Hojas de papel | "Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real"

A Jorge Negrete se lo advirtieron los médicos. Tenía que mantener los cuidados necesarios. Le pidieron que descansara, que dejara las giras y el trabajo por un tiempo, indispensable para conseguir su recuperación. Que la situación era delicada…

Que debía seguir puntual el tratamiento que le estaban aplicando desde que le detectaron la enfermedad mucho tiempo antes. Era cirrosis, producto de una Hepatitis C que adquirió siendo muy joven, pero que no fue tratada adecuadamente. Esas eran las secuelas. Sorprendente porque él no tomaba alcohol, o, si era el caso, lo hacía con mucha moderación.

Pero él insistió. Tenía que salir a trabajar. Su economía no estaba bien. Tenía muchos compromisos y, sobre todo, había gastado mucho en su último matrimonio con la actriz María Félix, con quien se casó el 18 de octubre de 1952, además de aquel famoso collar de esmeraldas que el cantante-actor le regaló y que por entonces -1952- estaba valuado en 300 mil pesos (muchísima lana).

A finales de 1953 fue a Los Ángeles, EUA, para cumplir un contrato. Su apariencia mostraba signos de deterioro y se cansaba mucho. Aun así, se dio tiempo para acudir a una función de box en la que peleaba el mexicano Raúl “Ratón” Macías, un súper-ídolo por entonces.

Estando ahí se sintió muy mal. Tuvo una hemorragia incontenible. Lo llevaron de urgencia al Hospital Lebanon Cedars, donde permaneció varios días en coma hasta el 5 de diciembre de 1953, cuando finalmente falleció a las 13.33 de la tarde, tiempo de México. Tenía 42 años.

Esa tarde, apenas al conocerse la noticia del fallecimiento del actor, en todos los cines de México apareció el aviso de su muerte: No hubo funciones ese día. Al día siguiente se guardó un minuto de silencio en todas las salas de cine del país.

El presidente Adolfo Ruiz Cortines, ordenó el traslado de los restos de Jorge en un avión del gobierno Federal y se declaró día de luto nacional; se ordenó que se velara su cuerpo en el Palacio de Bellas Artes y que se cubriera su féretro con la bandera mexicana.

Al Aeropuerto de la Ciudad de México llegaron algo así como diez mil personas. Se formó una valla humana de miles de sus admiradores hasta el Teatro de la Asociación Nacional de Actores (hoy Teatro Jorge Negrete), luego fue llevado al Panteón Jardín, donde fue enterrado.

Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en la ciudad de Guanajuato apenas 24 días después de que tomara posesión como presidente de México Francisco I. Madero.

Aquel fue un año crucial en la historia política del país, pero también un año en el que nacía uno de los hombres que mayor lustre le han dado a la cultura popular mexicana, a la canción ranchera y a las películas de corte absolutamente nacionalista, ranchero y mexicano.

Su personalidad sería bravía, pendenciera, jovial, “echado para adelante”, cantador, bien parecido, defensor de lo justo, mujeriego y seductor: todo eso que causaba furor entre la población mexicana, pero también en el extranjero en donde “El charro cantor” era un ídolo de pies a cabeza.

Jorge Negrete representaba la esencia mexicana; la tozudez y la algarabía; el amor por la patria mexicana, la defensa de sus costumbres y tradiciones; la emotividad de sus tradiciones y su vestimenta mexicana siempre impecable. Se representaba a sí mismo como emblema de una nacionalidad siempre a flor de piel.

Cantaba excelente. Había tomado clases de opera en su juventud, lo que le sirvió para interpretar las canciones mexicanas de manera profunda, bravía; bien estructurada la voz era acompañada por la complejidad del mariachi o por sus eternos músicos de fondo: El “Trío los Calaveras”.

Sus compositores de cabecera: Manuel Esperón y Ernesto Cortázar, como también Pepe Guízar, y otros, supieron aprovechar la potente voz de Negrete, su modulación, su conocimiento operístico, su amplio registro y su capacidad para entenderse en el tono mexicano del ‘Me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano’.

A lo largo de su carrera tuvo muchísimos éxitos musicales como también en cine. Se le reconocía como cantante y actor. No era buen actor. Pero impresionaba su personalidad, su bonhomía, su desfachatez rotunda para mostrarse como el mexicano a carta cabal, ajeno a traiciones o a venganzas malévolas. Y si en general el mexicano no era así, esa era su aspiración.

Negrete ingresó a los 16 años al Colegio Militar. Se graduó como teniente de administración; en 1930 fue ya nombrado capitán segundo y efectuó estudios militares en París y Roma.

Al mismo tiempo tomaba clases de canto con el maestro de opera José Pierson, quien reconoció en el cantante un muy buen prospecto para el bel canto como barítono que era. En 1930 interpretó, por primera vez en la radio XETR, arias de ópera, canciones napolitanas y de compositores mexicanos. Tenía veinte años y le iba bien. Por entonces se hacía llamar Alberto Moreno.

Viajó a Estados Unidos, donde tuvo algunos reconocimientos por la calidad de su voz y su aspecto distinguido. Además, inquieto a los veinte y más, practicó el toreo -sin éxito- y en 1940 quiso enrolarse en la Segunda Guerra Mundial al lado estadounidense, pero nomás no se le hizo.

Su primera película fue “La madrina del diablo” (1937). En adelante intervendría en treinta y ocho películas. La mayor parte de ellas fueron comedias rancheras en donde él era el eje central de la historia, como “Charro cantor”, macho hasta las cachas, valiente, mujeriego, buen tipo, con dinero suficiente y por lo mismo arrogante. Era su personaje favorito. Y ese personaje favorito lo era también del público que veían colmadas en él sus propias aspiraciones.

Era carismático. Era “Charro cantor” lo mismo en la ficción como en su vida real. Se caso dos veces. La primera con Elisa Christy, Se conocieron durante el rodaje de “La Valentina” (1938) y dos años después se casaron. Se divorciaron en 1942. Su segunda esposa fue María Félix. Se casaron en 1952 y fue muy breve por la muerte del cantante-actor.

Tuvo romances intensos con las actrices Gloria Marín y Elsa Aguirre. Pero luego del fulgor pasional no pasó a más.

Jorge Negrete hizo que los mexicanos nos sintiéramos más mexicanos. Y que por ello nos viéramos en él, en su actitud en su intensidad y en sus emociones más intensas. Sus películas, casi todas ellas, fueron éxito de taquilla y son referencia indiscutible de la historia del cine mexicano en una etapa de recuperación mundial y de un nacionalismo mexicano exacerbado e intocable…

Ejemplo de sus películas son “La Valentina”, “Juan sin miedo” y en 1941 obtuvo un éxito archi-clamoroso con “¡Ay Jalisco no te rajes!” que hizo con Joselito Rodríguez y que marcó la personalidad del actor y su personaje vital. Pero también la emoción esencial de las mexicanas y los mexicanos, puestos ahí, como símbolo de una fortaleza inquebrantable.

En adelante todas sus películas serían éxitos: “Historia de un gran amor”, “Así se quiere en Jalisco” dirigida en 1942 por Fernando de Fuentes, “El peñón de las ánimas” con una incipiente María Félix, “Cuando quiere un mexicano” y “Me he de comer esa tuna” en 1944.

“Gran Casino” fue una película de 1947 dirigida por Luis Buñuel. Filmó la segunda versión de “Allá en el Rancho Grande”, “Si Adelita se fuera con otro” en 1948 con Chano Urueta; “Dos tipos de cuidado” en 1952 y “Reportaje” y “El rapto” en 1953, las dos últimas.

Sus éxitos musicales fueron estruendosos. Y hoy mismo siguen vigentes a pesar de los más de setenta años que han transcurrido desde su grabación. Escucharlo con su voz potente, impecable, gustosa y sin barroquismos nos emociona aun, a los jóvenes de entonces y a los de hoy.

Fuera de México se asocia a los mexicanos con aquel charro mexicano, cantador, honorable, valiente, arrogante, soberbio, de buen corazón, enamorado, seductor y pendenciero… Aunque esto no haya sido así ni es así…

Hoy la música es distinta. Los gustos distintos. Los ídolos distintos. Y está bien. Y gusta, o no. Todo tiempo tiene su propia personalidad musical. Pero también es cierto que parte de esa música mexicana pasa a ser clásica y permanece en la memoria y el gusto colectivo siempre.

“Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía…” … “Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado, porque me comí un durazno de corazón colorado.” … “Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí…”