Hojas de papel volando | Shakespeare… ¿ser o no ser?

Hay muchas leyendas tejidas durante siglos en torno a uno de los escritores más importantes de la literatura mundial –hoy y entonces-.

Que si de veras existió, o no. Que si es un seudónimo de algún escritor-escritores o escritoras de la época, quienes no querían dar a conocer su nombre. Que si era una mujer la que realmente escribió la obra. Que pudieron ser varios escritores ya que hay un tono de bisexualidad, sobre todo en los poemas. Que no hay evidencias –correspondencia- de Shakespeare ni testimonios de otra naturaleza fuera de la obra poética y dramática… Tanto más…

Lo cierto es que alguien tuvo que haber escrito una de las obras máximas de las letras mundiales, no sólo por su grandeza literaria, como por su intensidad, su emotividad, su conocimiento del alma del hombre y sus contradicciones: los celos, la ambición, el despecho, la avaricia, el poder, la felicidad, el amor excelso y el amor enfermizo…: toda la gama que hace al factor humano… a la condición humana.

En todo caso sí existió William Shakespeare. Hay evidencias claras de que sí, que sí y sí. Está su acta de nacimiento y algunas huellas de su paso viviente por el mundo; de su matrimonio y de sus hijos –tres- Y todo eso que los seres humanos dejamos al paso para garantizar nuestra existencia.

Y ahí está esa obra literaria que nos abre puertas y ventanas a la vida y al ser o no ser. Porque a fin de cuentas ese es el gran debate tanto interno como externo para el ser humano en colectivo como individual…

… Como cuando día a día se encierra uno en su habitación y de frente al espejo se pregunta si realmente es ese que está ahí o no, si es cierto que existe o es sólo una ilusión… Si sufrir o ser felices es la esencia de la vida humana… Él escribió:

“A veces en desgracia, ante el oro y los hombres, lloro mi soledad y mi triste abandono y turbo el sordo cielo, con mi estéril lamento y viéndome a mí mismo, maldigo mi destino.

“Envidio al semejante más rico de esperanzas y sus bellas facciones y sus buenos amigos. Envidio a este el talento y al otro su poder y con lo que más gozo, no me siento contento.

“Ante estos pensamientos yo mismo me desprecio. Felizmente te evoco y entonces mi natura, como la alondra al alba, cantando toma altura, para entonar sus himnos a las puertas del Cielo. Me da sólo evocarte, dulce amor, tal riqueza, que entonces, ya no cambio, mi estado por un reino.”

Antes que dramaturgo fue poeta. Y un enorme poeta. Tan sólo por su poesía ya habría pasado a los anales de los grandes poetas ingleses. Como ejemplo, de él se conocen 154 sonetos, uno de los primeros fue en 1593: “Venus y Adonis” que inmediato fue reconocido como un gran poema, así como también “La violación de Lucrecia” en 1594 y una compilación de Sonetos en 1609, de temática amorosa.

A Shakespeare se le vino el mundo encima cuando tuvo que trabajar desde muy pequeño porque su padre (John Shakespeare), empresario, había fracasado en la fabricación de guantes en la que había invertido prácticamente todo su capital con la esperanza jugosas ganancias. Su madre (Mary Arden, católica) fue heredera de una fortuna que pronto se agotó. Por tanto, el niño William y sus hermanos, tendrían que agenciarse recursos para la subsistencia familiar.

Poco se sabe de su infancia. Acaso que pudo haber estudiado en la Grammar School de su localidad natal, Stratford upon Avon, Reino Unido, 1564; según el dramaturgo Ben Jonson, compañero suyo, William aprendió “poco latín y menos griego”. Parece ser que abandonó la escuela a temprana edad debido a las dificultades económicas de su papá.

Fue aprendiz de todo, incluso de carnicero, aunque pronto –ya en Londres- encontró camino como ayudante en un teatro.

Al poco tiempo se sabe que comenzó como actor de las puestas en escena de obras locales que es quizá el momento en el que decide escribir para teatro, sabedor de que los escenarios son voraces y exigen obras cada día nuevas y novedosas. Trabajo para la compañía Chaberlain's Men, más tarde conocida como King's Men, propietaria de dos teatros, The Globe y Blackfriars.

Cuando tenía 18 años se casó con Anne Hathaway, una joven ocho años mayor que él. Tuvieron una hija que se llamó Susanna. Poco tiempo después llegaron los mellizos Judith y Hamnet.

Así que antes de 1600 fueron apareciendo algunas de sus comedias y algunos de sus dramas relativos a la historia de Inglaterra.

Es característico de este primer periodo la fantasía y el sentido poético de sus comedias como “El sueño de una noche de verano” en el que ya se encuentra cernido el enorme dominio del autor en la versificación, lo que permite distinguir a los personajes por el modo de hablar, además de utilizar un lenguaje de una naturalidad casi coloquial.

Ya en 1600, publica sus grandes tragedias. Los grandes temas aparecen en esta etapa con los conceptos más ambiciosos. Aparece el mundo realista y el profundo tratamiento psicológico del personaje, que induce al espectador a identificarse con él.

“Hamlet” refleja la incapacidad de acción ante el dilema moral entre venganza y perdón; “Otelo”, la crueldad gratuita de los celos; y “Macbeth”, la cruel tentación del poder. En “Antonio y Cleopatra” está la pasión enloquecida entre el general romano y la reina egipcia.

“Ser o no ser, esa es la cuestión: si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir: dormir, nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los mil ataques naturales herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir: dormir, tal vez soñar”

Para 1608, aparece una etapa novedosa: la tragicomedia. Con frecuencia con final feliz: “Pericles” y su última obra: “La tempestad”, con cuyo estreno en 1611 puso fin a su obra.}

En total se conocen de él catorce comedias, diez tragedias y diez dramas históricos, es un exquisito compendio de los sentimientos, el dolor y las ambiciones del alma humana.

William Shakespeare murió en Stratford-upon-Avon, el mismo lugar donde nació, el 23 de abril de 1616 del calendario juliano, vigente en la época, y el 3 de mayo, según el calendario gregoriano.

Pocos como William Shakespeare tuvieron el enorme genio y talento y pasión para entregarnos obras que nos muestran al ser humano descarnado, sin maquillajes o engaños. El mismísimo ser humano y sus pasiones y emociones que permanecen vigentes día a día, en todos nosotros y en todos quienes nos sigan.

“Aquel que es realmente tu amigo acudirá en tu ayuda cuando la necesites. Si estás triste, llorará; si estás en vela, no podrá dormir. De cada pena del corazón compartirá contigo la carga. Estas son señales ciertas para distinguir al amigo fiel del enemigo adulador (…) ¡Oh, qué hermosa apariencia tiene la falsedad! Estamos hechos de la misma materia que los sueños. Nuestro pequeño mundo está rodeado de sueños.”