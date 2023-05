Hojas de papel volando | ¡Extra!.. ¡Extraaaaa! Las noticias, señor

Eran parte del panorama urbano. Estaban ahí en esa esquina, en cada esquina acordada, siempre temprano, invariablemente, cuando apenas comenzaba el amanecer, corren de un lado para otro entre vehículos durante el alto, se aproximan a las ventanillas y ofrecen, gritan la venta, gritan que están ahí y que llevan todo el mundo resumido en un periódico.

Corren de prisa hacia otra avenida mientras los carros que tienen el siga avanzan. No paran. No tienen fin. No se cansan -¿o sí?-; gritan la noticia buena o la noticia mala: “¡La extra… la extraaaaaa!”… “¡Matóla, violola y entubolaaaaa!”… “¡Las noticias, señor!”

Eran los voceadores, hombres y mujeres hechos y derechos, en todo el país, los que hacían malabares, los que se enjugaban el sudor por el movimiento interminable, los que poco a poco se desgañitaban por el permanente pregón del nombre del periódico, de la noticia, del detalle…

Pero también eran pequeños vendedores en edad escolar los que estaban ahí, al pie del cañón, en la venta de ese libro de papel en el que está la noticia del día, la de ocho, la del impacto, la de interés para quienes quieren abundar en el tema a través de la lectura que trasciende el tiempo y la circunstancia.

Hubo momentos de auge. Momentos en los que era el pan nuestro el diario-informativo. Eran los que, como aves, cantaban la noticia. Y hasta eran motivo de broma…: “Mamáaaaaa… porqué las vecinas andan diciendo que el voceador de la esquina es mi papáaaaaaa”…

Como también como cuando Heriberto Jara, durante las sesiones del Constituyente de 1917 al impulsar diversas reformas y la incorporación de garantías sociales en varios artículos de la Constitución, hizo alusión a los atentados a la libertad de expresión durante el gobierno golpista de Victoriano Huerta cuando se perseguía a editores, periodistas e, incluso, se metía a la cárcel a los voceadores de los diarios.

Ellos, los voceadores, han estado ahí, en las buenas y en las malas. En tiempos de calor, de frío, de vientos fuertes, pero sobre todo en tiempos de su enemiga acérrima: la lluvia, que mojaba sus periódicos y los cuales ellos tendrían que pagar como parte de su venta. Ellos empapados-sus periódicos empapados: su ganancia imposible. La tragedia.

Pero también la calle ha sido su espacio de vida, en libertad. Es su universo. Es su galaxia interminable. O lo fue… ya no tanto. Ya quedan muy pocos voceadores. En algún momento decidieron establecer puestos fijos de venta de los diarios y otros productos impresos de tal forma que los clientes acudieran a comprar los de su interés. En algunas ciudades de los estados de la República se crearon los “depósitos de diarios y revistas”.

Sin embargo la gente en sus vehículos seguía extrañando la venta directa, en su ventanilla, con su voceador preferido que a toda prisa entregaba el periódico o la revista, recibía el pago y de un delantal de lona con bolsas, que tenía amarrado a la cintura, sacaba las monedas que serían el cambio.

Todo a una velocidad vertiginosa. En un abrir y cerrar de ojos. El comprador feliz, el voceador feliz: la operación había sido provechosa para los dos. Mientras que en la esquina la gente se aproximaba –aun hoy- y con toda calma veía las portadas de los diarios muy bien colocados de tal forma que se pudieran leer las primeras planas y las portadas de revistas… ¡Los cuentos!:

“Los Supersabios”; “El Charrito de oro”; “José G. Cruz presenta a El Santo, el enmascarado de plata”; “La familia Burrón”; “Chanoc”; “Tawa”; “Superman”; “Batman”; “Marvila, la mujer maravilla”; “Lágrimas, risas y amor: María Isabel”; “La pequeña Lulú”… “Selecciones de Reader’s Digest”… “La Familia”… Tantas-tantas-tantas. Hoy ya no tantas. Han sido sustituidas por revistas “del corazón”, de espectáculos, de “chismes de la farándula”…

Unos se encargaban del voceo; otros al pie de puesto de periódicos y revistas: pero siempre fieles a su vocación de vendedores de diarios… En entrevista Manuel Ramos –voceador histórico- relató:

“…Los periódicos no tenían devolución. Entonces un voceador sacaba de la empresa 20 periódicos. Cuando terminaba regresaba corriendo y compraba 10 y así, para no quedarse con periódicos sin vender. Otra cosa, pero eso no me tocó vivir, es que el voceador compraba el periódico a un precio a las 5 de la mañana y, a medida que pasaba el día, como era más difícil venderlo, iba bajando al precio hasta que llegaba un momento en que la empresa se lo regalaba.”

Y desde su anecdotario refiere: “Nunca habrá un voceador que viva en Polanco o en El Pedregal; sigue siendo gente pobre. Es un trabajo de familia y, por lo tanto, las ganancias hay que dividirlas entre sus miembros, pero lo que ayuda mucho son las prestaciones sociales que ofrece la Unión como médicos, escuelas, entierros o préstamos.

Y: “Hemos pasado diferentes etapas de la pornografía, las cosas fueron cambiando y ésta se superó cuando salieron las revistas gay. Estábamos seguros que no se iban a vender y cuando vimos la cantidad que se vendían nos espantamos. Sí es cierto que estaban encerrados. No eran clóset los que se abrían, eran recámaras enteras. Tras esas revistas el Playboy quedó casi para sacerdotes.”

Aun hoy, en la Ciudad de México, voceadores –los pocos que quedan- y expendedores, comienzan a llegar a eso de las cuatro de la madrugada al centro de distribución de diarios impresos en el centro de la capital del país: Bucareli, Iturbide…

A esa hora, aun en tiempos templados, hace frío; pero más aún cuando es invierno y hay que aguantar vara para estar ahí y recibir las dotaciones acordadas. El chiste es tener las pacas listas y de ahí salir para sus centros de venta… Antes un buen atolito y un tamal o torta de tamal, para aguantar el inicio del día.

De ahí, en diáspora, salen hacia sus esquinas, hacia sus puntos de venta. Llevan la ilusión de la ganancia suprema, de la venta total y de llevar dinero a la casa para la salud, para el alimento, para solaz, para la familia: Todo ahí…

Y todo a partir de un producto que tiene que ver con una de las libertades más importantes consagradas en la Constitución mexicana: la liberta de expresión. La libertad de pensamiento.

Ellos son los pregoneros de esta libertad, de este derecho inalienable, de este pacto de justicia y de verdad. Son los juglares de un derecho que es la base de todos los derechos del hombre en sociedad, en comunidad, en democracia.

Y están organizados. Tienen una Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México que ya cumplió 100 años y la que está integrada por más de 20 mil familias, por lo que es el canal de distribución más importante de periódicos y revistas en el país

Según relata Luis Carriles, del diario “La Prensa”. “Los voceadores y expendedores de periódicos han sido particularmente afectados por la disminución en la circulación de los impresos, así como por la disminución en el número de lectores debido a las medidas de distanciamiento social.”

Las nuevas tecnologías. La disminución en la producción de periódicos en papel, de revistas, de productos informativos impresos, debido al incremento de lo digital, de los informativos electrónicos, pero sobre todo las redes sociales, ha propiciado una crisis en la venta del papel informativo.

Pero también es cierto que quienes quieren profundizar en la información. Conocerla al detalle y recuperar el testimonio y la huella informativa recurren a los impresos. Y no será la primera vez que se anuncia la desaparición de un medio por la llegada y el impacto de otros.

Sucedió cuando comenzaron a transmitir información a través de la radio; se presagió la desaparición de la prensa escrita; luego apareció la televisión y se presagió el fin de la radio; más tarde aparecieron los videos y el cine en casa y se presagió el fin del cine como sala, como tarde feliz… Y nada: los presagios son eso: presagios… Todos están ahí. Conviven.

Lo digital amenaza a la prensa escrita. ¿Por cuánto tiempo? Algo de tiempo. Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Pero la prensa escrita, como los libros, la radio, el cine, no desaparecerán porque son indispensables, porque el amor entre el lector y el papel y la tinta es imborrable y eterno.

Y porque simple y sencillamente el periódico no es bueno para hacer cucuruchos o envolver la carne, sino para eternizar nuestra presencia en el mundo y su circunstancia…

“¡Extraaaa… extraaaaa…!”-“Las noticias, señor”.