recordar estos días, los más largos del tiempo … Madre generosa de todos los muertos, madre tierra, madre, vagina del frío, brazos de intemperie, regazo del viento, nido de la noche, madre de la muerte, recógelo, abrígalo, desnúdalo, tómalo, guárdalo, acábalo…” …

Jaime Sabines murió el 19 de marzo de 1999 en el Distrito Federal. Su legado poético es definitivo para las letras mexicanas. Pero su mayor logro es el que pocos poetas consiguen: ser leído por muchos, cientos-miles Y ahí está su triunfo y su redención.

“La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo: sirve para encontrar a quien se ama…” …