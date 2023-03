Hojas de papel volando | Que seas feliz, feliz, feliz…

Pasamos la vida devanándonos el seso para saber qué es la felicidad; para buscarla; para encontrarla; para contar con ella y decir que al final de cuentas vale la pena vivir, porque “lo bailado y lo cantado nadie nos lo quita”

O, en muchas ocasiones la hemos tenido y no nos dimos cuenta de que fuimos felices, sino hasta ya pasado el tiempo, cuando la madurez ha cernido lo ocurrido y aquello que disfrutamos entonces, y poder decir luego: “Lindo haberlo vivido, para poderlo contar”.

Es la espera diaria: Desde el momento en que despertamos y hasta que, por la noche, luego de una larga jornada de trabajo o simple y sencillamente de estar, pensamos en ser felices, como aspiración permanente, como sueño dorado, como si la luna fuera de queso y nos diera una rebanada.

Es así minuto a minuto, segundo a segundo: ser feliz es un motivo de vida, es el ‘largo y sinuoso camino’ y es una meta. Ser feliz es encontrarnos en ese espacio en el que nada ni nadie nos hace daño, nada nos duele ni en el alma ni en el cuerpo, nada nos afecta más allá de las responsabilidades que nos son propias como individuo y como parte de una sociedad…

Y se quiere ser feliz para estar en paz con uno mismo y con los demás; para sentir que vibramos como la piel que recién sale del mar al sol pleno. Porque hacemos lo que más nos gusta hacer. Porque nos sentimos realizados y triunfantes en lo que hacemos. Porque participamos en cosas que harán felices a otros. Porque amamos a quien amamos y nos aman. Porque podemos mojar nuestra concha en chocolate y la disfrutamos como si fuera la primera vez en la vida.

Para ser feliz no se requieren joyas, grandes carros, grandes restaurantes o lugares asombrosos en dónde pasear y regocijarse. No. La felicidad no está en el tenerlo todo y más. (O diría María Félix “el dinero no da la felicidad, pero ¡ah! cómo quita los nervios”) a lo mejor con un poco de gracia y otra cosita se puede ser feliz, muy feliz, intensamente feliz, interminablemente feliz: con una mirada de fulgor extraño…, ese roce de manos, esa respiración cercana.

O está en “Del verano, roja y fría carcajada, rebanada de sandía”… o en el “Tierno sauz, casi oro, casi ámbar, casi luz…” que escriturara José Juan Tablada.

¿En dónde está la felicidad? ¿En qué punto exacto de nuestras vidas está o estuvo la felicidad? ¿Es la felicidad la mirada de ese niño que ve con azoro el despertar de su vida a la luz del sol y los colores mil con que se viste su algodón de azúcar? ¿Está la felicidad al escuchar esa rola maravillosa de un rock tan intenso que nos transporta al interior de nosotros y nos conecta con el mundo?...

¿Qué es la felicidad, a fin de cuentas? La respuesta es tan subjetiva como individuos habemos. Lo que a unos hace felices, a otros no; lo que a unos satisface a otros deja insatisfechos; lo que es bueno para unos es malo para otros.

‘Comer lo que nos gusta, tener familia, relacionarnos de forma positiva con la gente que nos rodea, son algunos elementos de los muchos que contribuyen a lograr ese estado grato de satisfacción.’

“La felicidad no es un ente que se deba perseguir insistentemente, sino un estado asociado a una emoción positiva --según la psicología--; para muchos filósofos constituye el fin último del ser humano, relacionado más con una forma de caminar por la vida, que con el lugar al cual se llega. Por ello, su búsqueda obsesiva conduce a la frustración, pues al obsesionarnos con ella, parece que se vuelve inalcanzable.”

O acaso la felicidad puede estar en el beso que dimos por primera vez, con ojos cerrados y conteniendo la respiración en tanto que el corazón late como burro sin mecate. O en aquel momento en el que corríamos bajo la lluvia para encontrar resguardo, encontrarlo y poder ver cómo esa maravilla de la naturaleza toca la tierra y nos llena de vida…

Algunos dicen que para conseguir esa felicidad primero hay que traspasar pesares. Las famosas piedras del camino. Y que eso enriquece y da valor aún mayor a la felicidad cuando la alcanzamos y cuando nos envuelve y nos dice que, después de todo, ahí nos estaba esperando.

Aunque también los hay que nacen felices, crecen felices y son felices por siempre y para siempre. El famoso “muchacho alegre”, que “se amanece cantando y con su botella de vino”. Seguro que sí. Ese es un privilegio excepcional y merece registro en Ripley. Porque lo que es cierto es que la felicidad no está por ahí envuelta en celofán, como regalo.

Y todo esto de la felicidad, el si es o no es, si está o no está, si la conseguimos o no, si somos felices como un cascabel o somos aún más felices como un globo de Cantoya, viene al caso porque:

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó en su resolución 66/281 de 2012 que el 20 de marzo de cada año se celebre el Día Internacional de la Felicidad ‘para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno.’

El decreto tiene que ver con la inclusión de satisfactores en las políticas públicas de gobierno para propiciar la felicidad a través del bienestar económico, político, social y cultural de todo individuo y toda sociedad.

Digamos que tiene que ver con un asunto pragmático en el que habrá de reconocerse que mientras la gente no tenga todo cumplido en sus satisfactores tangibles de vida, la felicidad estará ausente tanto en lo individual como en lo colectivo.

Pero también hay otros aspectos de la felicidad que van a la par de estos satisfactores inmediatos. La felicidad trascendente. La que es un estado emocional en el que la euforia, la locura feliz, la alegría, la sonrisa, el amor cumplido, ‘la dicha inicua de perder el tiempo’ o el trabajo sabio y satisfactorio que nos da razón de ser y vivir: también son felicidad.

Y ya con los pies en la tierra: México es el segundo país con mayor felicidad del mundo y el sexto más optimista, según reveló una encuesta realizada por BRAIN en colaboración con Gallup International Association y publicada en enero de 2023.

“El 22% de los mexicanos declaró ser muy feliz, mientras que 47% dijo que era feliz. En contraste, solo 4% aseguró ser infeliz y 26% afirmó que no entraba en ninguna de las dos categorías”.

O sea. Somos un país en el que, a pesar de los pesares los mexicanos somos felices. Una felicidad que proviene del ser mismo, de la personalidad y la cultura de los individuos como de sus comunidades y la sociedad en general. Y sí, sufrimos las de Caín para sobrevivir y “tener lo que se necesita”. Pero de todos modos cantamos a los cuatro vientos: “que no soy nada, que no soy nada, que nada valgo sin tu querer mujer…”

La felicidad, ha dicho el doctor Hugo Sánchez, investigador en la UNAM-sicología, “es la sensación de creer y tener esperanza en el futuro, en que las “cosas” estarán bien, sentirse con ánimos y en una situación en la cual parece que las relaciones marchan de manera positiva.

Y ya en el sentido más emotivo y emocional, Gabriel García Márquez, reflexionaba: “La felicidad no es como dicen, que solo dura un instante y no se sabe que se tuvo sino cuando se acabó. La verdad es que dura mientras dure el amor. Porque con amor, hasta morirse es bueno.

“Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa… Puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para una persona tú eres el mundo… No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad.”

Jean Paul Sartre dejó claro que para él la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. En tanto que para Nietzsche “la felicidad acompaña, la felicidad no mueve.

Y tanto más que se dice de la felicidad, de ser feliz, de cantar y gritar de alegría, o contenerla porque es nuestra y nada más que nuestra… Pero también hay que estar alertas. Porque –lo dicho- con frecuencia la felicidad la hemos tenido y se nos fue como agua entre los dedos…

Y también hay que estar avispas porque a veces la felicidad dura eternidades, como un abrir y cerrar de ojos durante un amanecer en Oaxaca; como el tronido del dedo anular con el pulgar; o como dura el suspiro inolvidable cuando hacemos el amor… Eso es. ¡Felicidades!