Hojas de papel | Una abuelita de chocolate

Al principio, al conocerlo, le cayó mal. Era –decía ella- pendenciero, mujeriego, latoso, llegaba a la hora que quería a las filmaciones –lo que ella odiaba con odio orizabeño—y de plano comenzó a trabajar de mala gana; porque, ni modo, era así, y los contratos son los contratos…

Así que con Pedro Infante, que ya venía precedido de una fama considerable, hizo una primera película “Los tres García (1947), que dirigió Ismael Rodríguez, aterrorizado por el carácter de ella.

No era fácil. No era ‘moco de pavo’ aguantar sus desplantes, aunque en contraposición era buena actriz, absolutamente disciplinada, puntualísima, respetuosa de los tiempos, acudía con sus diálogos bien aprendidos, sabía moverse frente a las cámaras, sabía dar “pie” al siguiente actor, no robaba cámara… y todo eso que hace a un artista serio y disciplinado, pero su carácter… uhhh.

Cuenta el anecdotario, por ejemplo, que “(…) irrumpió una vez en el set para acercarse a la cabina y preguntar en voz muy alta: ´Oye, Labra, ¿cómo se apellida este pendejo? Los técnicos estaban paralizados de oír hablar así a la abuelita del cine nacional, pero ella insistió: ‘¿Cómo se llama esta telenovela?´ “Un rostro en el pasado”, fue la respuesta. “Será el rostro de [Eduardo Fajardo], ya que es el único pendejo que se ve en pantalla (...)”.

Así también era: dulce, tierna, amorosa y muy cariñosa, siempre adorable, dicharachera, bonachona, dolorosa, amargada, sulfurosa, gritona, cantarina, alegre, entrañable Sara García: “La abuelita del cine nacional”, “La abuelita de México” la más divertida, enérgica, temida y venerada.

Y con todo y eso, poco a poco Pedro Infante se la fue ganando; le hacía bromas casi infantiles; le apretaba los cachetes (hoy mejillas). Le decía “abuelita”, con cariño. Le llevaba flores. Y le cantaba: “Cariño que Dios me ha dado para quererlo; cariño que a mí me quiere sin interés…”. La canción emblema para cantar a las madres o a las abuelas mexicanas…

Pero también fue un himno entre ellos. Él le llevaba serenata a su balcón en la casa de la colonia Narvarte cada diez de mayo. Y ella le correspondía con gran cariño.

Él la procuraba de tiempo en tiempo porque habían hecho una buena amistad, y una buena mancuerna cinematográfica, entrañable aun, en donde ambos dejan ver ese cariño mutuo. Así se hicieron, además, “Dicen que soy mujeriego” (1949) de Roberto Rodríguez y “El inocente” (1956) de Rogelio A. González.

Y fue que en la primera película, la abuela querida de los tres García muere. Quién más sufre su fallecimiento es Luis Antonio (Pedro Infante) que borracho, lloroso, bajo la lluvia le canta esta canción en su tumba, para recordarla; para no olvidarla. Años después, el 21 de noviembre de 1980, cuando Sara muere, es la canción que Lucha Villa canta ante su tumba. Murió por pulmonía.

Emilio García Riera, uno de los grandes críticos de cine refiere: "Con puro en boca, bastón en mano y crucifijo en pecho y alma, es no solo el dios tutelar (...) es a la vez halagadora y tranquilizadora, la encarnación de la suprema autoridad en una anciana que lanza inapelables órdenes devotas ("¡primero está la misa!", grita a sus nietos), reparte bastonazos y admite la necesidad de violencia en los machos para hacer inocuos sus efectos. Es una abuela imprescindible. Una abuela en la que confluye el amor de la familia y sus decisiones son acatadas, respetadas".

Era Sara García Hidalgo. Una actriz emblema del cine mexicano. Quien dedicó su vida a la actuación, ya en cine, teatro, televisión, radio… Y es la abuelita eterna, la abuela interminable que lo mismo mostraba amoroso tormento como aconsejaba, como lloriqueaba por aquí o por allá ante el dolor por los hijos o los nietos. Ese era su papel histórico y permanente. Si. Pero no.

Así dicho, todo parece de papel celofán. Nada que ver. Su vida fue “un tormento sin cesar” según el lenguaje de sus propias películas:

Lo dicho: Sus padres eran españoles, de Andalucía. A su salida de su país vivieron un tiempo en La Habana, Cuba. Su padre, Isidoro García era arquitecto quien aceptó trabajar en México para la restauración de una catedral en Monterrey, México. Su madre fue Felipa Hidalgo. Antes de nacer Sara habían tenido otros diez hijos: todos fallecidos. Sólo ella pudo vivir.

Nació en Orizaba, Veracruz, el 8 de septiembre de 1895. Su padre murió cuando ella tenía cinco años y su madre, cuando tenía doce. Sus biógrafos lo dicen así:

“… En 1900 la tragedia apareció en la vida de los García Hidalgo. Una tormenta hizo que el río Santa Catarina (que separaba la casa de la familia del colegio de la niña) se desbordara y tumbara el puente que lo cruzaba.

“Hasta la noche los niños de la escuela pudieron regresar del otro lado del río. La angustia de don Isidoro por creer que perdería a su única hija hizo que sufriera un derrame cerebral días más tarde. Doña Felipa decidió viajar a la Ciudad de México para internar a su marido, pero éste murió poco tiempo después de llegar.

“En la capital, Sara fue inscrita en el colegio de las Vizcaínas. En 1905 doña Felipa murió y su hija quedó a cargo de la directora de la institución, Cecilia Mallet. Cuando salió de ahí trabajó como institutriz y maestra de dibujo. En realidad ella pensó dedicarse al magisterio…”, pero…

Le gustaba pasear por ahí y acudir a las filmaciones de películas de la empresa Azteca Films, que era de una ex alumna de las Vizcaínas y su amiga: Mimí Derva. Un día, en una de sus paseos el director Joaquín Coss la vio y la invitó a participar en una película. No habría pago. “En defensa propia”, 1917. Fue su primera película; la última, “Sexo vs. Sexo”, en 1980.

Fueron más de sesenta años de ser la actriz mexicana que cruzó la historia del cine mexicano desde el cine mudo, pasó por la época de oro del cine mexicano y hasta concluir con el cine novedoso para ella, ficheras y cine doble sentido: su legado: 164 películas; telenovelas, radionovelas, teatro…

Durante todos esos años fue abuela, madre, y protectora de actores como Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Emilio Tuero, Vicente Fernández, Marga López, María Félix, Dolores del Río… y un sinfín, aunque su identificación primera está al lado de tres actores principalísimos en su vida: Fernando Soler, Joaquín Pardavé y Pedro Infante.

Lo dijo así: "Me han visto tierna en “La gallina culeca”; llorosa en “Cuando los hijos se van”; dulce, como en “El baisano Jalil”; y enérgica y dominante, y al mismo tiempo cariñosa, en “Los tres García”. Me han visto muy viva y muy muerta", dijo al referirse a sus papeles como anciana.

Y de nuevo en anecdotario: En 1934 tenía que hacer una película. Asistió al “casting”, le dijeron que no porque tenía que hacer de abuela. Por tanto se quitó dientes del frente para aparentar vejez, junto con maquillaje y peluca asistió a ver al director: hizo “Mi abuelita pobre”. Alguien dice que en realidad tuvo una fuerte infección y le tuvieron que quitar esas piezas. No importa. En adelante siempre sería la abuelita eterna.

El 17 de octubre de 1940 por la noche actuaba en una obra de teatro. En ese momento le avisan que su única hija Fernanda Amada Mercedes, fruto de su fugaz matrimonio con Fernando Ibáñez (1917), acababa de morir por tifo. Su madre había muerto de lo mismo. Se quedó sola. Y nadamás el trabajo y la compañía de su amiga de la infancia, Rosario González, mitigaron la pena.

[Se divorció de Ibáñez por su infidelidad con una productora de teatro que le debía dinero a Sara. Al conocer el engaño, fue a ver a la amante de su esposo: “¡Mire usted, yo le permito que me robe a mi marido, pero mi sueldo y el trabajo no me lo roba! ¡Usted me paga ahora mismo lo que me debe o salgo a ese balcón y empiezo a gritar que usted es una puta!”]

Parece mentira, pero fue ella quien le dio tono a una época de la vida mexicana. Sobre todo en la posguerra, cuando el mundo se debatía entre el dolor y la búsqueda del olvido y la felicidad. Ahí estuvo Sara y muchos más, actores y actrices que, con su arte, nos dan lo mismo la reflexión y el llanto, como la carcajada, ni más, ni menos.

Los jóvenes hoy tienen poca asociación con ella y su obra. Pero está ahí y es historia. Y es parte de lo que dio solaz a una sociedad mexicana siempre atribulada, con memoria y olvido. Los jóvenes hoy conocen a Sara García más por su rostro en una marca de chocolate y… así nadamás.