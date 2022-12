Hojas de Papel Volando | ¿No me da para mi navidá?

Ya están aquí diciembre y sus posadas: “Se va acercando ya también la Navidad…” –canta Javier Solís--. Esto es: ya estamos en pleno diciembre, el invierno acecha y el frío comienza a calar hasta los huesos en las zonas de México donde arrasan los vientos helados del norte.



Todo parece propicio para las fiestas que llegan y que se celebran cada año del 16 al 24 de diciembre: nueve días de regocijo y de luces de colores, de serpentinas, de brillantes focos de distinta tonalidad, música apropiada para recordar al que hace 2022 años nació en Belén, una ciudad hoy en Palestina y cuyo nombre deriva de Betania, de origen hebreo.

Ahí, en un pesebre, nació Jesús, el hijo de Dios, de acuerdo con la creencia de los católicos-apostólicos y romanos que son los que predominan en México.

Y es por eso que aquí la celebración adquiere una dimensión más profunda, con un mayor sentido de festividad pero también de reencuentro con el sentido teológico y humano del acontecimiento. O por lo menos así ha sido hace tiempo.

Es un humanismo histórico en el que hombres y mujeres recuperan para sí la filosofía del ‘amaos los unos a los otros’ y ‘perdona a los otros como tú quieres ser perdonado’… y así.

Digamos que esta filosofía subyace a las famosas posadas mexicanas y, sobre todo, a la noche del 24 que es Nochebuena y el 25 que es Navidad. Son estos días en los que a la mesa se acercan los seres queridos y amigos y cuates para disfrutar la convivencia y el festejo.

En el altiplano mexicano se celebra con los infaltables romeritos con mole que sabe a chocolate y con tortitas de camarón; el bacalao ‘a la vizcaína’, el pavo al horno y muchos otros manjares, los que se acompañan con ponche de frutas que son guayabas, cañas, tejocotes, manzanas, canela y un chorrito de tequila o mezcal, el que pone rojos los cachetes.

Por supuesto antes habrá que cantar las letanías haciendo el recorrido que según la creencia religiosa, hicieron José y María para llegar a un pesebre en el que ella daría a luz, rodeada de animalitos que no lo son tanto porque son enormes: un buey, un burro, borreguitos, patitos. Todos los cuales darían calor al recién nacido.

En México durante muchos años se acostumbraba la colocación de un “Nacimiento” que con figuras de barro o de yeso reproduce aquel momento y la forma como se imagina uno que fue aquello: sobre musgo se coloca el pesebre, los padres José y María (al niño Dios se le habrá de colocar la noche del 24 de diciembre), la estrella de Belén, los angelitos, los querubines, los borreguitos, el pastor, el riachuelo, las mujeres que cocinan frente a una fogata, el leñador y tantas figuras como la imaginación nos permite.

Mientras los asistentes al festejo se forman para la procesión. Los de adelante –en general dos niños- llevan el pesebre en las manos y atrás siguen los asistentes con una pequeña vela de color y entonan aquel “Eeeeen el nombre del cieeeeelo… ooooos pido posaaaada… pues no puede andaaaar, miiii espooosa amaaaaaaada…” Y así. Todo es puertas cerradas. Hasta que al final se abren para dar paso a los peregrinos y para comenzar la gran fiesta.

Enseguida se romperá la piñata que debe tener siete picos: que son los siete pecados capitales: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza, los que habrán de ser destruidos para que del interior de la vasija una vez rota, surjan las contrapartes a esos vicios humanos: la humildad, la caridad, la castidad, la gratitud, la templanza, la paciencia y la diligencia… bienaventuranzas y felicidad, expresadas en frutos y dulces.

Y así el comienzo de la fiesta que derivaba en cena, ingesta de ponche o “de lo que se tenga en casa, como un tequilita, un ron, un mezcalito… lo que usted considere”… Y luego un gran baile en donde todo mundo sacude la polilla a ritmo de cumbias o salsa o rock o grupera o…

Pero eso es así en lo que se supone la costumbre histórica. O era así de sencillo. Y sobre todo en las colonias de gente de trabajo, en vecindades, en casas con acceso a todos los amigos y en donde hay confianza entre todos.

En las casas de “los ricos fufurufos” se hace-hacía una gran cena con ricos platillos y luces y árbol de Navidad en donde hay esferitas-esferitas-esferotas, estrellas, estrellitas y asteroides… y bajo cuya sombra se colocan los regalos que habrán de abrirse la noche del 24 previo a la suculenta cena. Es cosa de tener y poder, porque en lugar de “sidra” hay champaña y whiskys para unos buenos “jaiboles” (high ball)… Y todo con alegría y buena convivencia…

Otros hogares no tienen todos esos menesteres y sólo el 24 de diciembre se las arreglan con lo que hay, un buen pollito rostizado, unas papitas de bolsa, un rico café y mucha alegría porque en ese momento la condición económica marca el tono pero no la intensidad del evento. Hay también casas o lugares en los que no hay ni para eso… pero de esto hablaremos luego.

En todo caso, se supone que estas fiestas tienen el sentido de la unidad y la hermandad. Un sentido religioso y humanista que poco a poco se pierde y da paso al avasallamiento comercial de la fiesta. Una fiesta que cada vez más se convierte en una pachanga sabrosa y simple y sencillamente porque es posada y es diciembre y sus jolgorios…

Los comerciantes hacen su agosto en diciembre y atosigan a todos para que se acuda a comprar-comprar-comprar… cualquier cosa, cualquier cháchara, cualquier detallín, o hasta un collar de esmeraldas si se tiene con qué presumir.

Pero eso: la fiesta lúdica de diciembre hecha a modo y forma de los comerciantes para que ganen a cambio de un detalle de felicidad, para cada uno y para todos. Son los mismos que han borrado aquel eslogan de “Regale afecto, no lo compre”. Siempre y cuando se tenga para hacer esa compra, de lo contrario nadamás queda el consuelo de mirar los aparadores –que ya no hay- o acudir a las tiendas para ver y ver y ver: “Muchos que van a la feria, miran y no compran nada…”

Por estos días, luego de más de dos años de pandemia y encierro, las cosas parecen distintas. Hay una especie de dejadez, de “bueno, ya llegó diciembre… y sigue enero… y febrero…”. Por supuesto los centros comerciales y los mercados están atestados de arreglos navideños, de flores de nochebuena que son de plástico, de figuritas alusivas a la bondad y la ternura del momento…

El espíritu navideño está en crisis. No sólo en México. No por falta de cariño. Las vicisitudes que hemos vivido han contraído ese espíritu en su esencia humana para dar paso a la parte más lúdica de estas fechas. Luego del encierro la gente surge hacia la calle a raudales-enfebrecida, porque quiere sentirse viva-vivita y coleando. Porque el encierro enseñó la vida también tiene luz, alegría y esperanza.

La esencia festiva y profunda en parte ha sido sustituida por eventos masivos en los que todos son uno y uno sólo desaparece en la multitud. Está bien: son todos uno: multitud festiva, aunque no estaría por demás volver la vista a lo esencial de estos días de diciembre.

Por supuesto también hay celebración en los hogares, en las villas, en las comunidades: la misa de gallo es regla en algunos pueblos de México, pero también la fiesta y la alegría y el convivio. Y en todos lados se reúne la familia para darse el abrazo fraterno y entonar el canto de la unidad familiar.

También hay que recordar ese espacio en el que poco o nada se puede presumir por estos días. Son lugares u hogares en los que no hay para celebraciones, aunque sí para la emoción del hecho mismo y la remembranza de lo que significa. Ese espacio de pobreza que es como aquel en el que nació un niño hace 2022 años en Belén.

No había platillos especiales, no había regalos, no había serpentinas, esferas, series de colores, vinos de los mejores, licores y baile: si había las ganas de que el mundo se entendiera en paz, en armonía y en el que las cosas no se disfrazaran para imaginar felicidad. Si había felicidad porque había nacido a quien se esperaba que redimiría al mundo y enseñaría que todos somos hermanos. O por lo menos así dice la teología del cristianismo.

“Acaba de una vez, de un solo golpe. Por qué quieres matarme poco a poco. Si va a llegar el día que me abandones, prefiero corazón que sea esta noche: diciembre me gustó pa’que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad…” Uhhhhhh.