Hojas de Papel Volando | Espionaje o esas tus miradas de fulgor extraño…

Nuestro hombre en La Habana (1958), obra del escritor inglés Graham Greene, ocurre en Cuba en los años cincuenta, en plena Guerra Fría y previo a la caída de Fulgencio Batista. Trata de un comerciante británico de “productos para el hogar” que se convierte de forma insospechada, y casi a su pesar, en espía.

Es un hombre de bajos ingresos que tiene que sostener a su caprichosa hija de diez y seis años y quien, también por un afán de lucro personal, se involucra en el engranaje del espionaje internacional británico. No es espía en realidad pero, por una confusión, las autoridades de su país así lo consideran.

Esto lo lleva a urdir una farsa que acaba por convertirse en una realidad siniestra. Maquinación. Tragedia. Mentiras. Luchas de poder. Sombras sobre sombras. Sus invenciones y la incapacidad del sistema internacional de espionaje quedan al descubierto. Nada es lo que parece. Todo es producto de la intriga en un mundo que sólo se entiende si mira a los otros por la cerradura.

Digamos que hay una fascinación muy generalizada en esto del espionaje internacional, o de espías, como se dice. Sobre todo porque el público penetra en un mundo subterráneo y obscuro en apariencia pero que sin embargo está a la vista, aquí o allá está esa “mirada de fulgor extraño” que escudriña en la vida de un país, de sus instituciones, su gobierno, sus acciones; en su gente y en la gente de a pie. O también –claro está- hay el espionaje industrial, aquel que se hace para obtener la información del quehacer de esa industria para robar patentes o modelos para armar.

Esto es: el espionaje ha sido un tema recurrente en el cine, el teatro y argumento de grandes autores, con enormes vetas de verdad y ficción. Estos escritores han descrito a personajes en condición extrema y situaciones que parecen inverosímiles pero que son en gran parte la verdad de un mecanismo internacional de seguridad nacional de unos países en detrimento de la seguridad nacional de otros.

Y lo dicho. Uno supone que todo al paso es normal, que todo alrededor nuestro es parte de la rutina cotidiana y que lo que se ve y se percibe es eso mismo, y nadamás. Pero a mucho de ello subyacen intereses de otros; subyace la encomienda malévola de mirar, de observar, de retener, de involucrarse, de anotar, anotar, anotar para trasladar los hechos de interés para su país o para su industria, en valor táctico e instrumento de uso para defensa o agravio.

Es como un enorme bosque nocturno, cuya obscuridad y silencio son intimidantes, la soledad avasalla, pero al mismo tiempo, al paso del hombre, en secreto, miles de ojos lo observan desde la maleza, desde los árboles o cualquier refugio. No está sólo. Pero están ahí esos ojos que todo lo ven y todo lo reservan.

Es una gama de personajes descritos con agudeza pero también con sumo cuidado: ‘El protagonista es el sastre Pendel, sellado por un pasado del que se avergüenza, pero sobre todo por su formación judía; el ambicioso agente secreto en busca del éxito y el enriquecimiento rápido; el espía burócrata que vive de sus especulaciones oficinescas y quien se aterra cuando debe salir a afrontar la realidad…;

‘… El magnate de los medios de comunicación, ansioso de poder, inescrupuloso y teorizador político delirante; la esposa puritana y alcohólica del sastre, y una galería numerosa de personajes secundarios llenos de vida propia pero también sujetos al azar de las circunstancias de las que forman parte bajo cuerdas’. Es El sastre de Panamá de John Le Carré (David John Moore Cornwell, escritor británico), el mismo autor de aquel novelón El espía que llegó del frío y quien reprodujo en el espionaje –o novela negra- la gama de valores y bajezas humanas más recónditas.

O como en El mexicano de Jack London: “Nadie conocía su historia... y los de la Junta los que menos de todos. Era su ‘colaborador misterioso’, su ‘gran patriota’, y a su manera trabajaba para la inmediata Revolución Mexicana con tanto ahínco como ellos. Tardaron en reconocerlo, pues a ninguno de los de la Junta les gustaba. El día en que apareció por primera vez en sus reducidas y atareadas oficinas, todos sospecharon que era un espía: uno de los agentes del servicio de Díaz…”.

Y así gran cantidad de películas y de autores de todo el planeta y en muchos años, los que han descrito un mundo oscuro que tiene todo de espionaje y nada de inteligencia, como se le quiere llamar de forma eufemística. Es la penetración de ojos ajenos a lo nuestro y a nuestra vida… Eso es… ¿Qué es el espionaje?

Según los teóricos, el espionaje es una acción secreta emprendida con el fin de obtener información acerca de un país, fundamentalmente en lo relativo a la capacidad defensiva y ofensiva. Al espionaje se le considera como un acto ilícito. Esto es así porque viola la norma de la no intervención en los asuntos internos de otro Estado de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.

Porque infringe el principio de la soberanía de las naciones, porque un Estado no es un actor igual a los otros, ya que su actuación no se restringe a los mismos términos legales de los demás Estados. El espionaje además pone en riesgo de transgresión a los Derechos Humanos. Entre ellos el de la libertad, ‘porque no se está libre mientras exista vigilancia de forma ilegítima e irrespetuosa’.

Y, el espionaje, viola el derecho a la privacidad y el derecho a la privacidad de información que incluye a los gobiernos, a sus operarios, a la sociedad civil. ‘El recurrir al espionaje como una práctica constante también infringe los principios éticos sobre los que se debe fundar toda sociedad’.

Y siguen los expertos: las técnicas comunes del espionaje han sido históricamente la infiltración y la penetración, en ambas es posible el uso del soborno y el chantaje:

La infiltración introduce agentes propios en las filas del contrario para obtención y suministro de datos; la penetración busca la colaboración consciente o inocente de un miembro de la organización o grupo contrario para que aporte datos e información confidencial.

Y todo aquello que aún existe también parece un cuento macabro del pasado, porque hoy las técnicas de infiltración y penetración que utilizan los sistemas de espionaje –nada de inteligencia-, se han sofisticado: se utilizan sistemas digitales para espiar desde los sistemas de cómputo, telefónicos o por vías satelitales al objeto de interés. Lo ven al detalle. Conocen sus movimientos. Sus intereses. Sus gustos. Sus costumbres. Sus paso a paso. Su vida y sus decisiones.

Lo mismo espían a instituciones o cuerpos de seguridad ya civiles o militares. Todo está en la lista de interés de los países en pugna.

Y todo esto viene al caso por el ruido que ha ocurrido luego de que se supo que México firmó en 2021 un acuerdo con el gobierno de Rusia: “El objetivo del acuerdo bilateral es ‘establecer y desarrollar una cooperación equitativa y mutuamente benéfica entre los Estados de las partes, en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre y la aplicación práctica del equipo espacial y de las tecnologías espaciales para fines pacíficos’.

“Instalar en México ‘estaciones terrenas’ para bajar señales rusas en territorio nacional del servicio Glonass (el GPS de los rusos) y al que se acusa para espionaje satelital. Del Glonass, según el gobierno mexicano, está pendiente hacer un acuerdo complementario, si se da.

Por supuesto, los estadounidenses pusieron el grito en el cielo y acusan espionaje en su contra desde territorio mexicano y su espacio aéreo. Aunque también es cierto que este país ha hecho de México un territorio minado. Un territorio en el que sus espías están detrás de cada piedra del camino.

¿Cuántos agentes ocultos hay? ¿Cuánto equipo sofisticado de búsqueda y espionaje existe aquí en México? ¿Qué nuevos modelos de introducción o penetración personal, digital o satelital están funcionando aquí o allá, en todo el planeta? El mundo entero es visto desde distintos espacios y lugares, con avidez insana. Y es ilegal. Siempre ilegal.

‘Esas sus miradas de fulgor extraño; esas sus sonrisas de color de rosa: Siempre les fascinan, aunque hacen daño…’