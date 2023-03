Hojas de papel volando | ¿Qué fue de Bette Davis?

Llenaba la pantalla con su presencia. A su voz y sus gestos el público contenía la respiración. Era ella y la película… o la película necesitaba de ella para ser cine de excepción. Era ella, la más mala y malvada, pero al mismo tiempo la más dulce de esas pérfidas que en el cine han sido.

Era Bette Davis, la mujer de los ojos grandes, expresivos, insensatos, capaces de expresar desprecio como también amor incumplido o ensueño, dolor y humillación. Y uno la ve, todavía hoy, en esas películas que hoy se llaman “de culto” o “clásicas de la cinematografía mundial” y queda pasmado ante ese prodigio de actuación, de arte, de intensidad, de contención, de emoción y hondura.

Nos arrastra y nos incorpora a sus venas, a sus gestos, a sus movimientos, a su andar y mirar fijo a la cámara para retarla-para retarnos y para decirnos que en esto del arte de la actuación y del cine ella fue y es una reina. Tan sólo una mirada era suficiente, en la que es toda ella y es todos nosotros.

Si. Hay muchas muy buenas actrices en todo el mundo. Las ha habido. Las hay a raudales. Con enorme talento. Con inteligencia. Con belleza. Con ingenio. Ya malvadas, o simpáticas, o en extremo ardorosas o sutiles. Por ejemplo Greta Garbo, la sueca que fue “Ninotchka” y “La reina Cristina”;

Ingrid Bergman en aquel Bar de Rick en “Casablanca” (1942) o Irene Papas, la griega mujer viuda y lapidada en “Zorba, el griego” de Michel Cocoyannis en 1964; o Jean Moreau, la francesa inaudita de la Nouvelle Vague francés y que en “Los amantes”, dejó pasmado al espectador en 1958, dirigida por Louis Malle.

Jane Fonda en “Julia” (1977) dirigida por Fred Zinnemann o la mismísima Vanessa Redgrave, la actriz inglesa que por esta misma película ganó el Oscar como mejor actriz de reparto y cuya trayectoria en la actuación es impecable. Ana Magnani, la mujer que es Roma; Sophia Loren en “Dos mujeres” o Meryl Streep en “La decisión de Sophia” o Katharine Hepburn en “¿Adivina quién viene esta noche?”… Tantas más.

Por supuesto en México también tenemos de qué presumir: grandes actrices han ocupado la pantalla a todo lo ancho y todo lo alto: María Félix –mala actriz, pero enorme presencia- es uno de los íconos de actriz mexicana; Dolores del Río; María Rojo; Katy Jurado… Las hubo en la Época de oro del cine mexicano, las hay, hoy mismo, en un cine nacional que intenta recuperarse del olvido, que lucha contra viento y marea a pesar de los menosprecios oficiales…

Bette Davis es una de las grandes actrices en la historia del cine mundial. ¿La mejor? Si. Pero no la única. Construyó su imagen de mujer intensa, magna en sus interpretaciones únicas e irrepetibles, en las que prodigaba actuación, emoción, pasión, locura, felicidad incontenible como también dolor insufrible: todo era ella en un solo guiño, en un solo movimiento de su pequeño cuerpo (1.60 mts).

El camino fue fácil.

Ruth Elizabeth Davis nació el 5 de abril de 1908 en Lowell, Massachusetts (EUA). Hija del abogado Harlow Davis y de Ruth Favor Davis.

La pareja que se divorció cuando la niña tenía ocho años; ella y su hermana Barbara quedaron en custodia de su madre, quien comenzó a trabajar como fotógrafa tras la separación matrimonial, y quien luego sería un permanente dolor de cabeza para la actriz, así como su hermana, que cada vez le exigían más y más responsabilidades económicas como de sobrevivencia sin complicaciones.

Primero quiso ser bailarina, aunque luego se decantó por la actuación y, por lo mismo acudió a estudiar arte dramático a la Escuela de Interpretación de John Murray Anderson. Tenía que hacerlo bien y trabajar pronto: su madre le urgía para obtener recursos pronto.

En 1928 comenzó a actuar con la compañía teatral de George Cukor en Rochester. Al director no le gustó cómo lo hacía y la despidió. Un año después debutó en Broadway con gran éxito en la obra “Broken Dishes” (Los platos rotos). Gracias a esta actuación consiguió que los estudios Universal le hicieran prueba de cámara, pero en un primer intento no lo consiguió.

No era hermosa en el sentido hollywoodense de la estética femenina; era bajita de estatura; su voz era profunda y acaso raposa; sus ojos les parecían demasiado grandes y saltones –decían-. No era nada sexy, dijeron. Con todo, debutó en su primera película: “Mala hermana” (1931). No pasó nada. Siguió con una serie de películas de poca monta.

Cansada de que la remitieran a películas de segundo nivel, dejó los estudios Columbia, en los que ya estaba, para pasar a la Warner. Ahí hizo “La oculta providencia” (1932): Nada. La Warner, que no tenía trabajo para ella la prestó a los estudios RKO para hacer un papel junto a Leslie Howard en “Cautivo Del Deseo” (1934).

… Una obra maestra basada en una novela de William Somerset Maugham. Y fue a partir de esta película como construyó lo que sería para siempre su carácter como actriz: mujer fuerte, malvada, de sentimientos ruines y, sobre todo, gran vigor dramático. En adelante comenzaría a hacer gran cine: “Peligrosa” (1935), drama con el que consiguió su primer Oscar a la mejor actriz al interpretar a una alcohólica.

Muchas películas de enorme calado fueron en adelante las obras de Bette Davis. Pero también se hizo fama de conflictiva en la vida real. Era inaguantable para muchos. Le hacía la vida de cuadritos a sus compañeros de actuación que la tenían que tolerar. Berrinchuda. Caprichosa. Enojona. Y gran actriz.

Los productores se quejaban de sus caprichos. Exigía-exigía-exigía. Peleada con la Warner por no darle papeles de relevancia “a su nivel” huyó a Inglaterra. Hizo frente a una demanda que perdió y tuvo que regresar a Hollywood “bajo mis condiciones”, dijo.

Y se encontró de pronto con el gran papel: “Jezabel” que podría considerarse una película grandiosa que ya presagiaba “Lo que el viento se llevó”, ambos dramas sureños en EUA y enmarcados en las luchas políticas y Guerra de secesión. Ganó su segundo Oscar.

Luego vino una etapa yerma. Un periodo con poco trabajo, con películas de mala calidad, con dificultades de índole diversa. Matrimonios frustrados. Malquerida. Traicionada por su propia hija en una biografía en la que la acusaba de alcohólica y mala madre…

Las cosas cambiaron con una película que nadie puede dejar de ver: “All about Eve” (1950. “La Malvada” o “Eva al desnudo”). Trabajó a las órdenes de Joseph L. Mankiewicz en una joya que volvió a poner a la actriz en primer plano por su excelente interpretación como Margo Channing. Una estrella del teatro en decadencia.

Y luego de nuevo el vacío, a pesar de todo. En 1962 Bette tenía 54 años.- Había ganado dos Oscar y once nominaciones al Oscar. Muchos premios nacionales e internacionales. Reconocimientos a granel.

Aun así mandó a publicar aquel anuncio en la revista Hollywood Reporter: “Madre de tres hijos de 10, 11 y 15 años, divorciada. Estadounidense. Treinta años de experiencia como actriz de cine. Conservo movilidad; más amable de lo que dicen. Se ofrece para trabajo estable en Hollywood (experiencia en Broadway). Bette Davis, att. Martin Baum, G.A.C. Referencias bajo pedido”.

Tenía fuerzas para hacer otra de sus grandes interpretaciones al lado de su enemiga personal: Joan Crawford. Una obra de arte que se llama “¿Qué fue de Baby Jane?', una película de terror en la que despliega toda su experiencia y sabor actoral como una vieja y decrépita ex estrella y su hermana así mismo atormentada.

Lo que siguió fue cosa de la edad, el cansancio, la decepción, el permanente desamor… Ya poco había que hacer e hizo poco. Pero lo que dejó hecho es parte de las joyas de la cinematografía mundial. Su filmografía está resguardada en el Registro Nacional de Cine de EUA como obras de arte.

Bette Davis murió en París el 6 de octubre de 1989. Tenía 81 años de edad.

Y dijo:

“Si un hombre da su opinión es un hombre. Si una mujer lo hace, es una zorra.”; “Nunca hubiese deseado ser un hombre. Siempre me sentí como la mujer que deseaba ser. Quiero sentirme realizada de manera personal y profesional como la mujer que soy. Algunos podrían decir que tengo envidia de los penes, pero la verdad es que lo único que siento por ellos es admiración.”

“He sido intransigente, picante, intratable, monomaníaca, carente de tacto alguno, volátil y muchas veces incluso desagradable... Creo que abarco más facetas que la vida misma”.