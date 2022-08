Hojas de papel volando | Toma el llavero, abuelito…

“Vamos a ver… ¿qué dice aquí?... no… así mira… piénsalo con cuidado… eso es… ¿ya ves que sí puedes?… mmmm… vamos a comenzar de nuevo, un ratito más y luego jugamos… ¿o ya quieres jugar?... pues vamos a jugar… ¿a qué quieres jugar? pero si no te comes esa fruta no salimos al parque, anda… y ahí te compro un dulce y caminamos, nadamás no te me sueltes de la mano…”

Todos tenemos abuelos, estén aquí o no. Pero por supuesto cuando están aquí y conviven con nosotros nos convierten en sus aliados, compañeros, cómplices; en sus corazones y en sus “terrones de azúcar”.

Los mismos que –abuelo y abuela-- cuando nos reciben abren los brazos de par en par y nos levantan en vilo y nos dan vueltas y se sienten felices de que les correspondamos con risas y apapachos, porque adivinamos que tienen canas de plata y corazón de oro, eso son nuestros abuelos.

Los abuelos y las abuelas lo saben y se miran en sus nietos. Se encuentran de nueva cuenta en sus ojos, en sus sonrisas, en su forma de caminar, de mirar, de gritar, de correr, de hacer berrinches, de consolarse con una caricia. En los nietos están los abuelos que nunca se irán de aquí, aunque se vayan… “es que ya no está tu abuelo pero… ¿sabes?, sí está; nada más que se hizo invisible”.

En sus nietos y nietas está su propia trascendencia, su infinitud y el sin fin de su permanencia en la tierra. Los nietos y nietas llevan en su sangre la de los abuelos. Para los nietos es todo el amor que tienen a raudales y que por razones de trabajo, ocupación o razones distintas, no entregaron a los hijos; ocupados como estaban en trabajar, en educarlos, en hacerlos hombres o mujeres de bien, para la vida, para el trabajo, para la razón, para lo justo, para lo igual, el respeto y la gratitud…

Hay abuelos que lo son aunque no tengan nietos. Lo son por edad y lo son porque el tiempo los ha hecho merecer el encargo; por su sabiduría y porque mantienen esa carga de amor y solidaridad en esos nietos que subsisten dentro de ellos y que se expresan en todos los nietos de la tierra.

El abuelo y la abuela adquieren distintas responsabilidades con sus nietos. La primera de ellas es prodigar querencia. Y no es que se lo imponga como regla o como responsabilidad obligada; nace en sí mismo. Nace en el primer momento que tiene en sus brazos al recién nacido, hijo de su hijo o hija. Nace cuando ese pedacito de ser humano comienza a dar sus primeros pasos; cuando escucha sus balbuceos y cuando de pronto, luego de aprender a decir “mamá” o “papá” reza: “nono”… “abuelo”…”papá…”

Los pequeños identifican a los abuelos-abuelas, de distinta forma: tata, abu, abue, abuelito, nono, neno, papito, papá (nombre del abuelo), entre otros, para el caso del abuelo, y para la abuela yaya, nana, nona, abue, abuelita, güeli, abu, nena, licha, tita, mamita, mimi, mamá… tantos.

En todo caso el abuelo-la abuela aprenden que así como tienen mucho que dar a los nietos, ellos también reciben mucho de ellos.

Se dice que a la llegada de los primeros nietos los abuelos descubren lo que es el amor renovado. Es un vínculo que va más allá del legado de la sangre, “es la unión entre dos generaciones que dejará huella emocional permanente”. Y es que no hay nada más emotivo que “ser nieto”, y después, “ser abuelo”.

Y fuera de poética, los abuelos son parte importante de la conformación familiar. A veces queriendo o no queriendo, con frecuencia tienen que hacerse responsables de los nietos, sobre todo cuando los padres tienen que trabajar, o cuando se ausentan, o cuando han fallecido. Los abuelos siempre están ahí –o casi siempre-- para dar cauce al crecimiento y formación de los nietos.

También, con frecuencia los padres abusan de la condición de los abuelos y les hacen responsables de los nietos en tiempo, en gastos u atenciones. “Hacen concha” y olvidan que los abuelos –ellas y ellos—tienen derecho a su propia vida, a su tiempo, a su intimidad, a su libertad y quieren vivir su propio espacio y dimensión.

O el caso de los abuelos que absorben a los nietos para sí e intentan sustituir a los padres y contradicen lo que los padres quieren para sus hijos o hijas. Se asumen como el patriarca familiar sin la responsabilidad de manutención, educación, formación y ética.

Y sin embargo, la regla general es la de la armonía familiar. El abuelo o la abuela son el ejemplo a seguir por padres y nietos. Son el camino recorrido por el que intentan que todos ellos eviten errores o distorsionen la ruta.

Ahí están, como entonces… No se han ido. Él, José Guadalupe –Lupe-; ella Daría: abuelos amados. Él con el nieto a un lado siempre. Para todos lados. Orgulloso. Dos como uno. Al campo por las mañanas, a la lectura por la tarde a la sombra generosa de aquel nogal.

Mientras madre y abuela hacen sus menesteres, el abuelo lee punto por punto su periódico, en voz alta; el nieto en cuclillas, a sus apenas cuatro o cinco años, absorto lo escucha. Abuelo recalcando ideas. Nieto tratando de entender y pregunta-pregunta-pregunta. Abuelo paciente y cariñoso repite y muestra las palabras. Nieto aprende una a una las letras y ya comprende lo que le lee. Los dos de tarde en tarde están ahí, como foto fija, como ilusión, como cadena que no se rompe. Que no se rompió entonces y no se rompe ahora.

Hay abuelos y abuelas jóvenes aun. Lo son porque están en la plenitud de su vida y, sin llegar a la vejez, han tenido el privilegio de tener en sus brazos a sus nietas. Y son –él y ella- abuelos vigorosos y pródigos. Generosos. Amorosos. Plenos de ilusión y de necesidad de las ‘niñas de sus ojos’. Y son correspondidos. Serán siempre correspondidos, a buen tiempo.

Hay distintas formas de ser abuelo o abuela en tanto la edad. Se puede ser abuelo o abuela de muchas maneras y con diferentes grados de implicación con los nietos. No es lo mismo ser abuelo antes de los sesenta años, o a los 65 años, que serlo a los 70 o más. Serlo sin ningún tipo de enfermedad ni limitación a tenerla en algún grado.

En todo caso, los abuelos construyen algunos de los mejores recuerdos en la vida de aquellos nietos, que los llevarán consigo toda su vida. Y con estos recuerdos, los nietos construirán castillos-fortalezas-murallas y brazos fuertes para llevar al abuelo y la abuela, quienes les dieron aliento y forma; ética y sensibilidad.

“El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía ni leer ni escribir. A las cuatro de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo”. Fueron las palabras de José Saramago al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1998. Se refería a su abuelo Jerónimo Melrinho y luego a su abuela Josefa Caixinha, ambos, figuras fundamentales en su vida y en su obra.

Gabriel García Márquez nunca pudo olvidar a su abuelo, Nicolás Márquez (el Aureliano Buendía, de “Cien años de soledad”), y a su abuela, Tranquilina Iguarán. Con ellos vivió durante su infancia. Y fue esa relación la base de su escritura y, más aún, de su forma de entender el oficio de escritor.

En “Vivir para contarla” explica su relación con Tranquilina y cómo influyó en él: “Me contaba las cosas más atroces sin conmoverse, como si fuera una cosa que acababa de ver. Descubrí que esa manera imperturbable y esa riqueza de imágenes era lo que más contribuía a la verosimilitud de sus historias. Usando el mismo método de mi abuela, escribí Cien años de soledad”.

En “La sonrisa etrusca”, José Luis Sampedro relata la llegada de un viejo campesino calabrés que se instala en casa de su hijo. Está enfermo y necesita atención médica. Va a regañadientes. Lo único que lo impulsa es su única oportunidad de vivir. Ahí descubre a su nieto Brunettino, y con él se descubre a sí mismo. Su cómplice. La relación con su nieto da sentido a sus días. Ahora el viejo partisano se siente abuelo, nonno, y eso es lo que le ata a la vida.

Y todo esto viene al caso porque el 28 de agosto se celebra “El día del abuelo”; ni más, ni menos.

El abuelo-la abuela, son figuras refulgentes, brillantes, maravillosas, que nunca, jamás se apartan de nuestra vida. Estén o no estén. O sí, siempre están. Los llevamos en las venas, en nuestro torrente sanguíneo, en la forma de entender la vida, en la forma de mirar, de sentarnos, de caminar, de decir “te quiero” y en la forma de mirar a los nietos… nuestros nietos que un día serán abuelos.

“Toma el llavero, abuelita; y enséñame tu ropero…”