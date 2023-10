Hojas de papel | Zamora ¿de dónde vienes?…

Leo: Zamora, en Michoacán, se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas del Occidente mexicano.

Leo: Zamora vive momentos en los que el crimen organizado pone en jaque a la población (204,860 habitantes en 2022).

Leo: Los cárteles de la droga se pelean Zamora… Leo: Según informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Zamora lidera con 196.63 homicidios por cada 100 mil habitantes: “El "Ranking 2021 de las 50 ciudades más violentas del mundo"

Leo: En Zamora el lunes 25 de septiembre hubo quema de vehículos y bloqueo de carreteras en los municipios de Zamora e Ixtlán. Leo: Por inseguridad, muchos habitantes prefieren salir de esta ciudad para garantizar su tranquilidad y la seguridad personal y patrimonial…

No. No siempre ha sido así. No siempre para la "Cuna de hombres ilustres"; "La tierra del chongo zamorano", "La Ciénega de Michoacán"; “La Sultana del Duero” o “La Duquesa del Occidente”.

No siempre los tiempos pasados son los mejores. Pero sí son los que mostraron otra faceta de la vida de poblaciones medias del país y la transformación que han sufrido en unas cuantas décadas...

Conocí Zamora en 1980. Recién se había inaugurado El Colegio de Michoacán (1979) por el impulso fuerte de don Luis González y González, uno de los grandes historiadores mexicanos contemporáneos y uno de los más fervientes y devotos amantes de su tierra, Michoacán. Su obra “Pueblo en vilo” es un clásico de la microhistoria mexicana.

Él decía que escogió Zamora para la instalación de esta institución de excelencia educativa y de investigación y docencia porque era una ciudad tranquila, plácida, alejada del bullicio de las grandes urbes, y en donde, a modo de monasterio, los investigadores y maestros estarían ocupados en su trabajo, sin distractores que ralentizaran sus esfuerzos y su concentración.

“El investigador tiene que investigar y publicar”, es su obligación primera. Y subrayaba la calidad de la investigación y el magisterio. Esa era su regla desde sus tiempos de estudiante y luego maestro e investigador en El Colegio de México.

Así que Zamora era en 1984 –cuando por la invitación de don Luis llegué a formar parte de El Colegio de Michoacán en el Centro de Estudios de la Tradición-- era un poco como aquello de “Jacinto Cenobio”, aquel personaje de la canción de Pancho Madrigal cuando refiere la vida feliz mientras ve el campo y la campiña y las garzas pasar…

Un lugar muy tranquilo, que oscilaba entre lo ranchero y el despegue industrial y comercial que acumuló por impulso de su gente siempre de trabajo. Ahí la gente siempre estaba activa. Siempre trabajando de sol a sol, ya a mano o mecanizados, con la vista al frente por el resultado de su esfuerzo en la producción de fresas, que era su orgullo y futuro. Era un lugar sin mucho barullo pero sin llegar a triste.

El investigador tiene que investigar y publicar

Porque eso sí, en México hay muchos pueblos que son tristes, sus calles casi vacías, soleadas, chirriantes por el calor y la soledad. Muchos lugares así por todo el país. Los dibuja Rulfo en su “El llano en llamas” que habla de lugares cercanos a Zamora. Y en Michoacán pueblos como Tlazazalca o Santa Inés, lo eran de alguna manera…

A estos pueblos, por entonces, les llamaban ‘Pueblos de viudas’; esto porque la mayoría de los hombres en edad de trabajo se iban a Estados Unidos -¿o se van?-

Y durante todo el año quienes se quedaban, mujeres, niños pequeños, ancianos y ancianas, permanecían en silencio, con poca vida colectiva y social, con apenas algunos ruidos domésticos al paso por sus calles; alguno que otro mayor sentado en la puerta de su casa y los niños o en la escuela o haciendo las tareas… Niños de brazos siempre en silencio, porque los abrazaba su madre.

Pero eso sí, estos mismos pueblos se vestían de fiesta a partir de los últimos días de noviembre y todo diciembre, para comenzar a vaciarse de nuevo a mediados de enero.

Es que aquellos que podían regresar de EUA a su pueblo lo hacían para salvarse de los fríos del norte. Esto es: “Pueblo de Golondrinos”, se les decía también, por eso mismo. Porque como las golondrinas vienen al calorcito a anidar por uno momento y luego se van.

Zamora tenía una vida comercial muy activa; intensa vida cultural; una actitud ciertamente religiosa y una convivencia diaria de “buenos días” y “buenas tardes” entre conocidos o no. Un sitio alegre, sí. Contento, sí. Airoso y bonito también.

Su jardín central adornado con enormes laureles de la India recibía cada tarde parvadas de aves de distinta especie, siempre juguetonas, gritonas y cagonas.

Para quienes llegamos de fuera, para ser parte de una de las Instituciones académicas más emblemáticas y prestigiadas del país, como era y es El Colegio de Michoacán, aquello era un espacio de vida distinto y saludable.

Ahí don Luis convocaba a todos los investigadores a eso de las 11 de la mañana para platicar –bajo un frondoso y sombreado árbol--, una media hora, y comentar los avances del trabajo de cada uno, lecturas, intercambiar ideas, fomentar el encuentro de este u otro dato para fortalecer la investigación y tanto. Era una vida casi monástica pero también familiar y alegre y productiva.

Por entonces, para conocimiento del lugar que había recibido con brazos abiertos a la Institución y a la gente que venía de otras instituciones académicas, se fomentó la hechura de diversas monografías de algunos de los lugares más emblemáticos de la entidad. Don Luis investigó y escribió “Zamora”, así llamada su monografía.

Por lo demás había lugares cercanos a Zamora a los que podía uno acudir en caso de querer mirar un poco más lejos, aunque no tanto: Jacona, a unos cuantos kilómetros pasando el Río Duero –hoy ambas ciudades ya conurbadas-; la Laguna de Camécuaro, hermosa y apacible y fría como ella sola, rodeada de frondosos árboles y de algunas mesillas con asientos para la convivencia en el lugar fresco y sosegado.

Y estaba la enorme Catedral Inconclusa, hermosa estructura neo-gótica a la que se le veía sin torres ni techumbre en algunos casos: hoy ya está conclusa y luce airosa y bonita. Alrededor se podía caminar a todo aire, sin miedos ni temores: era el lugar en el que parecía que no pasaba nada más importante que el nacimiento de las fresas y las zarzamoras.

No muy lejos de la zona urbana estaba el campo. Había que ver aquello. Verde que te quiero verde. Precioso. Campos airosos y sembrados por aquí o por allá de fresas. Gente de trabajo haciendo lo suyo, la pasión por ver nacer, crecer y reproducirse el producto que les da fama y riqueza en muchos casos.

Alrededor había gente de a caballo. Con sombrero y mano en rienda. Jalando para un lado o para otro, mirando lo que se tenía que hacer para que el campo estuviera a gusto, produciendo y generando riqueza y paz y reposo. Los había en vehículos ‘todo terreno’ también. Era la jornada de trabajo y productiva que culminaba en las empacadoras del producto.





A lo lejos se escuchaba música de moda por entonces. Alegre y doliente, aquel “Chubasco”. Y todo aquello que alegrara el alma y el momento y la jornada

En tanto en El Colegio se enseñaba, se estudiaba, se investigaba, se promovía que la comunidad se involucrara con el espíritu académico y de extensión académica.

A un Coloquio anual llegó el enorme historiador Friedrich Katz (“Pancho Villa” -2- ), mientras que estaba en El Colegio quien luego sería Premio Nobel de Literatura en 2008: Jean-Marie Gustave Le Clézio, junto a muchos historiadores de gran fuste, como son, por ejemplo, Carlos Herrejón Peredo; o don Álvaro Ochoa Serrano, quien publica excelsa obra de tono regional para conocimiento de “Sepan cuantos…” o don Francisco Miranda.

Y así la vida en aquel Zamora que vi-viví por aquellos años. Que parecen muchos pero no tanto como para perder de vista que la esencia del lugar sigue intacta a pesar de sus pesares de hoy: Una ciudad sitiada; una ciudad en peligro; un lugar en llamas.

Y fue bueno vivirlo ‘para poderlo contar’. Pero también, y por lo mismo, sé que Zamora se recuperará por su esfuerzo, por su gente, por su linaje, por su orgullo, por su necedad de ser y estar: Zamora será el espacio de vida y obra vital y sana y honesta y pacífica.

Y será, de nueva cuenta, el lugar en el que está el espíritu y la sabiduría de don Luis González y González para decir de Michoacán, como entonces: “No hay cielo como mi cielo, ni tierra como mi tierra”.