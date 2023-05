Hojas de papel volando | Whisky: no más de dos ni menos de dos

Cuentan que en una ocasión Bessie Braddock, una diputada laborista del Parlamento Británico, en plena sesión increpó a Winston Churchill diciéndole: "Winston, estás borracho, y lo que es peor, estás asquerosamente borracho", a lo que Churchill respondió: "Bessie, querida, eres fea, y lo que es más, asquerosamente horrible, pero mañana yo estaré sobrio y tú todavía más asquerosamente horrible".

El gran hombre de Estado inglés era un súper aficionado al whisky. De hecho, por entonces sus ‘adversarios’ decían que "Siempre hay un poco de alcohol en su sangre, y alcanza su punto máximo a finales de la tarde después de haber tomado dos o tres whiskies".

Pero nada. Era un hombre consciente de su responsabilidad y sabía someter sus gustos personales al interés nacional. De hecho, supo conducir al Reino Unido hacia el éxito social y político; al crecimiento económico y fortaleza institucional, como también al triunfo bélico.

[En 1940 Winston recibió y asumió el encargo de Jorge VI de formar un gobierno de concentración nacional el 11 de mayo de 1940. Dicho y hecho: el nuevo primer ministro consiguió unir a laboristas y liberales con la mayoría conservadora. Dos días después habló ante la Cámara de los Comunes y, por lo tanto, a todo el pueblo británico. En su largo discurso refirió su decisión de que el Reino Unido debía estar dispuesto a asumir el liderazgo aliado en la guerra:

Digo a la Cámara como he dicho a los ministros que se han unido a este gobierno: no puedo ofrecer otra cosa más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Tenemos ante nosotros una prueba de la especie más dolorosa. Tenemos ante nosotros muchos, muchos meses de lucha y sufrimiento.]

Los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial. Churchill consiguió elevar el ánimo inglés a alturas insospechadas y fue, siempre, uno de los primer ministros más queridos de su país, aun hoy mismo.

Pero, nada… todo tenía que ver con el gusto por el whisky, “El agua de la vida” ‘por su significado en gaélico, pues en la época de los Celtas se le consideraba un regalo de los dioses, por su cualidad de calentar cuerpo y alma durante los fríos inviernos.’

Por muchos años en México el beber whisky era un síntoma de ‘elegancia’, de ‘opulencia’, de ser ‘fifís’. “¡Quiero un high ball, por favor!”, decían los ‘rotos fufurufos’ por entonces –los cincuenta- al whisky servido en un vaso alto y delgado, con dos hielos y agua mineral. Era algo así como de dedo meñique levantado.

La mayoría de quienes hacíamos la universidad vespertina por los años setenta proveníamos del agua de jamaica, de horchata o de limón. Nada de exquisiteces. Sin embargo ya entrados en confianzas y queriendo empezar por saber qué era eso del mundo y sus circunstancias, comenzamos por acudir a una casita de láminas que estaba frente a las instalaciones de la Universidad.

Le llamamos “Tercer Mundo, le Club”. Así de refinados nosotros. Ahí la queridísima señora que atendía el lugar hacía quesadillas riquísimas, sopes, tacos de guisados y acudíamos los hambrientos estudiantes de Ciencias Políticas.

La señora nos fiaba y nos tenía anotados en su libretita. Puntuales pagábamos los días de quincena. Y como quien no quiere la cosa había pulque en jarros de barro para quienes se decidieran a probarlo, o bien “café blanco” que no era otra cosa que tequila.

Debo decir que no todos los tomaban. Algunos nadamás para no dejar: Es cierto. Lo que pasaba es que nuestras visitas al “Tercer Mundo, le Club” eran de pisa y corre, apenas para llenar el buche con algo y de inmediato a las clases que comenzaban temprano por la tarde y terminaban a eso de las diez de la noche.

Ya casi al final de la carrera, y ya todos amigos forever and ever –decíamos-, los viernes juntábamos nuestras monedas y entre todos los del grupo comprábamos una botella de whisky –nosotros los mundanos-. Siempre era JB, que nos servíamos como con gotero para que aguantara y con agua mineral. Y algunas papitas. Disfrutábamos de nuestras fiestas de los viernes que no eran pantagruélicas, pero eso sí, muy alegres y nunca-nunca-nunca hubo pleitos o malos modos o jetas.

De ahí nos vino el gusto por tomar ese whisky, que luego, a lo largo de los años, se hizo imprescindible cuando había algún evento que celebrar: Un whisky, por favor… que sea JB… Pero tenemos mejores, señor… “No, por favor JB” mientras mis colegas más refinados me miraban con el desprecio propio del dueño de la casa a un colado a la fiesta.

El whisky es sabroso. Y bien tomado más. Esto es, como dicen los ingleses: “no más de dos ni menos de dos”. ‘Menos de dos no pasa nada… más de dos pasa todo’. Así que regla de oro. Y para saborearlo mejor, dicen los sabios whiskilólogos que es recomendable hacerlo solo, ya que cuando se mezcla con otras bebidas, cambia completamente su aroma y sabor. Por eso, para los paladares más exigentes, lo mejor es la cata del whisky tomando en cuenta su más alta pureza.

O, como se dice para toda bebida espirituosa: “Nada con exceso, todo con medida”. Así es. La mayoría de mis colegas estudiantes o profesionistas no fuimos ni somos excesos. Salimos bien librados.

En todo caso se trata de recordar que el whisky es una bebida sabrosa, ligera, aromática y dulce, a veces o con sabores y aromas distintos –sin perder su peculiaridad- que tienen que ver con su lugar de origen, el agua que se utiliza al hacerlo, la calidad de su destilación y su estancia durante años en barricas de madera especialmente diseñadas para resguardarlo y para darle ese sabor inconfundible a whisky y a madera.

En México es una de las bebidas preferidas por estos días en los que está la ambivalencia o la doble preferencia entre tomar un buen mezcal –si es de Oaxaca, mejor--, o un whiskyto, para también estar a tono y no perder el control de nuestros movimientos, nuestros pensamientos y nuestros infiernos de todos tan temidos.

Cientos de películas hablan del gusto por el whisky. El clásico vaquero –mugroso y sudoroso y apestoso por los días que cabalgó solitario por el desierto—y que llega al "Saloon" del pueblo perdido en la llanura del oeste, entra como Pedro por su casa, se dirige a la barra y pide “un whisky”. El cantinero lo sirve y de ahí en adelante…

O en películas recientes, como fue "Perfume de mujer" en la que Al Pacino –el Capitán- pasa la vida ingiriendo whisky de malta… (del que se hace en Estados Unidos)… Y tantas más. Muchos otros en su vida cotidiana han mostrado su gusto por esta bebida genial: Frank Sinatra, Humphrey Bogart, Ernest Hemingway, Keith Richards, Sean Connery, Lady Gaga, Johnny Depp, Oliver Stone…

El Whisky –dicen los libros- ‘tuvo su origen en Escocia a partir del año 1494. Comenzó a popularizarse como una bebida o tranquilizante para mitigar el dolor y las penas del alma. Por lo general era usada por las personas como un antídoto cuando sufrían la pérdida de un ser querido y también en los funerales.

‘Con el transcurrir de los años, ya era empleado para otro fin como era el brindar y celebrar en momentos de alegría y jolgorio, tomado una copa de whisky con los familiares y amigos. Debido a esto, su fama se extendió por todo el mundo y deleita el paladar de muchos con su puro sabor y exquisito aroma.’

Es la destilación de la malta fermentada de ciertos cereales, como el trigo, la cebada, centeno o maíz; una vez terminado el proceso de fermentación lo dejan envejecer en barriles, tradicionalmente de madera.

Y se pueden encontrar una gran variedad de whiskies de acuerdo con su origen, elaboración, destilación, su añejamiento: Single Malt, Malt, Blended, Rye Whiskye, Corn Whiskey, Bourbon, Tennessee Whiskey, irlandés, escocés, canadiense, japonés… En cuanto a la cantidad de alcohol que contiene, puede estar entre los 35 a 50 grados.

Así que no está por demás insistir en que es una bebida sabrosa, aromática, deleitosa, emocionantosa y caleidoscópica y eso: nada con exceso, todo con media o: ni más de dos ni menos de dos, pero bien servidos.

Ernest Hemingway: "¿No bebe? Veo que habla con desprecio de la botella. He bebido desde que tenía quince años y pocas cosas me han dado más placer. Cuando uno trabaja duro todo el día con la cabeza y sabe que tiene que trabajar al día siguiente, ¿qué otra cosa puede cambiar sus ideas y hacerlas funcionar en un plano diferente como el whisky? ¿Qué puede calentar el alma fría y húmeda más que el whisky?