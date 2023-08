Hojas de papel | Regreso al nido

Uno es del lugar donde nació y en donde está enterrado nuestro ombligo. O por lo menos esa era la conseja que daban las madres al nacer un niño o niña: se corta el ombligo y se guarda en paño limpio y con sumo cuidado se coloca en el patio de la casa, debajo de un gran árbol que habrá de protegerlo, resguardado, también, por la tierra, que es nuestra tierra.

Esto es así para que –decían ellas- con el paso del tiempo y de la vida, cuando un haya vivido tanto y tanto, cuando se haya hecho y deshecho en el tránsito vital, entonces regresará uno al lugar de origen para buscar ese pedacito de uno que nos está esperando: Es el regreso al nido:

Es el ciclo de la vida y la vuelta al refugio, al lugar querido, para descansar y vivir lo que queda de vida bajo el resguardo y la sombra frondosa de ese árbol que nos tuvo siempre consigo; para encontrarnos con lo que fue y lo que es; para recordar nuestra niñez que aún sigue jugando ahí, por esas calles, esos rincones, esos espacios abiertos de par en par, ese aire fresco y aromático…

Y regresamos también para comer lo que comimos, para saborear el fruto de nuestros árboles, el fruto de nuestros campos y el fruto del trabajo realizado toda la vida, si se fue precavido; o bien para recuperar el tiempo perdido a modo de Marcel Proust.

Bueno, esto del ombligo bajo resguardo era así en lugares en los que los niños nacíamos en la casa patriarcal. La madre tenía al hijo o hija con la ayuda de una o dos o tres mujeres que le ayudaban a parir a niño o niña chillones, escandalosos, cagones, meones, gritones, urgentes de vida y de aire, de viento, de sol, de lluvia y del amor de nuestros amores.

En todo caso uno es de donde quiere ser. No sólo es un asunto de: “¿Edad?”, “¿Lugar de nacimiento?”… que es cuando nos preguntan nuestros “generales” para algún trámite cualquiera. No. Uno es de donde están nuestros recuerdos y en donde descansan nuestros seres venerados. Por lo menos eso pasa a quienes somos de tierra adentro.

La ida y el regreso al lugar de origen tienen mucho más que ver con las esencias del ser humano que con el simple y famaralloso “Ya llegó el que andaba ausente”. No.

Es mucho más profundo que eso. Y es que con mucha frecuencia tuvimos que salir de nuestro lugar no por propio gusto, de hecho no queríamos dejar el lugar feliz… Pero tuvimos que hacerlo. Era el destino. El famoso “fatum” nos condujo por rutas y veredas distintas y distantes.

[Una vez, cuando tuve que dejar a mi pueblo, tenía apenas unos cuantos años de vida, y me mandaron en un tren, sólo, encargado con el hombre del quepí en un ferrocarril que hizo eternidades entre Oaxaca y México. Lloré horas, días, meses, años… Sigo llorando por ese adiós que duró años, siglos, eternidades.]

Por ejemplo, los mexicanos que por millones han tenido que dejar al país aunque no querían. Lo hicieron y lo hacen porque aquí las condiciones de vida son insostenibles, porque acecha la pobreza permanente, la indigencia, la falta de alicientes para un mejor futuro, la inseguridad y el peligro, no sólo para el migrante, también para su familia, los hijos y los padres.

Se van. Pero no se van. Porque cuando se viaja y se sabe que el regreso tardará mucho, se añora la casa, el pueblo, la familia, la comida, el aire que sólo se respira ahí, el sol que mira de frente y no de hito en hito como en otras partes; se añora el solaz y lo más querido e inolvidable. Y ese dolor sólo tiene un alivio: el retorno.

Y todo esto viene al caso por mi regreso al lugar de origen. No una vez. Muchas veces en años recientes. Las responsabilidades en CdMx siguen vigentes pero el corazón jala a donde está el ombligo y ahí va uno, feliz, para encontrarse con la gente querida, con la familia que es eterna, con conocidos y amigos, con el recuerdo de lo que fue y el azoro de lo que es. Gente antigua que me saluda al paso, gente nueva que me mira como extranjero en mi propia tierra.

Veo a San Sebastián Tutla, en Oaxaca, y lo recuerdo en aquellos años en los que aun sus calles eran de tierra, las construcciones de adobe, las cercas de carrizo, los techos de teja, sin luz eléctrica nocturna y en donde todas las casas eran de puertas abiertas y de donde surgían los mejores aromas porque las nuestras madres cocinaban sobre comales de barro el pan nuestro de cada día.

…Y en donde se escuchaba el ruido de las carretas jaladas por yuntas en las que los hombres del campo transportaban los productos de la tierra. La labor del día ahí puesta. El aroma a campo estaba por todos lados, el aire se tomaba a rebanadas como si fuera una sandía de Tamayo.

Regreso y ya es otra cosa. Ha pasado el tiempo y San Sebastián Tutla es otro y el mismo. Es el mismo porque ahí están sus calles, intactas, iguales, trazadas así por la voluntad de nuestros padres fundadores. Y ya no es así porque sus casas son ahora fortalezas, bien hechas, con ladrillo y lozas, cal y canto, con fachadas hermosas casi todas; con jardines floridos, con vida…

Y asisto a una Asamblea Informativa en la que la autoridad municipal convoca al pueblo para informar de lo que pasa y lo que ocurre. Se pide la participación de todos. Muchos acuden. Se informan problemas por solucionar y se pide la anuencia de la mayoría. Se discute. Se repudia. Se afirma. Se rechaza. Se debate. Se acusa. Se asume… Todo ahí, vivo, a todo color…

La autoridad asume su responsabilidad y obedece la decisión de la mayoría. Se solicita el voto de la comunidad, la mayoría vota, yo que me siento con derecho a participar porque ahí estoy niño-hombre, y soy el único que voto en contra. ¿Por qué? Tengo mis razones.

En ese momento, ante la comunidad toda, soy el hombre más solitario del mundo. Todos voltean a verme azorados, interrogantes; muchos se preguntan quién es este sujeto –yo-. Y yo mantengo mi dicho.

Soy, por un momento, el solitario en palacio. Y soy la oposición fraguada en la experiencia pero también el hombre que quiere lo mejor para todos y por tanto el más feliz de todos porque estuve ahí, fui parte del todo y ellos respetaron mi decisión. Es así en tierra de usos y costumbres. Por supuesto ganó la mayoría. La minoría –yo- me sentí en el lugar exacto.

Y siguió la discusión con otros temas. Graves y de delicada solución. Pero todos supieron comportarse, dialogar, discutir e incluso deslizar misiles disfrazados de respeto y buenos modos. De todo ahí, en una Asamblea digna del parlamento francés o del parlamento británico.

Al término se tomaron decisiones firmes y compromisos de gobierno municipal. Lo que sigue es cumplir a carta cabal con la decisión del pueblo. “Vox populi, vox Dei”. Y todos a su casa en un pueblo que es ejemplo de desarrollo social y en donde los jóvenes estudian y se hacen profesionistas de nivel plus.

Esto, por la decisión de nuestros padres que decidieron que los jóvenes estudiáramos. Y que hoy mismo los jóvenes estudien y se preparen y se hagan gente de bien, gente de trabajo, de honor y ética de vida sana. Ese es orgullo nuestro: muchos profesionistas para lo que usted guste y mande.

En otro momento la fiesta. El orgullo de ser y el orgullo de origen. Es una fiesta que ahora se repite cada año y que presenta lo mejor de la cocina local: “Feria del Higadito y la Espuma-2023”, dos platillos fuertes, dignos de las mejores mesas del mundo, puestos ahí, para el deleite de todos. Mujeres que se esmeran en prepararlos. Gente que se esmera en consumirlos. Todos felices. Todos contentos.

Un encuentro en el que está nuestro pasado y nuestro presente. En el que está el recuerdo de nuestros abuelos que nos enseñaron el trabajo, la disciplina, el cariño, el amor, la ternura y el abrazo permanente que nunca nos ha dejado.

Y escucho al abuelo José Guadalupe como un eco, debajo de aquel gran nogal de la calle Constitución, sentado en cuclillas, diciéndole al nieto: “Mira, esta es la a, esta es la e, esta es la i…” Un abecedario que está conmigo, todos los días de mi vida, porque es el alfa y el omega… Y es el látigo diario de toda mi vida.

Un lugar en el que nuestros padres fueron piedra de toque para la construcción de este imperio Sebastiano. Un lugar que recorro palmo a palmo, por sus rincones, solitario, a gusto, con el recuerdo de lo que fui, lo que es, lo que somos. Y camino por sus calles, con el corazón puesto en la mano.