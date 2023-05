Hojas de papel volando | ¡Llegaron las aguas de mayo!

¿A poco no es sabroso eso de caminar o correr o refugiarse en el resquicio de una puerta en una calle lluviosa en donde “vi gente correr, y sí estabas tú…”; de la mano de quien más se ama, más se quiere, más se desea estar, mientras llueve de forma pertinaz?

Sí. Es bueno eso de estar con la ropa empapada y el alma empapada de todos esos sentimientos melosos-caramelosos. Y luego, ambos ir a casa, quitarse esa ropita y… y tomarse un cafecito… (Ejem).

Pues eso. La lluvia da para tanto. Es buena. Es indispensable. Trae vida o renueva la vida. No sólo a la vegetación o floresta, también a la del ser humano que necesita del líquido para subsistir y preservarse. Gracias a la lluvia hay alimentos, hay comida, hay tranquilidad social y económica.

Más de Hojas de Papel Volando: Las columnas de Joel Hernández Santiago

¿A poco no ha pensado que cada que come algo que viene del campo, digamos, alguna manzana, alguna naranja, algún jitomate, alguna jícama… cada uno de los frutos que nos da la naturaleza, no ha pensado que se pone en contacto con el suelo, la lluvia, el sol; que entra en contacto con la madre tierra y se come de tal manera, que se percibe la vida verdadera y sus raíces?

Y qué tal que es el agua de lluvia la que llena nuestros ríos, nuestros arroyos, nuestras lagunas, nuestras presas con su líquido salvador; ese que se acumula en los bosques y las selvas para dejarla penetrar en la tierra y formar corrientes subterráneas…

Esas corrientes subterráneas que luego son veneros de vida, porque no hay nada comparable a disfrutar un vaso colmado de esa agua fresca –inodora-incolora-insabora- cuando hay sed y la que para llegar en nuestros labios tuvo que cruzar tierras, llanuras, mares y convertirse en nubes que luego prodigan su caída en nuestra cara y nos transforman en seres humanos hechos de agua y luz.

Y, por supuesto, la naturaleza es pródiga y nos da tiempos para todo. Son las estaciones del año las que nos marcan tiempos y formas de vida.

Y es en el verano cuando todo mundo disfruta de la llegada de las lluvias, de los vientos húmedos, los cielos nublados-casi grises, y del cúmulo de productos naturales que nos hacen dibujar una sonrisa de satisfacción, de alegría, de felicidad.

… Pero sobre todo a los agricultores, a los labradores, a los campesinos, a los jornaleros les llena el corazón de contento por lo que significa para su vida, para su familia, para su entorno, para su preservación y subsistencia.

También es cierto: “todo con medida, nada con exceso”. Porque se da el caso de que hay lluvias que también hacen daño, sobre todo cuando son ciclónicas y caen en lugares insospechados y en zonas en donde se requiere su llegada pero no su enojo. Tláloc es generoso, pero a veces gruñón.

Los marineros sufren la lluvia en el mar (“San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol”)…; mientras tanto los pastores y los campesinos ruegan por su llegada; por las aguas de mayo.

No es una novedad que cada año, en temporada de lluvias, por ejemplo la Ciudad de México sufre inundaciones. Se anegan muchas calles y avenidas. El tránsito vehicular se hace más lento y los pisos húmedos del pavimento son muy peligrosos.

Las autoridades de la capital del país acusan que esto ocurre porque hay mucha basura acumulada en las alcantarillas. Pero no dicen que previo a que comiencen las lluvias deberían realizar un proceso de limpia para destrabar y limpiar esta ciudad que es “chinampa en un lago escondido”

Muchos hogares capitalinos sufren de humedad, goteras, caídas de partes de la construcción debido al exceso de agua que cae en sus techos o que se desborda por las calles arrastrando lo que encuentra a su paso: digamos que es la parte excepcional de las lluvias…

En esto, y aunque parezca que no, pues sí: las casas de la gente en las montañas lluviosas o en lugares de lluvias frecuentes, están mejor equipadas para aguantar la lluvia pertinaz o intensa, a pesar de sus techos de palma y paredes de adobe. Es cosa de salir y ver, por ejemplo las partes altas de la sierra oaxaqueña todos están dispuestos para la lluvia, para disfrutarla y celebrar sus frutos.

Pero, y aquí lo que me exige mi editora: ¿Qué es la lluvia?... Pues eso: Que según los libros, la lluvia (que proviene del latín pluvia) es un fenómeno atmosférico que se inicia con la condensación del vapor de agua, que forma gotas de agua, las cuales pasan a formar las nubes y cae al suelo.

Que el calor atmosférico origina el ascenso de las nubes y su enfriamiento, con lo cual crece el tamaño de las gotas de agua y su mayor peso las hace precipitarse hacia la superficie terrestre, dando origen así a la lluvia.

Según la definición oficial de la Organización Meteorológica Mundial, “la lluvia es la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor de 0.5 mm o de gotas menores, pero muy dispersas y depende de tres factores: la presión atmosférica, la temperatura y, especialmente, la humedad atmosférica El agua puede volver a la tierra, además, en forma de nieve o de granizo. Dependiendo de la superficie contra la que choque, el sonido que producirá será diferente".

Las gotas no tienen forma de lágrima (redondas por abajo y puntiagudas por arriba), como se suele pensar. Las gotas pequeñas son casi esféricas, mientras que las mayores están achatadas.

"Su tamaño oscila entre los 0.5 y los 6.35 mm, mientras que su velocidad de caída varía entre los 8 y los 32 km/h; dependiendo de su intensidad y volumen.

“La duración del evento de lluvia o tormenta varía ampliamente, oscilando entre unos pocos minutos a varios días, y hay diferentes tipos de intensidad: Por ejemplo: Aguacero tropical (lluvia moderada); Llovizna (débil); Chubasco (de poca duración y moderada); tormenta eléctrica (moderada acompañada de rayos y truenos); aguacero (torrencial de corta duración); manga de agua (tromba-intensa); ciclónica (muy intensa)… Lluvia ácida producto de la contaminación del aire con gases o materiales sólidos en suspensión.” Y así, varias y de distinta intensidad y duración.

Y es, junto con todo esto, que producen lo mismo alegría por su llegada como también es motivo de nostalgias, de tristezas, de soledades y de melancolía.

La lluvia está en la literatura; es un recurso simbólico y acompaña a grandes obras (“Ana Karenina”, Tolstoi; “Lejos del mundanal ruido”, Thomas Hardy; “El viejo y el mar”, Ernest Hemingway; “Dersú Uzalá”, Vladímir Arséniev; “Lo que queda del día”, Kazuo Ishiguro; “Chac Mool”, Carlos Fuentes y tantos, tantísimos más. Muchas-miles de obras literarias, como plásticas o musicales refieren a la lluvia como su leit motiv.

La lluvia es, en todo caso, un pretexto perfecto para la introspección y reflexionar cómo los días grises, lluviosos y fríos intervienen en el estado de ánimo y en la toma de decisiones de los personajes. La lluvia como intensidad. La lluvia y su caída como música inolvidable. De hecho los árabes inventaron las fuentes para reproducir el relajante sonido de la caída del agua.

Federico García Lorca lo dice así:

La lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñolencia resignada y amable, una música humilde se despierta con ella que hace vibrar el alma dormida del paisaje … La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde, o la ilusión inquieta de un mañana imposible con la inquietud cercana del color de la carne.

Y Jorge Luis Borges:

Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado.

“Uno puede encontrar tantos dolores cuando la lluvia está cayendo” (John Steinbeck); “Las gotas de lluvia hacen un agujero en la piedra, no por la violencia, sino por la constante caída (Lucrecio)… “Crecí en esta ciudad, mi poesía nació entre la colina y el río, tomó su voz de la lluvia y, como la madera, se empapó en los bosques" (Pablo Neruda).

En “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez (Capítulo 16):

Llovió cuatro años, once meses y dos días. Nadie podía dejar la casa, José Arcadio Segundo se pasaba el tiempo en el laboratorio platicando con Melquíades y absorto en los pergaminos. Aureliano Segundo esperaba que escampara para ir a casa de Petra (…) La noche en que José Arcadio Buendía murió en su habitación, en Macondo comenzó a caer del cielo una lluvia de flores amarillas.

"Como a las 11, se embarca Lupita, se va a embarcar en un buque de vapor; y yo quisiera formarle un chubasco, y detenerle su navegación…".